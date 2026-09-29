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Bu 3 Aydan Birinde Doğduysanız Hazır Olun! Ekim Ayında Hayatınızda Büyük Bir Devir Kapanıyor

Ekim 2026, bazıları için sıradan bir sonbahar ayı değil; hayatlarında yepyeni ve anlamlı bir sayfa açmak için eski defterleri tamamen kapattıkları bir dönüm noktası olacak. Gökyüzü hareketleri, özellikle bu 3 ayda doğanları artık kendilerine yük olan insanlardan, sahte hedeflerden ve korkulardan arınmaya çağırıyor. İşte Ekim ayında küllerinden yeniden doğacak o aylar...

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Giriş Tarihi: 29.09.2026 21:41 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 21:44
Bu 3 Aydan Birinde Doğduysanız Hazır Olun! Ekim Ayında Hayatınızda Büyük Bir Devir Kapanıyor

Astroloji dünyası Ekim ayına kilitlendi. Sonbaharın gelişiyle birlikte doğanın kabuk değiştirmesi gibi, bazı insanların da hayatlarında köklü bir "ruhsal kabuk değişimi" yaşanacak. Bugüne kadar omuzlarınızda taşıdığınız ama aslında size ait olmayan yükleri, bitmiş ilişkileri ve sizi aşağı çeken dinamikleri geride bırakmanın vakti geldi.

Bu 3 Aydan Birinde Doğduysanız Hazır Olun! Ekim Ayında Hayatınızda Büyük Bir Devir Kapanıyor

Ekim ayı; cesaretin, yüzleşmenin ve yenilenmenin ayı olarak öne çıkıyor. Eski alışkanlıklar, sahte dostluklar ve başkalarının dayattığı hedefler bir bir yıkılırken, yerine çok daha güçlü bir "siz" inşa ediliyor. Peki, bu ay geçmişiyle vedalaşıp hayatının kontrolünü yeniden eline alacak o dönüm noktasındaki aylar hangileri?

Bu 3 Aydan Birinde Doğduysanız Hazır Olun! Ekim Ayında Hayatınızda Büyük Bir Devir Kapanıyor

1. MAYIS: PARAYA VE DEĞERLERE KARŞI BÜYÜK UYANIŞ

Mayıs ayında doğanlar için büyük bir "sırlanma ve sıfırlanma" dönemi başlıyor. Bu ay, inandığınız değerler, paraya bakış açınız ve maddi hedeflerinizin aslında dönüştüğünüz yeni "siz" ile hiç uyuşmadığı gerçeğiyle yüzleşeceksiniz. Bugüne kadar peşinden koştuğunuz o başarı tanımı, tutturmaya çalıştığınız finansal hedefler ve inşa ettiğiniz yaşam tarzı derinden sarsılacak.

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Bu 3 Aydan Birinde Doğduysanız Hazır Olun! Ekim Ayında Hayatınızda Büyük Bir Devir Kapanıyor

Belki de tüm bunların aslında sizin hayaliniz olmadığını, sadece "böyle olması gerektiği öğretildiği için" çabaladığınızı fark edeceksiniz. Duygusal bir boşalma yaşamanız an meselesi; bırakın gözyaşlarınız aksın. Başkalarının size dayattığı "bunu istemelisin" yalanlarından kurtulup, kalbinizin gerçekten neye ihtiyacı olduğuna odaklanın. Ruhunuzu beslemeyen sahte hedefleri çöpe atma vakti.

Bu 3 Aydan Birinde Doğduysanız Hazır Olun! Ekim Ayında Hayatınızda Büyük Bir Devir Kapanıyor

2. EKİM: SAHTE DOSTLUKLAR BİTİYOR, İLİŞKİLERDE YAPRAK DÖKÜMÜ

Ekim doğumlular için kendi aylarında büyük bir uyanış var. Doğum gününüz yaklaşırken, hayatınızda kimlerin kalmayı hak ettiğini, kimlerin ise sadece enerjinizi sömürdüğünü çok net göreceksiniz. Venüs retrosunun da etkisiyle, ilişkilerinizde tam anlamıyla bir "yaprak dökümü" başlıyor.

Bu 3 Aydan Birinde Doğduysanız Hazır Olun! Ekim Ayında Hayatınızda Büyük Bir Devir Kapanıyor

Düne kadar hayatınızın merkezinde olan bazı insanlar aniden kenara itilecek, çok sağlam sandığınız bağların aslında ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğu ortaya çıkacak. Gurur veya zorunluluk yüzünden sürdürdüğünüz o yorucu ilişkilerle vedalaşın. Değişen değerlerinize saygı duymayanlara sınır çizin ve sadece ruhunuzu besleyen, sizi gerçekten seven insanlara yer açın.

Bu 3 Aydan Birinde Doğduysanız Hazır Olun! Ekim Ayında Hayatınızda Büyük Bir Devir Kapanıyor

3. KASIM: BOYUN EĞME DEVRİ KAPANDI, GÜCÜ GERİ ALMA VAKTİ!

Kasım ayında doğanlar, Ekim ayı boyunca omuzlarınıza çöken o ağır güç savaşlarından ve baskılardan tamamen kurtuluyorsunuz. İster üzerinizde otorite kurmaya çalışan toksik birileri olsun, ister kendi korkularınızla kendinize uyguladığınız baskı olsun; hepsi bu ay çözülüp gidiyor.

Bu 3 Aydan Birinde Doğduysanız Hazır Olun! Ekim Ayında Hayatınızda Büyük Bir Devir Kapanıyor

Artık hak ettiğinizden daha azına razı olma, başkalarıyla kendinizi kıyaslama ve kendinizi küçümseme devri resmen bitti! Sınırlarınız daha da sertleşirken, gereksiz yere özür dilemeyi bırakacak ve sesinizi eskisinden çok daha gür çıkaracaksınız. Doğum gününüz gelmeden hemen önce hayatınızdaki o "küçük ve sessiz" kaldığınız bölüm kapanıyor; şimdi gücü tamamen kendi elinize alma zamanı.

Bu 3 Aydan Birinde Doğduysanız Hazır Olun! Ekim Ayında Hayatınızda Büyük Bir Devir Kapanıyor
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör