Bu 3 tarihe dikkat! 2026'da hayatınızı değiştirecek: Balık, Yengeç, Akrep ve...

2026 yılında hayatınızda hiçbir şeyin "tesadüf" olmadığını hissettirecek üç kritik dönem kapıda. İletişim kopuklukları, eski aşklar, yarım kalan hesaplar ve beklenmedik yüzleşmeler… Astrolojinin en çok korkulan ama en güçlü etkilerinden biri olan Merkür retrosu, 2026'da duygularınızı altüst etmeye hazırlanıyor. Üstelik bu kez kaçış yok: Üç retro da su burçlarında gerçekleşiyor. Peki hangi tarihlerde daha dikkatli olmalısınız, hangi burçlar bu fırtınadan en çok etkilenecek ve bu kaosu avantaja çevirmek mümkün mü?

Giriş Tarihi: 25.12.2025 15:46 Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:47