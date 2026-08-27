Bu Gece Gökyüzüne Bakmayı Unutmayın! Yüzde 96’sı Gölgede Kalacak: Ay Tutulması Tam 5 Saat Sürecek...

AY TUTULMASI İZLEME

Gökyüzü tutkunlarının heyecanla beklediği yılın önemli astronomik olaylarından biri olan 2026 Ay Tutulması için araştırmalar devam ediyor. Astronomi tutkunları, Ağustos ayının bu son büyük gök olayını kaçırmamak için araştırmalarını hızlandırdı. Gökyüzü tutkunlarının merak ettiği izleme koşulları da belli oldu: