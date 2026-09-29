Bu 3 Aydan Birinde Doğduysanız Hazır Olun! Ekim Ayında Hayatınızda Büyük Bir Devir Kapanıyor

Ekim ayı; cesaretin, yüzleşmenin ve yenilenmenin ayı olarak öne çıkıyor. Eski alışkanlıklar, sahte dostluklar ve başkalarının dayattığı hedefler bir bir yıkılırken, yerine çok daha güçlü bir "siz" inşa ediliyor. Peki, bu ay geçmişiyle vedalaşıp hayatının kontrolünü yeniden eline alacak o dönüm noktasındaki aylar hangileri?