Bu yoldan geçen soförlerin eli ayağı titriyor! Ölümle burun buruna

İnsanoğlu kendini bildi bileli yollarda. Ulaşım için verilen emek binlerce yıldır hala kitaplara bile konu oluyor. Dünyanın en kritik yollarından biri olan İpekyolu da topraklarımızdan geçiyor. Öte yandan uzun zaman boyunca at sırtında geçilen mesafeler artık sadece otomobil değil, uçak, gemi gibi araçlarla aşılıyor. Yolculuk süreleri aylar hatta günler sürerken şimdi dakikaların hesabı yapılır oldu. Öte taraftan dünyanın farklı noktalarında hala görünce şoke edecek nitelikte yollar bulunuyor. Kimi yolları kullananlar adeta ölüme meydan okuyor. Aralarında Türkiye'den de sizi şaşkına çevirecek güzergahlar var.
Bu yollar sizi hayretler içerisinde bırakacak. Kullananları hem hayran bırakan hem de yüreklerine korku salan yolları derledik.
Norveç'te bulunan "Atlanterhavsveien Yolu" (Atlantik Yolu)...
1989 yılında yapılan ve 8,72 kilometre uzunluğunda olan bu yol, üzerinde bulunan 8 adet köprü ile birlikte küçük adacıklar üzerinden geçerek iki yakayı birbirine bağlıyor.
Keskin virajlar, yola vuran dalgalar ve aşırı rüzgar nedeniyle dünyanın en tehlikeli yolu olarak gösteriliyor.
Japonya'da sıradışı görünümle bir köprü...