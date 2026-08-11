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"Bu soğukta yetişmez" dendi, dinlemediler! Baba-kız 1500 metrede imkansızı başardı...

Toroslar'ın yüksek yamaçlarında tarımsal üretim ezberleri birer birer bozuluyor. Adana'nın kışları çetin geçen Saimbeyli ilçesinde, zorlu arazi koşullarına ve yüksek rakıma meydan okuyan girişimci bir aile, bölge ekonomisine damga vuracak bir başarı öyküsüne imza attı. Çevresindekilerin "Sera yıkılır, ürün yetişmez" uyarılarına kulak asmayarak çıktıkları bu yolda yüksek rekolteye koşan baba-kızın hikayesi, yüksek rakımlı Doğu Akdeniz coğrafyasına ilham veriyor.

Giriş Tarihi: 11.08.2026 15:27 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 15:32
Bu soğukta yetişmez dendi, dinlemediler! Baba-kız 1500 metrede imkansızı başardı...

Siyaset Bilimi mezunu ve yüksek lisans öğrencisi Zeynep Bulanık ile babası Hüseyin Bulanık, 1500 rakımlı Yeniköy Mahallesi'nde kurdukları serada ilk domates hasadını gerçekleştirdi. Taşlık buğday tarlasını 70 kamyon orman toprağı taşıyarak dev bir sera merkezine dönüştüren azimli baba-kız, sezon sonunda 20 tonun üzerinde ürün hedefliyor. Yüksek rakımdaki bu cesur adım, bölge tarımı için yepyeni bir dönemin kapılarını araladı.

Bu soğukta yetişmez dendi, dinlemediler! Baba-kız 1500 metrede imkansızı başardı...

1500 RAKIMDA İMKANSIZ DENİLEN SERACILIK GERÇEK OLDU

Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde hayata geçirilen proje, bölgede yüksek rakımda seracılığın yapılabileceğini somut bir şekilde gözler önüne serdi. İki tünelden oluşan ve yaklaşık 1 dönüm alan üzerine kurulan serada 2 bin 500 domates fidesi toprakla buluşturuldu.

Zorlu iklim şartlarına rağmen ilk hasadı almayı başaran Bulanık ailesi, kış döneminde ise durmaksızın üretime devam edecek. Yaz sezonunun ardından serada kışlık sebze üretimine geçilmesi ve marul ile ıspanak yetiştirilmesi planlanıyor. Bu sayede bölgede yılın 12 ayı boyunca sürdürülebilir bir tarım modelinin temelleri atılmış oldu.

Bu soğukta yetişmez dendi, dinlemediler! Baba-kız 1500 metrede imkansızı başardı...

TAŞLIK BUĞDAY TARLASINDAN DEV ÜRETİM MERKEZİNE

Bugün yeşeren ve meyve veren seranın bulunduğu alan, kısa süre öncesine kadar verimsiz ve taşlık bir buğday tarlasının uç kısmından ibaretti. Girişimci Hüseyin Bulanık, atıl vaziyetteki bu araziyi üretime kazandırmak için Saimbeyli Belediyesi'ne başvurarak destek istedi.

Saimbeyli Belediyesi'nin sağladığı iş makinesi, arazi düzenleme ve çiftlik gübresi destekleriyle bölgenin çehresi değişti. Seranın kurulacağı alanın zeminini verimli hale getirmek için zorlu bir çalışma yürütüldü. Arazideki dev kayalar ve taşlar sökülerek temizlendi; ardından alana tam 70 kamyon orman toprağı taşındı. Kapsamlı altyapı çalışmalarının ardından toprakla buluşan 2 bin 500 fideden bu sezon 20 tonun üzerinde kaliteli domates rekoltesi bekleniyor.

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Bu soğukta yetişmez dendi, dinlemediler! Baba-kız 1500 metrede imkansızı başardı...

"HATAY'DA GÖRDÜM, MEMLEKETİME TAŞIDIM"

Seranın arkasındaki en büyük ilham ve emek kaynaklarından biri ise yüksek lisans öğrencisi Zeynep Bulanık. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan ve Türkiye ekonomisi üzerine yüksek lisans eğitimine devam eden genç kadın, eğitiminden arta kalan zamanlarda tarlaya koşarak babasının en büyük destekçisi oldu.

Eğitim için bulunduğu Hatay'da seracılığın yaygınlığını ve ekonomik katma değerini gözlemlediğini belirten Zeynep Bulanık, şu sözlerle sürecin arkasındaki azmi anlattı:

"Hatay'a 2020 yılında gittiğimde her yerin seralarla kaplı olduğunu gördüm. 'Bizim memleketimizde de neden daha fazla sera olmasın?' diye düşündüm. Çevremizdeki komşularımız 'Zorlanırsın, yapamazsın' diyerek beni vazgeçirmeye çalıştı. Ancak biz 2 bin rakıma yakın bir yerde imkansız denileni başardık. Babam sulamasından sondajına kadar büyük emek verdi. Şimdi ürünlerimizi topluyoruz. Eğitimim sürse de ben gelmeyince domateslerimi ve seramızı özlüyorum."

Bu soğukta yetişmez dendi, dinlemediler! Baba-kız 1500 metrede imkansızı başardı...

"KAR YIKAR" DEDİLER!

Bölgenin sert geçen kış şartları nedeniyle seranın kar yükünü taşıyamayacağı yönündeki olumsuz tahminler de boşa çıktı. Yoğun kar yağışına rağmen sağlam yapısı sayesinde hiçbir zarar görmeyen sera, yüksek rakımın sunduğu doğal avantajları üretime yansıttı.

Bu soğukta yetişmez dendi, dinlemediler! Baba-kız 1500 metrede imkansızı başardı...

RÜZGAR VE DEMİR ZENGİNİ TOPRAK LEZZETİ KATLADI

Yüksek rakımın domatesin lezzetini ve kalitesini doğrudan artırdığını ifade eden üretici Hüseyin Bulanık, bölgenin iklimsel avantajlarını şu sözlerle dile getirdi:

"Çok kar yağdığı için 'Bu kar serayı yıkar' dediler ama seramız dimdik ayakta. Yüksek rakımın kendine has çok özel bir avantajı var. Burada güneyden ve kuzeyden esen rüzgarlar hiç eksik olmuyor. Topraklarımız ise demir minerali açısından son derece zengin. Hava şartları ile toprak yapısı birbiriyle tam anlamıyla uyuşuyor. Bu durum ürettiğimiz domatesin kalitesini, tadını ve aromasını benzersiz kılıyor."

Bu soğukta yetişmez dendi, dinlemediler! Baba-kız 1500 metrede imkansızı başardı...

"SAİMBEYLİ DOMATESİ" İÇİN COĞRAFİ İŞARET HAMLESİ

Yeniköy Mahallesi'ndeki ilk domates hasadına katılarak üreticileri tebrik eden Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, bu yatırımın sadece bir üretim faaliyeti olmadığını, ilçede yüksek rakımlı tarım açısından tarihi bir milat olduğunu vurguladı.

Bu soğukta yetişmez dendi, dinlemediler! Baba-kız 1500 metrede imkansızı başardı...

Belediye olarak ilçeye yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşların yanında olduklarını belirten Başkan Dal, bölgede "Kötün domatesi" olarak bilinen lezzetli ürünün markalaşması için düğmeye basıldığını müjdeledi. Yüksek rakımda yetişen bu özel domatesin "Saimbeyli Domatesi" adıyla coğrafi işaret alması ve tescillenmesi için resmi çalışmaların başlatılacağını duyurdu.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör