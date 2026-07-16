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Böylesi görülmedi!15 bin tanesiyle aynı evde yaşıyor: Yer kalmayınca tavana yaptıkları şoke etti!

Sivas'ta yaşayan bir koleksiyonerin çocukluk hayaliyle başlayıp 35 yılda adeta dev bir müzeye dönüştürdüğü oda, görenleri hayretler içinde bırakıyor. Evinde adım atacak yer kalmayınca gözünü tavana diken ve 15 binden fazla parçayı bir araya getiren adamın tasarladığı "terapi alanı" sosyal medyada ilgi odağı oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 16.07.2026 11:26 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 11:31
Böylesi görülmedi!15 bin tanesiyle aynı evde yaşıyor: Yer kalmayınca tavana yaptıkları şoke etti!

Sivas'ta yaşayan Murat Cingöz, çocuk yaşta başladığı model araba koleksiyonculuğunu 35 yıldır sürdürüyor. Binlerce model arabaya ev sahipliği yapan koleksiyon odasını kendi tasarlayan Cingöz, buranın kendisi için adeta bir terapi alanına dönüştüğünü söyledi.

Böylesi görülmedi!15 bin tanesiyle aynı evde yaşıyor: Yer kalmayınca tavana yaptıkları şoke etti!

Çocukluğundan bu yana koleksiyon yaptığını belirten Cingöz, 1991 yılında aldığı ilk model arabayla koleksiyonunun bugünkü halini almaya başladığını ifade etti. Birçok markaya ait 15 binden fazla model arabayı bir araya getiren Cingöz, yer kalmayınca odanın duvarlarını, raflarını ve tavanını da kendi tasarımıyla değerlendirdi.

Böylesi görülmedi!15 bin tanesiyle aynı evde yaşıyor: Yer kalmayınca tavana yaptıkları şoke etti!

YER KALMAYINCA TAVANI DA DEĞERLENDİRDİ

Koleksiyon odasının tamamını kendi emeğiyle hazırladığını söyleyen Murat Cingöz, "Ailenin en küçüğüyüm, beş kardeşiz. En küçük olmamdan dolayı büyüklerim hep bana oyuncak hediye getirirdi.

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Böylesi görülmedi!15 bin tanesiyle aynı evde yaşıyor: Yer kalmayınca tavana yaptıkları şoke etti!

Aslında kendimi bildim bileli koleksiyon yapıyorum ama referans noktam bin dokuz yüz doksan bir yılında satın aldığım ilk model arabayla başladı. Bu sene otuz beşinci yılı geride bıraktık. Yıllar içerisinde koleksiyonum on beş bin parçayı geçti.

Böylesi görülmedi!15 bin tanesiyle aynı evde yaşıyor: Yer kalmayınca tavana yaptıkları şoke etti!

Yer kalmayınca gözümü tavana diktim. Tavana da kendi tasarladığım, üç boyutlu yazıcıyla ürettiğim aparatlarla yaklaşık üç bin beş yüz model arabayı sabitledim." dedi.

Böylesi görülmedi!15 bin tanesiyle aynı evde yaşıyor: Yer kalmayınca tavana yaptıkları şoke etti!

"STRESLİ ZAMANLARDA PSİKOLOĞA GİTMEK YERİNE BURADA VAKİT GEÇİRİYORUM"

Koleksiyonun kendisi için maddi değerinden çok manevi anlam taşıdığını ifade eden Murat Cingöz, "Odaya girerken ne kadar stresim olursa olsun, bu kapıdan içeri girdiğim anda burayı terapi odası gibi görüyorum. Bütün stresim ve sıkıntım beş dakika içerisinde kayboluyor. Çok rahatlıyorum. Gidip psikoloğa binlerce lira vermek yerine burada vakit geçirmeyi tercih ediyorum." dedi.

Böylesi görülmedi!15 bin tanesiyle aynı evde yaşıyor: Yer kalmayınca tavana yaptıkları şoke etti!

"ÇOCUKLAR KOLEKSİYON YAPMAYA TEŞVİK EDİLMELİ"

Ailelere de tavsiyelerde bulunan Murat Cingöz, "Ailelere en büyük tavsiyem, özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarını koleksiyon yapmaya yönlendirmeleridir. Bu model araba olmak zorunda değil, başka bir koleksiyon da olabilir. Böylece çocuklar kötü alışkanlıklardan uzak kalır. Aynı zamanda biriktirdiği ürünler ileride maddi değer de kazanabilir." dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SİVAS