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Bu ülkede sakız çiğnemek 1992'den beri yasak! Cezası 100 bin dolar ve hapis...

Seyahat tutkunlarının tercih ettiği ülkelerin kendine özgü kuralları, yola çıkmadan önce turistlerin gündeminde oluyor. Kurallara uyulmadığı takdirde basit bir davranışınızla bile yüksek miktarda ceza ödemek mümkün. Bu ülkede sakız çiğnemek de o davranışlar arasında. 100 bin dolarlık cezayla karşılaşılmaması için elçilik bile ülkeye ziyarette bulunacakları yanlarında sakız bulundurmamaları için uyarıyor!

Giriş Tarihi: 07.11.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 10:38
Bu ülkede sakız çiğnemek 1992’den beri yasak! Cezası 100 bin dolar ve hapis...

'Yasaklar Ülkesi' olarak bilinen Singapur'da sakız çiğnemek yasak. Üstelik kural 1992 yılından bu yana uygulanıyor. Gelen yasağın nedeni ise dikkat çekici…

Bu ülkede sakız çiğnemek 1992’den beri yasak! Cezası 100 bin dolar ve hapis...

Çiçek koparmak, bağırmak, çevreyi kirletmek gibi bilinen kuralların yanı sıra pek çok ilginç yasağı ile dikkat çeken Singapur'da sakızın yasaklanması için tarih 1980'li yıllara kadar uzanıyor.

Bu ülkede sakız çiğnemek 1992’den beri yasak! Cezası 100 bin dolar ve hapis...

Dönemin Dışişleri ve Kültür Bakanı S. Dhanabalan'ın 1983 yılında sakızın yasaklanma fikrini ortaya atması ardından sakız satışı üzerinde çeşitli kısıtlama ve kontroller gelmişti. Sakız bir yasak olarak 3 Ocak 1992 yılında yürürlüğe girdi.

Bu ülkede sakız çiğnemek 1992’den beri yasak! Cezası 100 bin dolar ve hapis...

100 bin dolara varan yüksek para cezaları ve hapis gibi pek çok cezası olan sakız çiğnemenin tek yolu tıbbi reçeteler!

Bu ülkede sakız çiğnemek 1992’den beri yasak! Cezası 100 bin dolar ve hapis...

2004 yılında gelen kararla eczacılar ve dişçilerin tıbbi reçete ile "terapötik" sakız yazması halinde sakız çiğnemek mümkün. Yani ancak buna ihtiyaç duymanız halinde sakız bulundurabilirsiniz.

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