Trend Galeri Trend Yaşam Bu meslekleri yapanlar yurt dışına gitti! TÜİK açıkladı: İşte en çok beyin göçü veren bölümler listesi

Bu meslekleri yapanlar yurt dışına gitti! TÜİK açıkladı: İşte en çok beyin göçü veren bölümler listesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini yayınladı. Yurt dışına göç oranı yüzde 2,2'ye çıkarken, mezunları en çok tercih ettiği ülke belli oldu. İşte beyin göçü oranı en yüksek meslek grupları...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.10.2026 10:57 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 11:05
Bu meslekleri yapanlar yurt dışına gitti! TÜİK açıkladı: İşte en çok beyin göçü veren bölümler listesi

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayımladığı 2025 yılı Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri, üniversite mezunlarının yurt dışına yönelimine ilişkin dikkat çekici verileri ortaya koydu.

Bu meslekleri yapanlar yurt dışına gitti! TÜİK açıkladı: İşte en çok beyin göçü veren bölümler listesi

Yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı, bir önceki yıla göre artarak yüzde 2,2'ye çıktı. Bu oran kadınlarda yüzde 1,8, erkeklerde ise yüzde 2,7 olarak kaydedildi.

Bu meslekleri yapanlar yurt dışına gitti! TÜİK açıkladı: İşte en çok beyin göçü veren bölümler listesi

BEYİN GÖÇÜNDE İSTANBUL İLK SIRADA

İllere göre beyin göçü oranları incelendiğinde İstanbul, yüzde 4 ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla İzmir, Ankara, Eskişehir ve Yalova takip etti.

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Bu meslekleri yapanlar yurt dışına gitti! TÜİK açıkladı: İşte en çok beyin göçü veren bölümler listesi

Beyin göçü oranının en düşük olduğu il ise yüzde 0,2 ile Siirt oldu. Siirt'in ardından Hakkâri, Kilis, Van ve Bitlis sıralandı.

Bu meslekleri yapanlar yurt dışına gitti! TÜİK açıkladı: İşte en çok beyin göçü veren bölümler listesi

Erkeklerde beyin göçü oranının en yüksek olduğu iller yüzde 4,7 ile İstanbul, yüzde 4,4 ile İzmir, yüzde 3,6 ile Ankara, yüzde 2,9 ile Eskişehir ve yüzde 2,8 ile Yalova olarak belirlendi.

Bu meslekleri yapanlar yurt dışına gitti! TÜİK açıkladı: İşte en çok beyin göçü veren bölümler listesi

Kadınlarda ise ilk sırada yüzde 3,4 ile İstanbul yer aldı. İstanbul'u yüzde 2,8 ile İzmir, yüzde 2,4 ile Ankara, yüzde 1,7 ile Eskişehir ve yüzde 1,5 ile Bursa izledi.

Bu meslekleri yapanlar yurt dışına gitti! TÜİK açıkladı: İşte en çok beyin göçü veren bölümler listesi

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ORAN YÜZDE 4,4'E ÇIKTI

Üniversite türüne göre beyin göçü oranları, vakıf üniversitelerinden mezun olanlarda daha yüksek gerçekleşti.

Bu meslekleri yapanlar yurt dışına gitti! TÜİK açıkladı: İşte en çok beyin göçü veren bölümler listesi

Devlet üniversitesi mezunlarının beyin göçü oranı 2024'te yüzde 1,7 iken 2025'te yüzde 1,9'a yükseldi. Vakıf üniversitesi mezunlarında ise oran yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e çıktı.

Bu meslekleri yapanlar yurt dışına gitti! TÜİK açıkladı: İşte en çok beyin göçü veren bölümler listesi

Vakıf üniversitelerinde eğitim alan mezunlar arasında en yüksek beyin göçü oranı yüzde 8,6 ile tam burslu eğitim alanlarda görüldü. Kısmi burslu mezunlarda oran yüzde 3,8, ücretli eğitim alanlarda ise yüzde 3,7 oldu.

Bu meslekleri yapanlar yurt dışına gitti! TÜİK açıkladı: İşte en çok beyin göçü veren bölümler listesi

BEYİN GÖÇÜNDE BİLİŞİM VE MÜHENDİSLİK ÖNE ÇIKTI

Eğitim ve öğretim alanlarına göre en yüksek beyin göçü oranı yüzde 7 ile bilişim ve iletişim teknolojilerinde kaydedildi. Bu alanı yüzde 4,8 ile mühendislik, imalat ve inşaat, yüzde 3 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik takip etti.

Bu meslekleri yapanlar yurt dışına gitti! TÜİK açıkladı: İşte en çok beyin göçü veren bölümler listesi

Bilişim ve iletişim teknolojileri, hem erkeklerde hem kadınlarda beyin göçü oranının en yüksek olduğu alan olarak öne çıktı. Bu alandaki oran erkeklerde yüzde 8,2, kadınlarda yüzde 5,1 oldu.

Bu meslekleri yapanlar yurt dışına gitti! TÜİK açıkladı: İşte en çok beyin göçü veren bölümler listesi

En düşük oran erkeklerde yüzde 0,8 ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik alanında görülürken kadınlarda yüzde 0,7 ile eğitim alanı ilk sırada yer aldı.

Bu meslekleri yapanlar yurt dışına gitti! TÜİK açıkladı: İşte en çok beyin göçü veren bölümler listesi

EN YÜKSEK ORAN MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKTE

Lisans programlarına göre beyin göçü oranları incelendiğinde ilk sırayı yüzde 13,1 ile moleküler biyoloji ve genetik aldı.

Bu meslekleri yapanlar yurt dışına gitti! TÜİK açıkladı: İşte en çok beyin göçü veren bölümler listesi

Bu bölümü yüzde 13 ile işletme mühendisliği, yüzde 11 ile matematik mühendisliği, yüzde 10,9 ile elektronik mühendisliği ve yüzde 10,2 ile fizik mühendisliği izledi.

Bu meslekleri yapanlar yurt dışına gitti! TÜİK açıkladı: İşte en çok beyin göçü veren bölümler listesi

Öğrenim dili de beyin göçü oranlarında öne çıkan unsurlardan biri oldu. Fransızca eğitim alan mezunların beyin göçü oranı yüzde 10,5 ile ilk sırada yer aldı. Fransızcayı yüzde 7,5 ile Almanca, yüzde 6,8 ile İngilizce ve yüzde 5 ile Rusça takip etti.

Bu meslekleri yapanlar yurt dışına gitti! TÜİK açıkladı: İşte en çok beyin göçü veren bölümler listesi

MEZUNLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ ÜLKE

Lisans programını tamamladıktan sonra yurt dışına göç eden mezunların ülke tercihleri incelendiğinde Almanya ilk sırada yer aldı.

Bu meslekleri yapanlar yurt dışına gitti! TÜİK açıkladı: İşte en çok beyin göçü veren bölümler listesi

Mezunların yüzde 22'si Almanya'ya göç ederken, yüzde 16,9'u Amerika Birleşik Devletleri'ni, yüzde 10,5'i Birleşik Krallık'ı, yüzde 8,3'ü Hollanda'yı ve yüzde 5,2'si Kanada'yı tercih etti.

Bu meslekleri yapanlar yurt dışına gitti! TÜİK açıkladı: İşte en çok beyin göçü veren bölümler listesi

Almanya'ya göç eden mezunlar arasında bilgisayar mühendisliği mezunları en büyük paya sahip oldu. Bilgisayar mühendisliği mezunları, Birleşik Krallık ve Hollanda'ya göç edenler arasında da en büyük payı oluşturdu.

Bu meslekleri yapanlar yurt dışına gitti! TÜİK açıkladı: İşte en çok beyin göçü veren bölümler listesi

Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden mezunlar içinde elektrik-elektronik mühendisliği mezunları öne çıkarken Kanada'ya göç edenler arasında en büyük pay işletme bölümü mezunlarına ait oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU