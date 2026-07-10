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Bu listeye bakmadan tatil planı yapmayın! Türkiye'nin en huzurlu ilçeleri listelendi!

Tatil planı yapmayı düşünenler için dikkat çeken bir liste yayımlandı. Doğal güzellikleri, sakin yaşamı ve huzurlu atmosferiyle öne çıkan Türkiye'nin en huzurlu ilçeleri belli olurken, liste kısa sürede seyahat tutkunlarının ilgisini çekti. İşte, o ilçeler...

Giriş Tarihi: 10.07.2026 23:10 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 23:12
Bu listeye bakmadan tatil planı yapmayın! Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri listelendi!

Kalabalıktan uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için hazırlanan sıralamada birbirinden farklı rotalar yer aldı. Yaz tatiline alternatif bir destinasyon arayanlar için dikkat çeken listenin zirvesindeki ilçeler, huzur dolu atmosferleriyle öne çıkıyor.

İşte, Türkiye'nin en huzurlu ilçeleri;

Bu listeye bakmadan tatil planı yapmayın! Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri listelendi!

10.Eğirdir (Isparta)

Bu listeye bakmadan tatil planı yapmayın! Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri listelendi!

9.Şavşat (Artvin)

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Bu listeye bakmadan tatil planı yapmayın! Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri listelendi!

8.Gökçeada (Çanakkale)

Bu listeye bakmadan tatil planı yapmayın! Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri listelendi!

7. Taraklı (Sakarya)

Bu listeye bakmadan tatil planı yapmayın! Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri listelendi!

6.Akyaka (Muğla)

Bu listeye bakmadan tatil planı yapmayın! Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri listelendi!

5.Seferihisar (İzmir)

Bu listeye bakmadan tatil planı yapmayın! Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri listelendi!

4.Mudanya (Bursa)

Bu listeye bakmadan tatil planı yapmayın! Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri listelendi!

3.Urla (İzmir)

Bu listeye bakmadan tatil planı yapmayın! Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri listelendi!

2.Ayvalık (Balıkesir)

Bu listeye bakmadan tatil planı yapmayın! Türkiye’nin en huzurlu ilçeleri listelendi!

1.Şile (İstanbul)

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör