Bugünkü Maçlar Listesi 28 Ağustos 2026 | Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki son mücadelesinde Polonya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye-Polonya karşılaşması, 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.