Trend Galeri Trend Yaşam Bu Gece Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın! Yüzde 96'sı Gölgede Kalacak: Ay Tutulması Tam 5 Saat Sürecek...

Bu Gece Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın! Yüzde 96'sı Gölgede Kalacak: Ay Tutulması Tam 5 Saat Sürecek...

Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Ay tutulması için geri sayım başladı. Yüzde 96'sı Dünya'nın gölgesinde kalacak olan Ay, atmosferdeki ışık kırılmaları nedeniyle kızıl ve bakır tonlarına bürünerek adeta "Kanlı Ay" görsel şöleni sunacak. NASA verilerine göre 5 saatten fazla sürecek bu doğa olayının en kritik saatleri ve izleme detayları netleşti.

Giriş Tarihi: 27.08.2026 14:38 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 14:44
Bu Gece Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın! Yüzde 96’sı Gölgede Kalacak: Ay Tutulması Tam 5 Saat Sürecek...

12 Ağustos'taki Güneş tutulmasının ardından, yörünge hizalanması sebebiyle tam iki hafta sonra gökyüzünde bir başka nadir olay yaşanıyor. 27 Ağustos gecesini 28 Ağustos sabahına bağlayan saatlerde gerçekleşecek parçalı Ay tutulmasında, Ay'ın çapının yaklaşık yüzde 93'ü Dünya'nın tam gölge bölgesi "umbra" içerisinde kalacak. Yüzeyinin ise yüzde 96'sı gölgelenecek olan Ay, bakır ve kızıl renge bürünerek izleyenleri büyüleyecek.

Bu Gece Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın! Yüzde 96’sı Gölgede Kalacak: Ay Tutulması Tam 5 Saat Sürecek...

TUTULMANIN EN YOĞUN SAATLERİ NETLEŞTİ

NASA'nın hesaplamalarına göre yarı gölge evresiyle birlikte 5 saatten uzun sürecek olan gökyüzü olayında kritik zaman dilimleri şu şekilde gerçekleşecek:

Bu Gece Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın! Yüzde 96’sı Gölgede Kalacak: Ay Tutulması Tam 5 Saat Sürecek...
  • Tutulmanın Yoğunlaşması: Saat 04.12 civarında tutulma en yoğun anlarına ulaşmaya başlayacak.
  • Belirginleşme ve Tam Gölge: Ay'ın Dünya'nın karanlık tam gölge konisine girmeye başladığı parçalı evre saat 06.12 itibarıyla net olarak görülebilecek.
  • Tepe Noktası: Tutulmanın en belirgin ve zirve noktası saat 06.28'de yaşanacak.
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Bu Gece Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın! Yüzde 96’sı Gölgede Kalacak: Ay Tutulması Tam 5 Saat Sürecek...

NEDEN KIZIL RENGE BÜRÜNÜYOR? (KANLI AY ETKİSİ)

Tam Ay tutulmasından farklı olarak Ay'ın küçük bir bölümü Dünya'nın gölgesinin dışında kalacak. Ancak gölgede kalan devasa bölümün kızıl renge bürünmesinin nedeni Güneş ışığının Dünya atmosferinden geçerken kırılmasıdır. Bu kırılma, halk arasında "Kanlı Ay" olarak bilinen o muazzam bakır ve turuncu görünümü ortaya çıkaracak.

Bu Gece Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın! Yüzde 96’sı Gölgede Kalacak: Ay Tutulması Tam 5 Saat Sürecek...

AY TUTULMASI İZLEME

Gökyüzü tutkunlarının heyecanla beklediği yılın önemli astronomik olaylarından biri olan 2026 Ay Tutulması için araştırmalar devam ediyor. Astronomi tutkunları, Ağustos ayının bu son büyük gök olayını kaçırmamak için araştırmalarını hızlandırdı. Gökyüzü tutkunlarının merak ettiği izleme koşulları da belli oldu:

Bu Gece Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın! Yüzde 96’sı Gölgede Kalacak: Ay Tutulması Tam 5 Saat Sürecek...

ÇIPLAK GÖZLE İZLENEBİLECEK

Güneş tutulmalarının aksine Ay tutulmasını izlemek için özel koruyucu gözlük takmaya gerek yoktur; olay çıplak gözle tamamen güvenli bir şekilde takip edilebilir.

Bu Gece Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın! Yüzde 96’sı Gölgede Kalacak: Ay Tutulması Tam 5 Saat Sürecek...

DÜRBÜN VEYA TELESKOP KULLANIMI

Ay yüzeyindeki renk değişimlerini ve kraterlerdeki gölge geçişlerini daha net görmek için basit bir dürbün ya da teleskop yeterli olacaktır.

Bu Gece Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın! Yüzde 96’sı Gölgede Kalacak: Ay Tutulması Tam 5 Saat Sürecek...

AY TUTULMASI'NIN GÖRÜLEBİLECEĞİ BÖLGELER

Doğa olayı Amerika kıtasından tamamen izlenebilirken; Avrupa ve Afrika'nın belirli bölgelerinde Ay'ın doğuşu veya batışı sırasında kısmen gözlemlenebilecek. Açık bir hava ve engelsiz bir ufuk çizgisi gözlem için ideal şartları sağlayacak.

Bu Gece Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın! Yüzde 96’sı Gölgede Kalacak: Ay Tutulması Tam 5 Saat Sürecek...

Tutulma Türkiye'den izlenebilecek, ancak gözlem kalitesi bulunulan coğrafi konuma ve Ay'ın batış saatine doğrudan bağlı olacak. Tutulmanın maksimum anı sabaha karşı gün doğumuyla çakıştığı için ülkemizin batı bölgeleri çok daha avantajlı durumda yer alıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör