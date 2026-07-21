Bu listeye bakmadan tercih yapmayın: TÜİK verilerine göre bu 10 bölümü seçen mezun olur olmaz iş buluyor

Üniversite sınavı maratonunun ardından adaylar için en kritik süreç olan tercih dönemi başladı. Gelecek kaygısını en aza indirmek ve hedeflerini doğru belirlemek isteyen binlerce genç, hangi bölümün ne kadar sürede iş imkanı sunduğunu araştırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan yükseköğretim istihdam göstergeleri ise bu süreçte adaylara rehberlik edecek önemli veriler sunuyor.

İşte, en çok para kazandıran ve en çabuk iş bulan üniversite bölümleri;