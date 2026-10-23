Bu meslekleri yapanlar yurt dışına gitti! TÜİK açıkladı: İşte en çok beyin göçü veren bölümler listesi

BEYİN GÖÇÜNDE BİLİŞİM VE MÜHENDİSLİK ÖNE ÇIKTI

Eğitim ve öğretim alanlarına göre en yüksek beyin göçü oranı yüzde 7 ile bilişim ve iletişim teknolojilerinde kaydedildi. Bu alanı yüzde 4,8 ile mühendislik, imalat ve inşaat, yüzde 3 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik takip etti.