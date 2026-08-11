"Bu soğukta yetişmez" dendi, dinlemediler! Baba-kız 1500 metrede imkansızı başardı...

"HATAY'DA GÖRDÜM, MEMLEKETİME TAŞIDIM"

Seranın arkasındaki en büyük ilham ve emek kaynaklarından biri ise yüksek lisans öğrencisi Zeynep Bulanık. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan ve Türkiye ekonomisi üzerine yüksek lisans eğitimine devam eden genç kadın, eğitiminden arta kalan zamanlarda tarlaya koşarak babasının en büyük destekçisi oldu.

Eğitim için bulunduğu Hatay'da seracılığın yaygınlığını ve ekonomik katma değerini gözlemlediğini belirten Zeynep Bulanık, şu sözlerle sürecin arkasındaki azmi anlattı:

"Hatay'a 2020 yılında gittiğimde her yerin seralarla kaplı olduğunu gördüm. 'Bizim memleketimizde de neden daha fazla sera olmasın?' diye düşündüm. Çevremizdeki komşularımız 'Zorlanırsın, yapamazsın' diyerek beni vazgeçirmeye çalıştı. Ancak biz 2 bin rakıma yakın bir yerde imkansız denileni başardık. Babam sulamasından sondajına kadar büyük emek verdi. Şimdi ürünlerimizi topluyoruz. Eğitimim sürse de ben gelmeyince domateslerimi ve seramızı özlüyorum."