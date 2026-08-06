Trend Galeri Trend Yaşam ŞOK 5-11 Ağustos 2026 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK’ta neler var? Elektrikli ev aletlerinden mutfak gereçlerine…

ŞOK 5-11 Ağustos 2026 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK’ta neler var? Elektrikli ev aletlerinden mutfak gereçlerine…

ŞOK 5-11 Ağustos 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni haftanın kampanyalarında elektrikli ev aletlerinden mutfak gereçlerine, gıda ürünlerinden kişisel bakım ve tekstil ürünlerine kadar birçok seçenek yer aldı. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler var, hangi ürün ne kadar?

Giriş Tarihi: 06.08.2026 09:36 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 11:17