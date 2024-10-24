Bu besinleri buzdolabından uzak tutun! Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz…

Buzdolabı birçok besini içerisinde muhafaza ettiğimiz bir beyaz eşya türüdür. Özellikle sebze ve meyvelerin çok daha taze kalabilmesi için buzdolabının içinde saklamak gerekiyor ancak, her meyve ve sebze değil. Bazı besinleri buzdolabının içinde muhafaza etmek besin değerlerini kaybetmelerine neden olabiliyor. Konu ile ilgili bir uzman, buzdolabında saklanmaması gereken bazı besinleri sıraladı.