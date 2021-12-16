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Bu yoldan geçen soförlerin eli ayağı titriyor! Ölümle burun buruna

İnsanoğlu kendini bildi bileli yollarda. Ulaşım için verilen emek binlerce yıldır hala kitaplara bile konu oluyor. Dünyanın en kritik yollarından biri olan İpekyolu da topraklarımızdan geçiyor. Öte yandan uzun zaman boyunca at sırtında geçilen mesafeler artık sadece otomobil değil, uçak, gemi gibi araçlarla aşılıyor. Yolculuk süreleri aylar hatta günler sürerken şimdi dakikaların hesabı yapılır oldu. Öte taraftan dünyanın farklı noktalarında hala görünce şoke edecek nitelikte yollar bulunuyor. Kimi yolları kullananlar adeta ölüme meydan okuyor. Aralarında Türkiye'den de sizi şaşkına çevirecek güzergahlar var.

Giriş Tarihi: 16.12.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 09:40 PAYLAŞ