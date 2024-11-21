Bu besinleri buzdolabından uzak tutun! Tüm faydası sıfırlanıyor adeta zehre dönüşüyor…

Besinleri taze bir şekilde saklanmasında yardımcı olan buzdolabı, mutfakta işimizi kolaylaştıran icatlardan biridir. Ancak, besinlerin tazeliği onları buzdolabında nasıl sakladığınıza göre değişebilir. Bazı besinlerin yıllardır buzdolabında saklanmasının doğru olduğunu düşünsek de profesör Amparo Gamero,bu konuda uyarıyor. Konu ile ilgili konuşan profesör, buzdolabında saklanmaması gereken 4 besinden bahsetti.