Bu kadarına da pes! Kavga ettikleri şahsın üzerine pitbull saldılar: Yaralılar var

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan 'yan baktın' tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, biri pitbull saldırısı olmak üzere 3 kişi yaralandı. Pitbull cinsi köpek yaklaşık 45 dakika süren çalışmaların ardından Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan nakil aracına alınarak barınağa götürüldü. İşte detaylar.

Son günlerde yaşanan pitbull saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Malatya'da iki grup arasında çıkan kavgada, biri pitbull saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı.

"YAN BAKTIN" TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ Olay, saat 16.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Ferhadiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Kaya Gönt Sokak içerisinde esnaflık yapan M.M. ile bölgede yaya olarak geçen M.Y. arasında 'yan baktın' tartışması sonucu kavga çıktı. Kavgaya M.M.'nin oğlu A.M. de katılırken, darp edilen Miraç Y. yaralandı.

TARTIŞTIKLARI ŞAHSIN ÜZERİNE PITBULL SALDILAR Çevredeki vatandaşların ayırdığı kavgada olay yerinden ayrılan Miraç Y. daha sonra kalabalık bir grupla M.M.'nin işyerine gelerek M.M.'ye saldırdı.

M.M. bu sırada işyerinde bulunan pitbull cinsi köpeği şahısların üzerine saldı. Köpeğin saldırdığı Miraç Y. çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle kurtarılırken, sol ayak ve kulak kısmında yaralandı.