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Bu yöntemi buzdolabında mutlaka deneyin: Sebzeliğin tabanına koyun, ne çürüyor ne küfleniyor!
Bu yöntemi buzdolabında mutlaka deneyin: Sebzeliğin tabanına koyun, ne çürüyor ne küfleniyor!
Haftalık pazar veya market alışverişinden sonra buzdolabına yerleştirilen marul, maydanoz ve roka gibi yeşilliklerin birkaç gün içinde çürümesi, sararması ve altlarında su birikmesi mutfakta en sık yaşanan sorunların başında geliyor. Temizlik ve gıda uzmanlarının önerdiği son derece pratik bir yöntem ise bu israfın önüne tamamen geçiyor. İşte sebzelerin tazeliğini haftalarca korumasını sağlayan o mucizevi yöntem ve buzdolabı kullanımının püf noktaları…
Giriş Tarihi: 18.09.2026 01:35
Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 01:39