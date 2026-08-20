BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE KARARLARI 20 AĞUSTOS 2026 | Hangi kararlar ve yönetmelikler yayımlandı?

33346 sayılı gazetede Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik öne çıktı. Günün sayısında ayrıca artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli duyurulara yer verildi.