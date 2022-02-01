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Rusya'dan şaşkına çeviren kareler! Dünya bu görüntüleri konuştu

Dünyanın en büyük ve popüler ülkelerinden biri olan Vladimir Putin liderliğindeki Rusya, sık sık sosyal medya gündeminde yer buluyor. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından kurulan Rusya Federasyonu özellikle son 100 yılda dünya siyasetinde adı sık sık duyulan bir ülke olarak biliniyor. Nüfusu 150 milyona yaklaşan ve yüzölçümü en büyük ülkelerden biri olan Rusya aynı zamanda renkli insanların ülkesi de. Ülkeden sosyal medyaya düşen kareler de bu durumu kanıtlar nitelikte. Kimi zaman Rus meclisi, kimi zaman da sokaktaki vatandaş sosyal medyadaki Rusya fotoğraflarının kahramanı oluyor. Bu kareler çok konuşuluyor...

Giriş Tarihi: 01.02.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 16:15