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BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE KARARLARI 20 AĞUSTOS 2026 | Hangi kararlar ve yönetmelikler yayımlandı?

20 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlanırken yeni karar ve düzenlemeler kamuoyuyla paylaşıldı. Bugünkü sayıda Cumhurbaşkanı kararlarının yanı sıra yönetmelik değişikliği ve çeşitli ilanlar yer aldı. Peki, Resmi Gazete kararları neler, hangi yönetmelikler yayımlandı? İşte, 20 Ağustos 2026 tarihli kararlar ve düzenlemeler...

Giriş Tarihi: 20.08.2026 07:19 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 07:27
BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE KARARLARI 20 AĞUSTOS 2026 | Hangi kararlar ve yönetmelikler yayımlandı?

33346 sayılı gazetede Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik öne çıktı. Günün sayısında ayrıca artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli duyurulara yer verildi.

BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE KARARLARI 20 AĞUSTOS 2026 | Hangi kararlar ve yönetmelikler yayımlandı?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 11632, 11633, 11634)

BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE KARARLARI 20 AĞUSTOS 2026 | Hangi kararlar ve yönetmelikler yayımlandı?

YÖNETMELİK

–– Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


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BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE KARARLARI 20 AĞUSTOS 2026 | Hangi kararlar ve yönetmelikler yayımlandı?

İLAN BÖLÜMÜ

  • a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
  • b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE KARARLARI 20 AĞUSTOS 2026 | Hangi kararlar ve yönetmelikler yayımlandı?

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