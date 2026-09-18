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Bu yöntemi buzdolabında mutlaka deneyin: Sebzeliğin tabanına koyun, ne çürüyor ne küfleniyor!

Haftalık pazar veya market alışverişinden sonra buzdolabına yerleştirilen marul, maydanoz ve roka gibi yeşilliklerin birkaç gün içinde çürümesi, sararması ve altlarında su birikmesi mutfakta en sık yaşanan sorunların başında geliyor. Temizlik ve gıda uzmanlarının önerdiği son derece pratik bir yöntem ise bu israfın önüne tamamen geçiyor. İşte sebzelerin tazeliğini haftalarca korumasını sağlayan o mucizevi yöntem ve buzdolabı kullanımının püf noktaları…

Giriş Tarihi: 18.09.2026 01:35 Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 01:39
Bu yöntemi buzdolabında mutlaka deneyin: Sebzeliğin tabanına koyun, ne çürüyor ne küfleniyor!

Büyük bir hevesle alınan taze sebzelerin ve yeşilliklerin buzdolabına girdikten sadece birkaç gün sonra yumuşaması, kararması veya sırılsıklam olarak çürümesi hemen her evde yaşanan en büyük mutfak kabuslarından biridir. Israfı önlemek ve gıdaları ilk günkü tazeliğinde tüketebilmek için uygulayabileceğiniz yöntemler ise aslında zannedilenden çok daha basit.

Bu yöntemi buzdolabında mutlaka deneyin: Sebzeliğin tabanına koyun, ne çürüyor ne küfleniyor!

SEBZELİĞİN TABANINA KAĞIT HAVLU SERİN!

Sebzelerin taze kalabilmesi için belirli bir miktarda neme ihtiyacı vardır; ancak yüzeylerinde sürekli su bulunması tamamen farklı ve tehlikeli bir durumdur. Biriken ıslaklık, mikroorganizmaların ve bakterilerin gelişmesi için elverişli bir ortam oluşturarak çürümeyi hızlandırır.

Bu yöntemi buzdolabında mutlaka deneyin: Sebzeliğin tabanına koyun, ne çürüyor ne küfleniyor!

UYGULAMA YÖNTEMİ:

Temiz ve tamamen kuru sebzelik çekmecesinin tabanına bir veya iki kat kağıt havlu serin. Ardından sebzelerinizi bu havlunun üzerine yerleştirin.

Böylece kağıt havlu, zaman içerisinde çekmecede oluşan ve yapraklardan sızan fazla nemi emer. Su damlacıklarının çekmece tabanında birikmesini engeller.

Kağıt havlu belirgin şekilde ıslandığında veya kirlendiğinde mutlaka yenisiyle değiştirilmelidir.

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Bu yöntemi buzdolabında mutlaka deneyin: Sebzeliğin tabanına koyun, ne çürüyor ne küfleniyor!

YIKAMADAN SAKLAYIN VEYA İYİCE KURUTUN

Alışverişten hemen sonra bütün sebzeleri yıkayıp ıslak halde buzdolabına koymak yapılan en büyük hatalardan biridir. Özellikle maydanoz, dereotu, roka ve ıspanak gibi narin yapraklı ürünlerin arasında kalan su damlaları bozulma sürecini doğrudan başlatır.

Eğer sebzeleri önceden yıkayarak saklamayı tercih ediyorsanız, buzdolabına kaldırmadan önce bir salata kurutucusu yardımıyla üzerlerindeki tüm suyu tamamen uzaklaştırdığınızdan emin olun.

Bu yöntemi buzdolabında mutlaka deneyin: Sebzeliğin tabanına koyun, ne çürüyor ne küfleniyor!

BUZDOLABINDAKİ O GİZLİ DÜĞMEYİ DOĞRU KULLANIN

Birçok buzdolabının sebzelik bölümünde yer alan ve genellikle gözden kaçan "yüksek/düşük nem" sürgüsü, sebzelerin ömrünü belirleyen en kritik özelliktir:

  • Yüksek Nem Ayarı: Marul, ıspanak ve yapraklı yeşillikler su kaybetmeye eğilimlidir. Çekmeyedeki havanın dışarı çıkmasını engelleyen yüksek nem ayarı bu gıdalar için idealdir.
  • Düşük Nem Ayarı: Hava ve etilen gazının dışarı çıkmasını sağlayan bu ayar, nemden çabuk etkilenen sert sebzeler için tercih edilmelidir.
Bu yöntemi buzdolabında mutlaka deneyin: Sebzeliğin tabanına koyun, ne çürüyor ne küfleniyor!

MEYVE VE SEBZELERİ YAN YANA KOYMAYIN

Sebzelerin hızlı yaşlanmasının tek sebebi nem değildir. Elma, armut ve olgunlaşan avokado gibi bazı meyveler olgunlaşma sürecinde doğal olarak etilen adı verilen bir gaz salgılar.

Etilene karşı hassas olan yeşillikler ve sebzeler bu meyvelerin yanında saklandığında çok daha hızlı sararır ve yapraklarını döker. Bu nedenle meyve ve sebzeleri buzdolabında ayrı çekmecelerde tutmak hayati önem taşır.

Bu yöntemi buzdolabında mutlaka deneyin: Sebzeliğin tabanına koyun, ne çürüyor ne küfleniyor!

HİJYEN VE GÜVENLİK İÇİN ALT RAF KURALI

Buzdolabı düzeninde hijyeni sağlamak için sebzeliğin hemen üzerindeki rafın kullanımı da kritik rol oynar. Çiğ et, tavuk ve balık gibi ürünler mutlaka sızdırmaz kaplarda saklanmalı ve buzdolabının en alt rafında tutulmalıdır. Bu sayede olası bir sızıntının aşağıdaki sebzelik çekmecesine veya diğer pişmiş gıdaların üzerine damlama riski tamamen ortadan kalkar.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör