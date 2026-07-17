Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) taban puanları: BUÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanacak olmasıyla birlikte üniversite adayları tercih hazırlıklarına hız verdi. Bu kapsamda Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) 2 ve 4 yıllık bölümlerinin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|230
230
230
230
|236
236
236
236
|502,94036
500,93772
514,75381
511,85057
|9.803
10.165
10.339
10.541
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|52
72
72
72
|473,1881
461,45561
482,24469
482,18528
|27.058
30.722
30.855
30.036
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
90
90
90
|72
93
93
93
|441,2796
423,38462
450,25141
442,72416
|54.254
60.036
57.977
63.082
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
90
85
85
|93
93
88
88
|441,09547
439,99170
475,82257
468,19815
|54.422
46.116
35.895
41.166
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
80
|88
88
82
82
|437,99009
425,50306
453,65681
446,00380
|57.412
58.181
54.761
60.165
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
105
100
100
|93
108
103
103
|429,90474
407,28463
435,11929
422,44306
|65.550
75.176
72.080
82.366
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
120
110
110
|82
123
116
113
|423,10991
396,07278
425,13419
431,91549
|72.664
86.759
82.213
73.004
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|100
130
130
130
|103
134
138
134
|396,68463
367,67543
387,92159
383,21140
|102.959
121.108
126.349
126.146
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Otomotiv Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|77
77
72
72
|393,10545
370,75107
394,77302
375,68676
|107.406
117.005
117.290
136.175
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
80
110
110
|72
82
113
113
|385,95649
370,23492
393,24935
388,26119
|116.871
117.684
119.274
119.811
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
63
62
|368,27084
352,30935
384,69746
379,29112
|142.299
144.368
130.803
131.185
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
50
80
80
|41
52
82
82
|361,46697
329,69869
341,24316
326,10202
|153.397
186.346
207.148
224.083
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
63
62
|346,77756
329,61869
360,05228
335,61816
|180.583
186.525
169.667
203.447
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
65
65
|41
41
67
67
|345,97816
322,59108
339,41303
327,83710
|182.165
202.208
211.297
220.193
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
30
—
—
|28
31
—
—
|342,14317
320,88418
—
—
|190.080
206.333
—
—
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
70
65
65
|57
72
69
67
|341,00387
317,76051
350,22626
347,30201
|192.556
214.124
188.302
180.769
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
41
41
|337,22763
320,78107
430,39848
434,48255
|200.890
206.596
76.784
70.592
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Tekstil Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
40
|57
57
52
41
|332,92763
323,64714
353,96175
342,94106
|210.800
199.787
180.954
188.899
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
80
80
|62
62
82
82
|326,03719
302,98007
315,10466
295,36308
|227.811
255.422
275.848
308.325
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|31
31
42
41
|319,24449
300,17862
314,21799
311,95696
|246.379
264.422
278.587
259.007
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
37
30
26
|312,83657
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|265.297
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
20
|31
31
31
12
|304,66045
293,30537
311,29029
Dolmadı
|292.074
288.224
287.859
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|304,64566
289,59089
309,01862
291,86992
|292.121
302.075
295.385
319.977
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Biyosistem Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
50
50
|36
36
54
52
|303,57123
281,87422
294,10575
284,70237
|295.976
333.889
350.908
345.611
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|31
31
42
41
|302,18317
285,98461
298,78681
287,37300
|300.828
316.532
332.297
335.930
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|301,24346
285,08623
302,12923
281,63462
|304.216
320.296
319.761
357.391
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
42
41
|287,47683
273,00633
284,82143
278,45077
|359.411
376.080
391.678
370.258
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|31
31
42
41
|279,56381
266,66770
277,83475
270,60422
|396.973
411.700
426.165
404.676
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
2
|1
1
2
2
|273,69642
285,30052
281,35355
287,27920
|428.370
319.399
408.245
336.298
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|31
31
42
41
|273,0373
256,11630
264,62541
257,27586
|432.059
481.610
502.833
474.554
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
40
40
|36
36
42
41
|270,7558
257,40248
268,23879
260,17891
|445.412
472.079
480.160
457.906
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Bitki Koruma
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|1
1
—
—
|201,50427
215,03478
—
—
|1.139.174
938.155
—
—
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
40
50
50
|21
27
52
52
|Dolmadı
Dolmadı
340,57557
330,22220
|Dolmadı
Dolmadı
208.647
214.904
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Biyosistem Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
—
|—
1
1
—
|Dolmadı
264,85220
221,18527
—
|Dolmadı
422.622
918.853
—
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|—
—
1
1
|Dolmadı
Dolmadı
479,87786
466,96690
|Dolmadı
Dolmadı
32.701
42.199
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|411,46541
441,88372
424,71266
418,63052
|4.680
5.075
7.065
10.510
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|391,32654
424,58369
411,68234
408,13622
|11.844
11.511
12.996
16.405
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|373,70491
411,47045
399,47278
397,19693
|24.632
20.370
21.779
25.186
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|31
31
74
72
|354,16294
377,33325
347,38811
344,84058
|50.275
67.844
118.011
126.794
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|350,70904
383,15675
373,44366
373,06640
|56.510
56.815
55.113
57.395
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|158
160
180
180
|162
164
190
185
|348,86435
388,57031
361,16194
368,39774
|60.042
47.661
80.381
65.972
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|18
16
20
20
|18
16
21
20
|345,94524
380,66290
352,68098
351,72949
|66.190
61.381
102.253
105.861
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|31
31
74
72
|344,46871
379,44512
358,11131
355,18651
|69.516
63.732
87.816
96.338
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
70
70
|41
52
74
72
|333,75275
355,22364
342,36857
340,53159
|97.324
123.227
134.487
141.737
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|31
31
64
62
|329,15329
349,85553
314,29827
306,10167
|111.693
140.428
259.575
312.534
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|2
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(Gemlik) (BURSA) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
220
220
240
|103
226
226
246
|421,16584
410,16926
426,17612
424,80483
|12.546
24.427
15.492
22.378
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
80
100
100
|41
82
106
103
|391,67472
386,74575
403,38933
408,15557
|40.253
51.371
40.167
44.013
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
60
60
|47
52
62
62
|377,97674
373,02202
386,46919
383,84126
|61.511
73.788
68.669
89.019
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl İşletme Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
70
60
60
|72
72
64
62
|372,99235
360,51666
371,21319
361,51929
|70.845
99.702
101.788
142.739
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
70
70
|41
41
72
72
|372,48457
369,00943
380,63773
380,12400
|71.856
81.460
80.542
97.065
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
41
41
|365,58442
354,24987
362,30192
356,24053
|86.324
114.918
124.481
157.567
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
60
60
60
|52
62
63
62
|357,28522
346,50626
353,75894
351,94940
|105.908
136.023
149.190
170.289
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|356,22572
—
—
—
|108.526
…
—
—
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
100
100
100
|57
103
105
103
|342,49044
328,59104
334,11234
328,38689
|147.988
197.420
221.534
256.471
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
150
150
150
|103
154
156
154
|338,44844
319,63364
320,15806
312,75123
|161.680
236.979
288.529
332.934
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|65
100
100
100
|67
103
106
103
|330,03353
317,81886
327,26889
326,37343
|192.824
245.841
252.777
265.440
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
140
140
140
|103
144
148
144
|327,96231
305,91574
300,03084
296,22858
|201.275
312.109
412.302
435.502
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
150
140
140
|103
154
144
144
|323,08883
301,66826
300,69237
300,35845
|222.100
338.550
407.691
407.578
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
110
100
100
|41
113
104
103
|319,51419
293,16690
288,53372
286,02038
|238.397
398.087
499.396
511.916
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl İşletme Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
62
60
|52
72
66
62
|311,53547
292,13025
283,58458
278,73108
|279.165
405.861
540.821
573.447
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
70
70
|41
41
74
72
|309,76962
308,80442
312,96190
312,04747
|288.856
294.819
328.634
336.853
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl İşletme Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|309,27577
296,96776
295,83463
293,95813
|291.563
370.571
442.595
451.317
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
110
100
100
|103
113
103
103
|305,08756
282,18134
272,80703
269,01329
|315.911
486.558
639.026
664.955
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
42
41
|295,92979
289,67638
291,15225
299,10020
|375.796
424.834
478.337
415.979
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
50
70
70
|36
52
74
72
|289,8754
278,99205
279,39027
276,81243
|419.881
515.064
577.734
590.544
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|31
31
64
62
|285,94231
277,25248
266,28705
266,97956
|450.869
531.158
704.126
685.588
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
120
120
|52
52
123
123
|440,35793
446,04257
437,85648
433,22665
|8.567
9.539
14.311
13.455
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|391,48021
392,48491
394,00795
380,81844
|25.044
27.637
30.827
30.692
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|385,56237
382,58173
378,08171
362,45600
|27.563
31.788
37.606
37.518
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Almanca Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
3
|1
1
2
2
|234,43636
226,66899
203,50834
Dolmadı
|104.446
120.656
134.356
Dolmadı
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|378,30398
373,99975
370,53594
363,5639
|247.947
285.815
308.603
324.316
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|372,20356
360,08871
361,73361
360,08223
|275.556
353.383
354.162
340.970
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|367,9846
355,10002
349,21256
344,77431
|296.089
381.153
429.844
425.810
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
60
60
|364,10431
365,56129
374,72334
370,80128
|316.002
325.304
289.038
291.519
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|50
70
71
70
|359,75567
347,20081
341,59058
337,21739
|339.652
430.262
483.243
474.822
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
71
|356,9605
342,91047
339,70378
324,84628
|355.577
459.525
497.429
566.244
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|50
50
50
50
|355,70544
349,32546
353,59888
347,60886
|362.974
416.428
401.577
408.655
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|40
40
40
40
|355,6779
348,74489
350,46238
349,24404
|363.146
420.241
421.564
399.214
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Robotik ve Yapay Zeka
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
—
—
—
|60
—
—
—
|353,53975
—
—
—
|375.753
—
—
—
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
60
60
|352,65058
331,57454
329,06251
329,68298
|381.195
547.125
583.379
528.645
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
60
60
60
|351,76638
336,22832
333,65215
330,62912
|386.706
509.249
545.026
521.638
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
60
61
|346,24659
329,18548
325,28454
320,30242
|422.692
567.660
616.709
603.747
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|30
30
30
30
|346,07496
343,07371
348,17067
341,18797
|423.812
458.404
436.820
448.348
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|61
61
50
50
|341,01891
339,85224
347,54476
340,87137
|459.246
481.697
441.068
450.487
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
60
60
60
|50
60
60
60
|337,3285
333,51604
338,18666
336,19794
|486.598
530.732
508.962
481.791
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
62
61
|337,11306
318,37475
308,48126
301,84076
|488.249
671.000
785.254
780.851
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
62
62
62
|331,88538
309,91357
291,40275
285,71636
|529.521
762.686
989.754
967.555
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
62
62
61
|331,79858
316,44814
310,94646
304,55785
|530.211
691.020
758.534
752.454
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Moda Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
30
31
31
|328,8356
329,23372
327,10554
320,21951
|555.138
567.248
600.425
604.434
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
60
61
62
|327,59504
311,46634
298,62348
295,66316
|565.807
745.141
898.964
848.449
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
65
65
65
|25
66
67
67
|326,2207
311,23346
299,29479
293,91574
|577.809
747.711
890.989
868.669
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Karacabey Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
60
52
50
|324,93656
323,73307
326,42576
319,535
|589.284
617.797
606.409
610.423
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
65
65
65
|41
66
67
67
|324,60557
311,26114
301,32081
293,73348
|592.273
747.422
866.890
870.710
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
62
62
62
|324,40923
303,80988
292,85214
286,19539
|594.100
834.952
971.040
961.556
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
80
80
80
|35
82
81
82
|324,28578
303,90611
295,75631
296,61923
|595.238
833.785
934.493
837.575
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Karacabey Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|82
81
82
82
|319,73523
314,51374
312,88283
330,08162
|637.790
711.773
738.103
525.611
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
—
|61
61
51
—
|319,00665
316,07362
318,84247
311,76459
|644.785
695.011
677.317
680.898
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
60
60
60
|35
62
62
62
|318,67879
302,84374
292,01036
285,48328
|647.813
846.860
981.731
970.506
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Lojistik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
60
60
60
|52
62
62
62
|318,03364
307,38588
299,67813
294,42428
|654.117
792.105
886.474
862.717
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
60
60
60
|36
62
62
61
|317,63967
298,72754
280,64609
279,56704
|658.006
899.071
1.135.268
1.047.899
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
65
65
65
|35
65
66
66
|317,07109
307,20479
303,9893
307,51883
|663.601
794.219
835.935
722.053
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Endüstriyel Kalıpçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
61
62
62
|315,23114
301,3311
285,87398
277,66825
|682.114
865.589
1.063.096
1.073.739
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
65
65
65
|35
67
67
67
|315,01745
298,59816
280,18722
271,66797
|684.320
900.784
1.141.769
1.158.655
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
—
|50
52
52
—
|314,24995
299,79342
287,59239
286,79123
|692.060
885.201
1.039.810
953.985
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|311,77878
308,49715
303,08337
316,85151
|718.096
779.123
846.284
634.058
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Keles Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|310,46715
310,05617
310,36517
302,46446
|732.077
761.063
764.769
774.337
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
62
62
62
|310,39563
295,16188
281,80127
280,13816
|732.876
946.502
1.118.971
1.040.228
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
55
55
55
|30
57
57
57
|309,80021
296,10178
284,82955
284,26423
|739.319
933.885
1.077.343
986.060
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|30
40
41
40
|308,97356
299,81271
292,20894
284,89733
|748.371
884.970
979.156
978.045
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|31
67
67
67
|308,92994
294,24484
275,5531
270,87855
|748.862
958.831
1.207.943
1.170.134
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
55
55
55
|41
57
57
57
|306,03191
290,74531
278,3387
273,26477
|781.020
1.006.752
1.168.156
1.135.524
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
67
66
66
|305,8176
293,78227
288,80567
293,36784
|783.396
965.010
1.023.835
874.925
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
61
62
62
|302,85694
297,9163
290,75791
288,54783
|817.529
909.704
998.352
932.488
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|302,29056
284,55159
266,66037
262,25033
|824.226
1.095.264
1.342.196
1.302.776
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
40
40
40
|35
41
40
41
|302,0853
294,6329
290,21218
294,58991
|826.593
953.541
1.005.439
860.772
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
55
55
55
|36
57
57
57
|301,60388
278,70024
265,96678
274,186
|832.311
1.182.570
1.352.878
1.122.297
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
55
55
55
|31
57
57
57
|301,42913
282,29022
269,07534
274,48654
|834.271
1.128.715
1.304.754
1.117.994
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Harmancık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
61
62
61
|301,05713
297,95362
292,88917
295,76625
|838.773
909.193
970.523
847.318
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
60
60
60
|26
62
62
62
|300,85079
284,45297
269,20491
266,79781
|841.132
1.096.716
1.302.795
1.231.630
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|30
52
51
52
|300,60684
280,05703
263,5546
262,79387
|844.027
1.162.090
1.390.421
1.293.914
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Robotik ve Yapay Zeka
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|300,05739
—
—
—
|850.718
—
—
—
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
—
|52
52
52
—
|298,50535
280,75763
271,88407
272,00613
|869.322
1.151.583
1.262.316
1.153.740
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İznik Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Turist Rehberliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|297,56307
290,18653
278,92334
265,70832
|880.835
1.014.590
1.159.776
1.248.325
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|41
52
52
52
|296,6223
285,64342
271,97935
269,49229
|892.411
1.079.216
1.260.917
1.190.789
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Yerel Yönetimler
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|57
56
57
57
|295,99291
285,29852
265,62827
260,84308
|900.151
1.084.348
1.358.065
1.325.588
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|294,62339
288,46095
278,94098
273,15724
|917.237
1.038.807
1.159.523
1.137.108
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Emlak Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|57
57
52
52
|292,92283
283,27618
267,85461
258,91791
|938.724
1.114.038
1.323.556
1.357.266
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Atçılık ve Antrenörlüğü
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
30
30
|41
41
31
31
|292,72659
295,75676
293,71584
297,84237
|941.152
938.555
959.939
824.160
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Keles Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
55
55
55
|26
57
57
56
|291,00162
268,40597
256,38905
255,36546
|963.041
1.344.376
1.506.382
1.417.610
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
—
|51
52
52
—
|290,97414
278,67962
261,22049
265,11842
|963.420
1.182.935
1.427.614
1.257.458
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|290,68198
279,39555
267,0858
264,00959
|967.210
1.171.972
1.335.323
1.274.708
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|51
—
—
—
|290,1316
—
—
—
|974.405
—
—
—
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
40
|290,06451
274,13184
253,6063
252,0543
|975.310
1.253.042
1.553.225
1.475.627
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İznik Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
55
55
55
|31
57
57
57
|289,38787
279,0586
265,36557
270,0803
|984.142
1.177.007
1.362.047
1.181.992
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
50
50
50
|35
52
51
52
|289,14098
273,46284
259,40482
254,49007
|987.363
1.263.566
1.457.076
1.432.801
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Karacabey Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|288,9618
268,02027
255,86576
257,97469
|989.630
1.350.572
1.515.098
1.373.074
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İznik Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Mimari Restorasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
62
61
62
|286,62787
281,37506
274,3766
281,91533
|1.020.423
1.142.392
1.225.290
1.016.569
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|41
—
—
—
|286,46413
—
—
—
|1.022.576
—
—
—
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Orhaneli Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|285,93417
270,56007
253,24237
243,42683
|1.029.585
1.309.550
1.559.346
1.637.513
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Karacabey Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|284,72261
258,97496
245,50192
246,31166
|1.045.927
1.499.075
1.692.744
1.581.795
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|283,47681
266,04636
248,06608
244,49373
|1.062.622
1.382.398
1.647.793
1.616.649
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İznik Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|282,97249
263,41568
250,63305
255,70785
|1.069.324
1.425.073
1.603.660
1.411.684
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|31
41
41
41
|282,69157
264,55681
250,10074
247,14736
|1.073.136
1.406.617
1.612.803
1.565.681
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Makine Resim ve Konstrüksiyonu
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|51
—
—
—
|282,34675
—
—
—
|1.077.873
—
—
—
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Tarım Makineleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|280,7227
271,40087
259,34243
254,16355
|1.100.278
1.296.142
1.458.110
1.438.364
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|31
41
41
41
|280,6308
260,5737
249,2254
253,75877
|1.101.538
1.472.237
1.627.768
1.445.365
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|279,43555
269,14343
255,81482
254,16781
|1.118.002
1.332.433
1.515.928
1.438.290
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Harmancık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
35
30
30
|30
36
31
31
|278,3981
263,82087
255,76417
252,41888
|1.132.340
1.418.415
1.516.805
1.469.121
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Mobilya ve Dekorasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|51
51
52
52
|275,00047
267,20403
253,98536
257,79186
|1.179.829
1.363.725
1.546.792
1.376.102
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
45
45
45
|31
47
46
47
|272,71846
256,76718
246,18584
244,65993
|1.212.157
1.536.515
1.680.553
1.613.415
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Karacabey Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
45
45
45
|36
47
47
47
|272,26316
256,86818
243,46631
237,71758
|1.218.776
1.534.795
1.728.700
1.752.901
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Bitki Koruma
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|271,89195
267,58452
268,39081
271,7809
|1.224.072
1.357.600
1.315.342
1.157.005
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|270,08145
261,01477
245,85025
234,71187
|1.250.115
1.464.937
1.686.574
1.816.703
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Avcılık ve Yaban Hayatı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
40
40
41
|269,55529
272,79863
254,86862
252,28784
|1.257.562
1.273.867
1.531.846
1.471.429
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|269,45365
