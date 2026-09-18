Bu yöntemi buzdolabında mutlaka deneyin: Sebzeliğin tabanına koyun, ne çürüyor ne küfleniyor!

Büyük bir hevesle alınan taze sebzelerin ve yeşilliklerin buzdolabına girdikten sadece birkaç gün sonra yumuşaması, kararması veya sırılsıklam olarak çürümesi hemen her evde yaşanan en büyük mutfak kabuslarından biridir. Israfı önlemek ve gıdaları ilk günkü tazeliğinde tüketebilmek için uygulayabileceğiniz yöntemler ise aslında zannedilenden çok daha basit.