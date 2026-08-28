Trend Galeri Trend Yaşam Bugünkü Maçlar Listesi 28 Ağustos 2026 | Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü Maçlar Listesi 28 Ağustos 2026 | Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

"Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları spor tutkunları tarafından heyecanla araştırılıyor. 28 Ağustos 2026 Cuma günü futbol, voleybol ve basketbol branşlarında yoğun bir maç trafiği yaşanacak. İşte bugünün fikstürü...

Giriş Tarihi: 28.08.2026 09:43 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 09:59
Bugünkü Maçlar Listesi 28 Ağustos 2026 | Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

28 Ağustos 2026 maç programı, sporseverlerin gündeminde yer aldı. Trendyol Süper Lig, 1. Lig, Türkiye - Polonya voleybol maçı ve 12 Dev Adam FIBA Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması günün en çok merak edilen mücadeleleri olarak öne çıkıyor.

Bugünkü Maçlar Listesi 28 Ağustos 2026 | Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI

  • 14:00 Göztepe - Gençlerbirliği
  • 16:00 Kocaelispor - Amedspor
  • 19.00: Keçiörengücü-Ümraniyespor
  • 19.00 Pendikspor - Bandırmaspor
  • 21:30 Antalyaspor-Sarıyer (TRT Spor)
  • 21:30 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK
  • 21:30 Muğlaspor-Boluspor

  • 20.00: Racing Santander-Elche
  • 21.45: Milan-Venezia
  • 21.45: Lille-PSG
  • 22:00 C. Palace-Man City
  • 22:30 Alaves-Villarreal
Bugünkü Maçlar Listesi 28 Ağustos 2026 | Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki son mücadelesinde Polonya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye-Polonya karşılaşması, 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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Bugünkü Maçlar Listesi 28 Ağustos 2026 | Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE-LİTVANYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Basketbol Takımı ile Litvanya arasındaki mücadele 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri ikinci turundaki karşılaşma TRT 1 ekranların canlı olarak yayınlanacak.

Bugünkü Maçlar Listesi 28 Ağustos 2026 | Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör