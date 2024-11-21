Trend Galeri Trend Yaşam Bu besinleri buzdolabından uzak tutun! Tüm faydası sıfırlanıyor adeta zehre dönüşüyor…

Bu besinleri buzdolabından uzak tutun! Tüm faydası sıfırlanıyor adeta zehre dönüşüyor…

Besinleri taze bir şekilde saklanmasında yardımcı olan buzdolabı, mutfakta işimizi kolaylaştıran icatlardan biridir. Ancak, besinlerin tazeliği onları buzdolabında nasıl sakladığınıza göre değişebilir. Bazı besinlerin yıllardır buzdolabında saklanmasının doğru olduğunu düşünsek de profesör Amparo Gamero,bu konuda uyarıyor. Konu ile ilgili konuşan profesör, buzdolabında saklanmaması gereken 4 besinden bahsetti.

Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:14
Bu besinleri buzdolabından uzak tutun! Tüm faydası sıfırlanıyor adeta zehre dönüşüyor…

Buzdolabı, doğru besinlerin içerisine yerleştirilmesi sonucu besinlerin tazeliğini koruma konusunda etkili olacaktır. İçerisinde saklanmaması gereken besinleri buzdolabında saklamak ise onların tazeliğini bozabilir. İşte detaylar…

Bu besinleri buzdolabından uzak tutun! Tüm faydası sıfırlanıyor adeta zehre dönüşüyor…

BU BESİNLERİ BUZDOLABINDA SAKLAMAYIN

Konu ile ilgili önemli açıklamalar yapan profesör Amparo Gamero, dört yaygın besinin neden buzdolabında saklanmaması gerektiğinden bahsetti.

Bu besinleri buzdolabından uzak tutun! Tüm faydası sıfırlanıyor adeta zehre dönüşüyor…

Bazı besinlerin soğuk alanda muhafaza edilmesinin yapısını bozacağı; tadı ve dokusunu değiştirebileceğini ifade etti.

Bu besinleri buzdolabından uzak tutun! Tüm faydası sıfırlanıyor adeta zehre dönüşüyor…

Buzdolabında saklanmaması gereken besinler: sarımsak, muz, ekmek ve çikolatadır.

Bu besinleri buzdolabından uzak tutun! Tüm faydası sıfırlanıyor adeta zehre dönüşüyor…

Peki, bu besinler neden buzdolabında saklanmamalı. Prof. Gamero bu durumun nedenini açıkladı.

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