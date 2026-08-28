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BUGÜNKÜ TV YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS | Bu akşam TV’de ne var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8...
BUGÜNKÜ TV YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS | Bu akşam TV’de ne var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8...
28 Ağustos Cuma günü ekranlarda yarışma, dizi, film ve spor yayınları izleyiciyle buluşuyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in akşam kuşağındaki programları belli oldu. Peki, bugünkü TV yayın akışında hangi yapımlar var? İşte, yayın akışı listesi…
Giriş Tarihi: 28.08.2026 16:26
Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 16:40