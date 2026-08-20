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BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE KARARLARI 20 AĞUSTOS 2026 | Hangi kararlar ve yönetmelikler yayımlandı?
BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE KARARLARI 20 AĞUSTOS 2026 | Hangi kararlar ve yönetmelikler yayımlandı?
20 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlanırken yeni karar ve düzenlemeler kamuoyuyla paylaşıldı. Bugünkü sayıda Cumhurbaşkanı kararlarının yanı sıra yönetmelik değişikliği ve çeşitli ilanlar yer aldı. Peki, Resmi Gazete kararları neler, hangi yönetmelikler yayımlandı? İşte, 20 Ağustos 2026 tarihli kararlar ve düzenlemeler...
Giriş Tarihi: 20.08.2026 07:19
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 07:27