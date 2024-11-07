Bu ülkede sakız çiğnemek 1992'den beri yasak! Cezası 100 bin dolar ve hapis...
Seyahat tutkunlarının tercih ettiği ülkelerin kendine özgü kuralları, yola çıkmadan önce turistlerin gündeminde oluyor. Kurallara uyulmadığı takdirde basit bir davranışınızla bile yüksek miktarda ceza ödemek mümkün. Bu ülkede sakız çiğnemek de o davranışlar arasında. 100 bin dolarlık cezayla karşılaşılmaması için elçilik bile ülkeye ziyarette bulunacakları yanlarında sakız bulundurmamaları için uyarıyor!
Giriş Tarihi: 07.11.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 10:38