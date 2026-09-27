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Boğaz'da görsel şölen: Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde 15 dev gemiden nefes kesen geçit töreni
Boğaz'da görsel şölen: Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde 15 dev gemiden nefes kesen geçit töreni
Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gururlandıran bir geçit töreni düzenlendi. TCG İstanbul ve TCG Savarona'nın da aralarında bulunduğu Deniz Kuvvetleri'ne ait 15 gemi, Beşiktaş önünden geçerken Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini çimariva selamıyla selamladı. Havadan görüntülenen Boğaz geçişi görsel şölene sahne oldu. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 27.09.2026 12:26
Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 12:29