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Bu Gece Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın! Yüzde 96'sı Gölgede Kalacak: Ay Tutulması Tam 5 Saat Sürecek...
Bu Gece Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın! Yüzde 96'sı Gölgede Kalacak: Ay Tutulması Tam 5 Saat Sürecek...
Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Ay tutulması için geri sayım başladı. Yüzde 96'sı Dünya'nın gölgesinde kalacak olan Ay, atmosferdeki ışık kırılmaları nedeniyle kızıl ve bakır tonlarına bürünerek adeta "Kanlı Ay" görsel şöleni sunacak. NASA verilerine göre 5 saatten fazla sürecek bu doğa olayının en kritik saatleri ve izleme detayları netleşti.
Giriş Tarihi: 27.08.2026 14:38
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 14:44