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'Bu soğukta yetişmez' dendi, dinlemediler! Baba-kız 1500 metrede imkansızı başardı...
"Bu soğukta yetişmez" dendi, dinlemediler! Baba-kız 1500 metrede imkansızı başardı...
Toroslar'ın yüksek yamaçlarında tarımsal üretim ezberleri birer birer bozuluyor. Adana'nın kışları çetin geçen Saimbeyli ilçesinde, zorlu arazi koşullarına ve yüksek rakıma meydan okuyan girişimci bir aile, bölge ekonomisine damga vuracak bir başarı öyküsüne imza attı. Çevresindekilerin "Sera yıkılır, ürün yetişmez" uyarılarına kulak asmayarak çıktıkları bu yolda yüksek rekolteye koşan baba-kızın hikayesi, yüksek rakımlı Doğu Akdeniz coğrafyasına ilham veriyor.
Giriş Tarihi: 11.08.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 15:32