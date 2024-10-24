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Bu besinleri buzdolabından uzak tutun! Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz…

Buzdolabı birçok besini içerisinde muhafaza ettiğimiz bir beyaz eşya türüdür. Özellikle sebze ve meyvelerin çok daha taze kalabilmesi için buzdolabının içinde saklamak gerekiyor ancak, her meyve ve sebze değil. Bazı besinleri buzdolabının içinde muhafaza etmek besin değerlerini kaybetmelerine neden olabiliyor. Konu ile ilgili bir uzman, buzdolabında saklanmaması gereken bazı besinleri sıraladı.

Giriş Tarihi: 24.10.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 14:56
Bu besinleri buzdolabından uzak tutun! Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz…

Buzdolabında muhafaza etmiş olduğunuz bazı besinlerin hem tatlarını hem de besin değerlerini kaybettiklerini biliyor muydunuz? İşte öğrendiğinizde şoke olacağınız buzdolabında saklanmaması gereken o besinler…

Bu besinleri buzdolabından uzak tutun! Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz…

DOMATES

Birçok kişi domatesi buzdolabının içerisine yerleştirir ancak, uzmanlar bu durumun oldukça yanlış olduğunu ifade ediyorlar.

Bu besinleri buzdolabından uzak tutun! Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz…

Buzdolabının içerisindeki soğuk hava, domatesin olgunlaşma sürecini durdurarak tam tazeliğe ulaşmasına engel olabilir.

Bu besinleri buzdolabından uzak tutun! Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz…

Aynı zamanda soğuk, domatesin hücre zarlarına zarar vererek, unlu bir yapıya neden olabilir.

Bu besinleri buzdolabından uzak tutun! Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz…

Domateslerin saklanması için en uygun yer ise, doğrudan güneş almayan oda sıcaklığında bekletebileceğiniz bir alandır.

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