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BUGÜNKÜ TV YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS | Bu akşam TV’de ne var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8...

28 Ağustos Cuma günü ekranlarda yarışma, dizi, film ve spor yayınları izleyiciyle buluşuyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in akşam kuşağındaki programları belli oldu. Peki, bugünkü TV yayın akışında hangi yapımlar var? İşte, yayın akışı listesi…

Giriş Tarihi: 28.08.2026 16:26 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 16:40
BUGÜNKÜ TV YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS | Bu akşam TV’de ne var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8...

Haftanın son iş gününde televizyon kanalları farklı türlerde yapımlarla ekrana geliyor. Akşam saatlerinde yarışma programlarından canlı spor yayınlarına kadar çeşitli içerikler yer alırken, kanalların güncel yayın programı da netleşti.

BUGÜNKÜ TV YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS | Bu akşam TV’de ne var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8...

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Kırgın Çiçekler
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Altı Üstü İstanbul
  • 16.30 Var Mısın Yok Musun
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
  • 00.20 Golden Slumber - Yabancı Sinema
  • 02.30 Aldatmak
  • 05.30 Bir Gece Masalı
BUGÜNKÜ TV YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS | Bu akşam TV’de ne var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8...

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Küçük Ağa
  • 09.30 Yaprak Dökümü
  • 12.00 Kanal D Haber Gün Arası
  • 13.00 Magazin D Yaz
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Aşk-ı Memnu
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Kuralsız Sokaklar
  • 22.15 Kuralsız Sokaklar
  • 23.45 Çember: Kalpsiz
  • 02.00 Gelinim Mutfakta
  • 04.00 Kuzey Güney
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BUGÜNKÜ TV YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS | Bu akşam TV’de ne var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Yeni Gelin
  • 09.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
  • 15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 18.25 Show Ana Haber
  • 20.00 Gizli Görev (Hıt Man)
  • 22.15 Can Dostum (The Intouchables)
  • 00.30 Muhtemel Aşk
  • 03.15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
BUGÜNKÜ TV YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS | Bu akşam TV’de ne var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8...

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Erkenci Kuş
  • 08.00 İki Aile
  • 09.30 Yüksek Sosyete
  • 12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
  • 14.15 Güzel Köylü
  • 15.45 Sevdiğim Sensin
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Öyle Olsun
  • 22.00 Senede Bir Gün
  • 00.30 Sevdiğim Sensin
  • 03.00 Güzel Köylü
  • 05.00 Erkenci Kuş
BUGÜNKÜ TV YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS | Bu akşam TV’de ne var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05.15 Hayallerinin Peşinde
  • 05.55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 06.55 Kalk Gidelim
  • 10.00 Kendi Düşen Ağlamaz
  • 13.35 Seksenler
  • 14.25 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 19.55 İddiaların Aksine
  • 20.00 Maç Özel Basketbol
  • 21.00 Türkiye-Litvanya | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı
  • 22.45 Asırlık Gece
  • 01.00 Turna Misali
  • 02.30 Seksenler
  • 03.50 Kendi Düşen Ağlamaz
BUGÜNKÜ TV YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS | Bu akşam TV’de ne var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8...

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06.30 Tuzak
  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 Oynat Bakalım
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 11.00 Gazete Magazin
  • 13.00 Doktor Aksoy
  • 15.30 MasterChef Türkiye
  • 20.00 MasterChef Türkiye
  • 00.15 MasterChef Türkiye
  • 02.30 Doktor Aksoy
  • 04.30 Gazete Magazin
  • 05.00 Oynat Bakalım