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Böylesi görülmedi!15 bin tanesiyle aynı evde yaşıyor: Yer kalmayınca tavana yaptıkları şoke etti!
Böylesi görülmedi!15 bin tanesiyle aynı evde yaşıyor: Yer kalmayınca tavana yaptıkları şoke etti!
Sivas'ta yaşayan bir koleksiyonerin çocukluk hayaliyle başlayıp 35 yılda adeta dev bir müzeye dönüştürdüğü oda, görenleri hayretler içinde bırakıyor. Evinde adım atacak yer kalmayınca gözünü tavana diken ve 15 binden fazla parçayı bir araya getiren adamın tasarladığı "terapi alanı" sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Giriş Tarihi: 16.07.2026 11:26
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 11:31