Trend Galeri Trend Yaşam ŞOK 5-11 Ağustos 2026 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK’ta neler var? Elektrikli ev aletlerinden mutfak gereçlerine…

ŞOK 5-11 Ağustos 2026 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK’ta neler var? Elektrikli ev aletlerinden mutfak gereçlerine…

ŞOK 5-11 Ağustos 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni haftanın kampanyalarında elektrikli ev aletlerinden mutfak gereçlerine, gıda ürünlerinden kişisel bakım ve tekstil ürünlerine kadar birçok seçenek yer aldı. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler var, hangi ürün ne kadar?

Giriş Tarihi: 06.08.2026 09:36 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 11:17
ŞOK 5-11 Ağustos 2026 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK’ta neler var? Elektrikli ev aletlerinden mutfak gereçlerine…

ŞOK marketlerinde 5 Ağustos Çarşamba günü başlayacak fırsatların ayrıntıları belli oldu. Katalogda çay makinesi, semaver, smoothie blender ve halı yıkama makinesinin yanı sıra cam ürünler, ev tekstili, çocuk giyim, temizlik ve temel gıda ürünleri bulunuyor.

ŞOK 5-11 Ağustos 2026 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK’ta neler var? Elektrikli ev aletlerinden mutfak gereçlerine…

5-11 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

  • Cam kapaklı kavanoz 575 cc: 175 TL
  • Karaman üçlü saklama kabı 275 cc: 125 TL
  • Altılı porselen çay tabağı: 399 TL
  • Üçlü borosilikat cam bardak 300 ml: 150 TL
  • Altılı renkli cam pipet 20 cm: 50 TL
  • Kek kalıbı çeşitleri: 299 TL
  • İkili renkli salata kepçe seti: 50 TL
ŞOK 5-11 Ağustos 2026 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK’ta neler var? Elektrikli ev aletlerinden mutfak gereçlerine…

5-11 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

  • Kilim 80x150 cm: 350 TL
  • Kırlent kılıfı 45x45 cm: 150 TL
  • Punch işlemeli püsküllü kırlent kılıfı 43x43 cm: 175 TL
  • Kız çocuk tütü etek: 199 TL
  • Kız çocuk pullu payetli tişört: 150 TL
  • Ponponlu kız çocuk tütü etek: 250 TL
  • Kadın ayakkabı: 199 TL
  • Kadın çift tokalı terlik: 150 TL
  • Kadın/erkek terlik: 150 TL
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ŞOK 5-11 Ağustos 2026 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK’ta neler var? Elektrikli ev aletlerinden mutfak gereçlerine…

5-11 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

  • Osmancık pirinç 2,5 kg: 169 TL
  • Latte 1 litre: 129 TL
  • Çilek veya vanilya aromalı matcha latte: 29,90 TL
  • Ranch, cheddar veya barbekü sos: 75 TL
  • Çikolatalı gofret: 19,95 TL
  • Çilek soslu bisküvi 325 gram: 69,95 TL
  • Cheesecake dolgulu çikolata 112 gram: 99,90 TL
  • Enerji içeceği çeşitleri 250 ml: 59,90 TL
  • Kırmızı köz biberli veya cheddar peynir aromalı cips 115 gram: 54,95 TL
ŞOK 5-11 Ağustos 2026 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK’ta neler var? Elektrikli ev aletlerinden mutfak gereçlerine…

5-11 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

  • Seyahat kutulu şarjlı diş fırçası: 1.899 TL
  • Vücut spreyi çeşitleri 200 ml: 129 TL
  • Duş jeli çeşitleri 200 ml: 129 TL
  • Pamuk sütü şampuan 425 ml ve sıvı krem 200 ml: 199 TL
  • Likit tüp allık: 129 TL
  • Roll-on dudak parlatıcısı: 99 TL
  • Yüz maskesi çeşitleri: 129 TL
  • Bulaşık deterjanı 750 ml: 99 TL
  • Bulaşık makinesi kapsülü 34'lü: 255 TL
  • Toz leke çıkarıcı 400 gram + 400 gram: 269 TL
ŞOK 5-11 Ağustos 2026 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta ŞOK’ta neler var? Elektrikli ev aletlerinden mutfak gereçlerine…

5-11 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

  • KK-3333 su ısıtıcı: 699 TL
  • KTM-2930 elektrikli semaver: 1.799 TL
  • KTM-2911 paslanmaz çelik çay makinesi: 1.799 TL
  • KSB-2214 kişisel smoothie blender: 999 TL
  • KCC-4316 koltuk ve halı yıkama makinesi: 2.999 TL