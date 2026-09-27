Trend Galeri Trend Yaşam Boğaz'da görsel şölen: Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde 15 dev gemiden nefes kesen geçit töreni

Boğaz'da görsel şölen: Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde 15 dev gemiden nefes kesen geçit töreni

Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gururlandıran bir geçit töreni düzenlendi. TCG İstanbul ve TCG Savarona'nın da aralarında bulunduğu Deniz Kuvvetleri'ne ait 15 gemi, Beşiktaş önünden geçerken Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesini çimariva selamıyla selamladı. Havadan görüntülenen Boğaz geçişi görsel şölene sahne oldu. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi: 27.09.2026 12:26 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 12:29
Boğaz’da görsel şölen: Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde 15 dev gemiden nefes kesen geçit töreni
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Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü, İstanbul'da düzenlenen coşkulu törenle kutlandı.

Boğaz’da görsel şölen: Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde 15 dev gemiden nefes kesen geçit töreni

Törene, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ramazan Özoğul, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün ve Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl katıldı.

Boğaz’da görsel şölen: Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde 15 dev gemiden nefes kesen geçit töreni

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'NIN TÜRBESİ ZİYARET EDİLDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından saygı atışlarıyla başlayan programda çelen bırakan Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ramazan Özoğul, anıt defterini imzaladı.

Boğaz’da görsel şölen: Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde 15 dev gemiden nefes kesen geçit töreni

Programın devamında Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi ziyaret edildi. Özoğul, burada da anıt defterini imzaladıktan sonra beraberindeki heyetle türbe önünde fotoğraf çektirdi.

Boğaz’da görsel şölen: Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde 15 dev gemiden nefes kesen geçit töreni

15 GEMİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

Programın ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 15 gemiyle İstanbul Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirildi.

Boğaz’da görsel şölen: Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde 15 dev gemiden nefes kesen geçit töreni

Boğaz geçişine katılan gemiler arasında TCG İstanbul, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG Salihreis, TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Kalkan, TCG Mızrak, TCG Rüzgar, TCG Karayel, TCG Akçay, TCG Enez, TCG Işın, TCG 18 Mart ve TCG Doğanay yer aldı.

Boğaz’da görsel şölen: Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde 15 dev gemiden nefes kesen geçit töreni

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçen gemiler, Beşiktaş istikametine ilerledi.

Boğaz’da görsel şölen: Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde 15 dev gemiden nefes kesen geçit töreni

Beşiktaş İskelesi önünden geçen gemiler, çimariva selamıyla selamladı. Gemilerin Boğaz'daki geçişi havadan görüntülendi.

Boğaz’da görsel şölen: Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde 15 dev gemiden nefes kesen geçit töreni
Boğaz’da görsel şölen: Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde 15 dev gemiden nefes kesen geçit töreni
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#DENİZ KUVVETLERİ #İSTANBUL BOĞAZI #DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI