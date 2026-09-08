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BUGÜNKÜ TV YAYIN AKIŞI 8 EYLÜL 2026 | ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8’de ne var?

8 Eylül Salı TV yayın akışı, günün dizi, yarışma ve programlarını takip eden izleyiciler için belli oldu. Ulusal kanalların gündüz kuşağından ana haber bültenlerine, akşam ekranına gelecek yapımlara kadar program listeleri açıklandı. Peki, bugün televizyonda ne var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 08.09.2026 16:34 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 16:41
BUGÜNKÜ TV YAYIN AKIŞI 8 EYLÜL 2026 | ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8’de ne var?
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Salı akşamı televizyon ekranlarında yeni bölümler, yarışmalar ve sevilen yapımlar izleyiciyle buluşacak. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in 8 Eylül programları belli olurken özellikle prime time kuşağındaki yapımlar öne çıkıyor. İşte, kanal kanal bugünkü TV yayın akışı...

BUGÜNKÜ TV YAYIN AKIŞI 8 EYLÜL 2026 | ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8’de ne var?

8 EYLÜL 2026 ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00: Kahvaltı Haberleri
  • 10.00: Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00: atv Gün Ortası
  • 14.00: Altı Üstü İstanbul
  • 16.00: Esra Erol'da
  • 19.00: atv Ana Haber
  • 20.00: A.B.İ. – Yeni Bölüm
  • 23.20: A.B.İ.
  • 02.20: Mercan Köşk
  • 05.00: Bir Gece Masalı
BUGÜNKÜ TV YAYIN AKIŞI 8 EYLÜL 2026 | ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8’de ne var?

8 EYLÜL 2026 KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00: İkizler Memo - Can
  • 09.00: Yaprak Dökümü
  • 11.30: Daha 17
  • 14.00: Gelinim Mutfakta
  • 16.45: Arka Sokaklar
  • 18.30: Kanal D Ana Haber
  • 20.00: Haysiyet – Yeni Bölüm
  • 22.30: Haysiyet
  • 01.00: Haysiyet
  • 04.00: Siyah Beyaz Aşk
BUGÜNKÜ TV YAYIN AKIŞI 8 EYLÜL 2026 | ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8’de ne var?

8 EYLÜL 2026 SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00: Siyah Kalp
  • 09.00: Güzel Günler
  • 12.30: Buse Varol ile Gelin Evi
  • 15.00: Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 18.25: Show Ana Haber
  • 20.00: Korkusuz Korkak
  • 21.45: Sağ Sağlim 2: Sil Baştan
  • 23.45: Korkusuz Korkak
  • 01.30: Muhtemel Aşk
  • 03.45: Güzel Günler
BUGÜNKÜ TV YAYIN AKIŞI 8 EYLÜL 2026 | ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8’de ne var?

8 EYLÜL 2026 STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00: Aramızda Kalsın
  • 09.30: Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30: Güzel Köylü
  • 15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 19.00: Star Haber
  • 20.00: Tuzlu Kahve – Yeni Bölüm
  • 05.00: İki Aile
BUGÜNKÜ TV YAYIN AKIŞI 8 EYLÜL 2026 | ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8’de ne var?

8 EYLÜL 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05.05: Hayallerinin Peşinde
  • 05.50: Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 06.50: Kalk Gidelim
  • 10.30: Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15: Seksenler
  • 14.40: Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17.45: Lingo Türkiye
  • 19.00: Ana Haber
  • 19.55: İddiaların Aksine
  • 20.00: Evlilik Güzeldir
  • 02.50: Alparslan: Büyük Selçuklu
BUGÜNKÜ TV YAYIN AKIŞI 8 EYLÜL 2026 | ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8’de ne var?

8 EYLÜL 2026 TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06.30: Tuzak
  • 07.15: Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30: Oynat Bakalım
  • 09.00: MasterChef Türkiye
  • 13.00: Doktor Aksoy
  • 16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00: MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm
  • 00.15: Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02.30: Doktor Aksoy
  • 04.30: Oynat Bakalım