250,52218
238,47901
231,69776
|1.259.027
1.643.490
1.819.328
1.882.669
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
45
46
|52
52
47
48
|269,44508
261,09148
248,97383
252,3363
|1.259.160
1.463.638
1.632.189
1.470.587
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Orhaneli Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|57
57
57
57
|268,51489
259,43642
251,12594
248,88952
|1.272.568
1.491.306
1.595.336
1.533.095
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Harmancık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
35
30
30
|31
36
31
31
|268,26436
254,28294
241,13402
234,88431
|1.276.231
1.579.122
1.770.602
1.812.908
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İznik Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Çini Sanatı ve Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|26
26
26
26
|267,2391
278,20848
235,99445
238,91278
|1.290.918
1.190.182
1.865.194
1.727.903
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Orhaneli Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|31
41
41
41
|266,62264
250,89238
239,14738
231,94697
|1.299.878
1.637.196
1.806.996
1.877.101
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
40
40
40
|36
41
41
41
|265,35025
252,59616
239,71471
231,73135
|1.318.163
1.607.876
1.796.532
1.881.918
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Harmancık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
35
35
35
|31
36
36
36
|265,32523
253,13464
243,56418
237,72442
|1.318.524
1.598.525
1.726.950
1.752.755
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|265,10919
257,32735
247,78545
247,25256
|1.321.611
1.526.961
1.652.630
1.563.622
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|264,66665
251,32542
237,332
233,06153
|1.328.016
1.629.603
1.840.370
1.852.397
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Orhaneli Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Giyim Üretim Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
20
—
—
|21
21
—
—
|262,45028
258,71338
—
—
|1.360.338
1.503.466
—
—
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Keles Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|261,68895
247,59783
238,65148
232,51657
|1.371.521
1.694.635
1.816.110
1.864.403
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|261,45654
252,22685
238,1224
236,66909
|1.374.898
1.614.174
1.825.917
1.774.752
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Keles Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
50
40
40
|35
52
41
41
|261,27089
247,47191
237,3608
229,01709
|1.377.627
1.696.861
1.839.819
1.943.516
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Et ve Ürünleri Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|57
57
57
57
|260,74735
253,05629
235,50407
225,00337
|1.385.304
1.599.874
1.874.297
2.038.093
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İznik Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Seramik ve Cam Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
25
25
|31
31
26
26
|258,29559
253,18697
242,38879
236,70794
|1.421.189
1.597.662
1.747.986
1.773.928
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Karacabey Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|251,08734
238,13753
229,56516
220,86091
|1.526.778
1.862.955
1.986.623
2.138.164
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Harmancık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Mobilya ve Dekorasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
35
25
25
|36
36
26
26
|250,70051
245,41299
233,28617
237,8697
|1.532.395
1.733.020
1.915.903
1.749.776
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
—
|52
52
52
—
|246,74701
236,76926
229,62599
224,22052
|1.590.612
1.887.608
1.985.472
2.056.696
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Tohumculuk Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|246,03222
247,9952
236,58929
224,26823
|1.601.069
1.687.594
1.854.203
2.055.519
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Organik Tarım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|243,83516
242,6592
231,13442
224,77286
|1.633.300
1.781.836
1.956.527
2.043.589
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Karacabey Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Organik Tarım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|243,42121
240,46244
232,03535
226,31667
|1.639.477
1.821.120
1.939.553
2.006.745
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Karacabey Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Süt ve Besi Hayvancılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|242,54486
237,99661
232,31859
227,29431
|1.652.286
1.865.516
1.934.173
1.983.678
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
3
|0
0
1
0
|Dolmadı
Dolmadı
248,6772
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
1.637.284
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|0
0
0
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı