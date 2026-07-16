Böylesi görülmedi!15 bin tanesiyle aynı evde yaşıyor: Yer kalmayınca tavana yaptıkları şoke etti!

"STRESLİ ZAMANLARDA PSİKOLOĞA GİTMEK YERİNE BURADA VAKİT GEÇİRİYORUM"

Koleksiyonun kendisi için maddi değerinden çok manevi anlam taşıdığını ifade eden Murat Cingöz, "Odaya girerken ne kadar stresim olursa olsun, bu kapıdan içeri girdiğim anda burayı terapi odası gibi görüyorum. Bütün stresim ve sıkıntım beş dakika içerisinde kayboluyor. Çok rahatlıyorum. Gidip psikoloğa binlerce lira vermek yerine burada vakit geçirmeyi tercih ediyorum." dedi.