Bu 3 tarihe dikkat! 2026'da hayatınızı değiştirecek: Balık, Yengeç, Akrep ve...

2026 yılında hayatınızda hiçbir şeyin "tesadüf" olmadığını hissettirecek üç kritik dönem kapıda. İletişim kopuklukları, eski aşklar, yarım kalan hesaplar ve beklenmedik yüzleşmeler… Astrolojinin en çok korkulan ama en güçlü etkilerinden biri olan Merkür retrosu, 2026'da duygularınızı altüst etmeye hazırlanıyor. Üstelik bu kez kaçış yok: Üç retro da su burçlarında gerçekleşiyor. Peki hangi tarihlerde daha dikkatli olmalısınız, hangi burçlar bu fırtınadan en çok etkilenecek ve bu kaosu avantaja çevirmek mümkün mü?

Giriş Tarihi: 25.12.2025 15:46 Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:47
Astrolojide iletişim, ulaşım ve teknolojinin yöneticisi olarak bilinen Merkür, 2026 yılında üç kez geri harekette olacak. Genellikle aksilikler, yanlış anlaşılmalar ve gecikmelerle anılan Merkür retrosu, aslında doğru kullanıldığında içsel farkındalık ve duygusal iyileşme için önemli fırsatlar sunuyor. 2026'daki üç Merkür retrosunun tamamı su burçlarında gerçekleşecek ve bu durum, yılı özellikle duygusal içe dönüş, ilişkiler ve ruhsal çalışmalar açısından dikkat çekici kılıyor.

Merkür, Dünya'dan bakıldığında geri gidiyormuş gibi göründüğünde "retro" olarak adlandırılan bu dönem, yılda üç ila dört kez ve yaklaşık üç hafta sürüyor. Bu süreçte iletişim kazaları, seyahat sorunları ve teknolojik aksaklıklar artabiliyor. Ancak astrolojiye göre Merkür retrosu aynı zamanda yavaşlamak, geçmişi gözden geçirmek, yarım kalan işleri tamamlamak ve zihinsel-duygusal bir temizlik yapmak için ideal bir zaman.

2026 MERKÜR RETROSU TARİHLERİ

2026 yılında Merkür şu tarihler arasında geri harekette olacak:

  • Balık burcunda Merkür retrosu: 26 Şubat – 20 Mart 2026
  • Yengeç burcunda Merkür retrosu: 29 Haziran – 23 Temmuz 2026
  • Akrep burcunda Merkür retrosu: 24 Ekim – 13 Kasım 2026

Bu üç retro da su elementinde gerçekleştiği için, mantıktan çok duyguların, sezgilerin ve bilinçaltının ön plana çıkması bekleniyor.

Balık Burcunda Merkür Retrosu (26 Şubat – 20 Mart 2026)
Yılın ilk retrosu Balık burcunda yaşanacak. Balık; empati, şifa, hayal gücü ve ruhsal derinlikle ilişkilidir. Bu dönemde duygusal hassasiyet artabilir, kafa karışıklıkları ve belirsizlikler yaşanabilir.

Ancak bu süreç, kişinin ruhsal ihtiyaçlarını fark etmesi, duygusal yaralarını iyileştirmesi ve yaratıcı projelere yönelmesi için güçlü bir zemin sunar. Özellikle İkizler, Başak, Yay ve Balık burçları bu retrodan daha yoğun etkilenecek.

Yengeç Burcunda Merkür Retrosu (29 Haziran – 23 Temmuz 2026)
Yaz aylarında gerçekleşecek bu retro, aile, ev, güvenlik ve geçmiş temalarını gündeme taşıyor. Yengeç burcu duygusal bağları ve anıları temsil ettiğinden, eski meseleler yeniden açılabilir. Aile içi iletişim, evle ilgili kararlar ve duygusal güvenlik konuları bu dönemin ana başlıkları olacak.

Duygularla hareket etmek yanlış anlaşılmalara yol açsa da, geçmişle barışmak ve sevdiklerle bağları güçlendirmek için ideal bir zaman. Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçları bu süreçten daha fazla etkilenebilir.

Akrep Burcunda Merkür Retrosu (24 Ekim – 13 Kasım 2026)
Yılın son Merkür retrosu Akrep burcunda gerçekleşecek ve ilişkilerde derinlik, mahremiyet ve ortak maddi konuları ön plana çıkaracak. Bu dönemde bastırılmış duygular, gizli kalmış meseleler ve güç mücadeleleri su yüzüne çıkabilir. Açık ve dürüst iletişim, özellikle yakın ilişkilerde dönüştürücü olabilir.

Finansal planlar ve ortak kaynaklar da yeniden gözden geçirilebilir. Sabit bir burç olan Akrep'te yaşanan bu retroda esneklik ve açık fikirli olmak büyük önem taşıyacak.

2026 Merkür retroları, kaostan çok farkındalık vadeden, duygusal derinleşmeye alan açan dönemler olarak öne çıkıyor. Doğru yaklaşımla bu süreçler, içsel dönüşüm için güçlü bir fırsata dönüşebilir.