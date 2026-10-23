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Bu meslekleri yapanlar yurt dışına gitti! TÜİK açıkladı: İşte en çok beyin göçü veren bölümler listesi
Bu meslekleri yapanlar yurt dışına gitti! TÜİK açıkladı: İşte en çok beyin göçü veren bölümler listesi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini yayınladı. Yurt dışına göç oranı yüzde 2,2'ye çıkarken, mezunları en çok tercih ettiği ülke belli oldu. İşte beyin göçü oranı en yüksek meslek grupları...
Giriş Tarihi: 23.10.2026 10:57
Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 11:05