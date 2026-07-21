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Bu listeye bakmadan tercih yapmayın: TÜİK verilerine göre bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor
Bu listeye bakmadan tercih yapmayın: TÜİK verilerine göre bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor
TÜİK'in Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri verileri ışığında mezuniyet sonrası iş bulma süresi en kısa olan bölümler belli oldu. İşte, tercih döneminde geleceğini şansa bırakmak istemeyen adaylar için kariyer kapılarını sonuna kadar açan o 10 üniversite bölümü...
Giriş Tarihi: 21.07.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 11:39