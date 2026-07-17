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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) taban puanları: BUÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanacak olmasıyla birlikte üniversite adayları tercih hazırlıklarına hız verdi. Bu kapsamda Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) 2 ve 4 yıllık bölümlerinin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 17.07.2026 09:55 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 10:28
Bursa Uludağ Üniversitesi BUÜ taban puanları: BUÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanmasının ardından başlayacak tercih süreci öncesinde adaylar üniversitelerin taban puanlarını incelemeye başladı. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) ön lisans ve lisans programlarına ait taban puanları ile başarı sıralamaları, tercih listesi oluştururken adaylara önemli bir referans sunuyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi BUÜ taban puanları: BUÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 YILLIK) TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 230
230
230
230		 236
236
236
236		 502,94036
500,93772
514,75381
511,85057		 9.803
10.165
10.339
10.541
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 52
72
72
72		 473,1881
461,45561
482,24469
482,18528		 27.058
30.722
30.855
30.036
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
90
90
90		 72
93
93
93		 441,2796
423,38462
450,25141
442,72416		 54.254
60.036
57.977
63.082
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
90
85
85		 93
93
88
88		 441,09547
439,99170
475,82257
468,19815		 54.422
46.116
35.895
41.166
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
80		 88
88
82
82		 437,99009
425,50306
453,65681
446,00380		 57.412
58.181
54.761
60.165
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
105
100
100		 93
108
103
103		 429,90474
407,28463
435,11929
422,44306		 65.550
75.176
72.080
82.366
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
120
110
110		 82
123
116
113		 423,10991
396,07278
425,13419
431,91549		 72.664
86.759
82.213
73.004
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 100
130
130
130		 103
134
138
134		 396,68463
367,67543
387,92159
383,21140		 102.959
121.108
126.349
126.146
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Otomotiv Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 77
77
72
72		 393,10545
370,75107
394,77302
375,68676		 107.406
117.005
117.290
136.175
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
80
110
110		 72
82
113
113		 385,95649
370,23492
393,24935
388,26119		 116.871
117.684
119.274
119.811
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
63
62		 368,27084
352,30935
384,69746
379,29112		 142.299
144.368
130.803
131.185
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
50
80
80		 41
52
82
82		 361,46697
329,69869
341,24316
326,10202		 153.397
186.346
207.148
224.083
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
63
62		 346,77756
329,61869
360,05228
335,61816		 180.583
186.525
169.667
203.447
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
65
65		 41
41
67
67		 345,97816
322,59108
339,41303
327,83710		 182.165
202.208
211.297
220.193
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27
30

 28
31

 342,14317
320,88418

 190.080
206.333
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
70
65
65		 57
72
69
67		 341,00387
317,76051
350,22626
347,30201		 192.556
214.124
188.302
180.769
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
41
41		 337,22763
320,78107
430,39848
434,48255		 200.890
206.596
76.784
70.592
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Tekstil Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
40		 57
57
52
41		 332,92763
323,64714
353,96175
342,94106		 210.800
199.787
180.954
188.899
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
80
80		 62
62
82
82		 326,03719
302,98007
315,10466
295,36308		 227.811
255.422
275.848
308.325
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 31
31
42
41		 319,24449
300,17862
314,21799
311,95696		 246.379
264.422
278.587
259.007
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
37
30
26		 312,83657
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 265.297
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
20		 31
31
31
12		 304,66045
293,30537
311,29029
Dolmadı		 292.074
288.224
287.859
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 304,64566
289,59089
309,01862
291,86992		 292.121
302.075
295.385
319.977
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Biyosistem Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
50
50		 36
36
54
52		 303,57123
281,87422
294,10575
284,70237		 295.976
333.889
350.908
345.611
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 31
31
42
41		 302,18317
285,98461
298,78681
287,37300		 300.828
316.532
332.297
335.930
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 301,24346
285,08623
302,12923
281,63462		 304.216
320.296
319.761
357.391
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
42
41		 287,47683
273,00633
284,82143
278,45077		 359.411
376.080
391.678
370.258
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 31
31
42
41		 279,56381
266,66770
277,83475
270,60422		 396.973
411.700
426.165
404.676
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
2		 1
1
2
2		 273,69642
285,30052
281,35355
287,27920		 428.370
319.399
408.245
336.298
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 31
31
42
41		 273,0373
256,11630
264,62541
257,27586		 432.059
481.610
502.833
474.554
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
40
40		 36
36
42
41		 270,7558
257,40248
268,23879
260,17891		 445.412
472.079
480.160
457.906
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Bitki Koruma
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 201,50427
215,03478

 1.139.174
938.155
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
40
50
50		 21
27
52
52		 Dolmadı
Dolmadı
340,57557
330,22220		 Dolmadı
Dolmadı
208.647
214.904
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Biyosistem Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1
1
 Dolmadı
264,85220
221,18527
 Dolmadı
422.622
918.853
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1

1
1		 Dolmadı
Dolmadı
479,87786
466,96690		 Dolmadı
Dolmadı
32.701
42.199
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 411,46541
441,88372
424,71266
418,63052		 4.680
5.075
7.065
10.510
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 391,32654
424,58369
411,68234
408,13622		 11.844
11.511
12.996
16.405
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 373,70491
411,47045
399,47278
397,19693		 24.632
20.370
21.779
25.186
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 31
31
74
72		 354,16294
377,33325
347,38811
344,84058		 50.275
67.844
118.011
126.794
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 350,70904
383,15675
373,44366
373,06640		 56.510
56.815
55.113
57.395
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 158
160
180
180		 162
164
190
185		 348,86435
388,57031
361,16194
368,39774		 60.042
47.661
80.381
65.972
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 18
16
20
20		 18
16
21
20		 345,94524
380,66290
352,68098
351,72949		 66.190
61.381
102.253
105.861
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 31
31
74
72		 344,46871
379,44512
358,11131
355,18651		 69.516
63.732
87.816
96.338
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
70
70		 41
52
74
72		 333,75275
355,22364
342,36857
340,53159		 97.324
123.227
134.487
141.737
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 31
31
64
62		 329,15329
349,85553
314,29827
306,10167		 111.693
140.428
259.575
312.534
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 İlahiyat
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 2


Dolmadı


 Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(Gemlik) (BURSA) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
220
220
240		 103
226
226
246		 421,16584
410,16926
426,17612
424,80483		 12.546
24.427
15.492
22.378
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
80
100
100		 41
82
106
103		 391,67472
386,74575
403,38933
408,15557		 40.253
51.371
40.167
44.013
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
60
60		 47
52
62
62		 377,97674
373,02202
386,46919
383,84126		 61.511
73.788
68.669
89.019
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl İşletme Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
70
60
60		 72
72
64
62		 372,99235
360,51666
371,21319
361,51929		 70.845
99.702
101.788
142.739
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
70
70		 41
41
72
72		 372,48457
369,00943
380,63773
380,12400		 71.856
81.460
80.542
97.065
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
41
41		 365,58442
354,24987
362,30192
356,24053		 86.324
114.918
124.481
157.567
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
60
60
60		 52
62
63
62		 357,28522
346,50626
353,75894
351,94940		 105.908
136.023
149.190
170.289
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 356,22572


 108.526
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55
100
100
100		 57
103
105
103		 342,49044
328,59104
334,11234
328,38689		 147.988
197.420
221.534
256.471
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
150
150
150		 103
154
156
154		 338,44844
319,63364
320,15806
312,75123		 161.680
236.979
288.529
332.934
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 65
100
100
100		 67
103
106
103		 330,03353
317,81886
327,26889
326,37343		 192.824
245.841
252.777
265.440
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
140
140
140		 103
144
148
144		 327,96231
305,91574
300,03084
296,22858		 201.275
312.109
412.302
435.502
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
150
140
140		 103
154
144
144		 323,08883
301,66826
300,69237
300,35845		 222.100
338.550
407.691
407.578
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
110
100
100		 41
113
104
103		 319,51419
293,16690
288,53372
286,02038		 238.397
398.087
499.396
511.916
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl İşletme Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
62
60		 52
72
66
62		 311,53547
292,13025
283,58458
278,73108		 279.165
405.861
540.821
573.447
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
70
70		 41
41
74
72		 309,76962
308,80442
312,96190
312,04747		 288.856
294.819
328.634
336.853
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl İşletme Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 309,27577
296,96776
295,83463
293,95813		 291.563
370.571
442.595
451.317
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
110
100
100		 103
113
103
103		 305,08756
282,18134
272,80703
269,01329		 315.911
486.558
639.026
664.955
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
42
41		 295,92979
289,67638
291,15225
299,10020		 375.796
424.834
478.337
415.979
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
50
70
70		 36
52
74
72		 289,8754
278,99205
279,39027
276,81243		 419.881
515.064
577.734
590.544
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 31
31
64
62		 285,94231
277,25248
266,28705
266,97956		 450.869
531.158
704.126
685.588
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
120
120		 52
52
123
123		 440,35793
446,04257
437,85648
433,22665		 8.567
9.539
14.311
13.455
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 391,48021
392,48491
394,00795
380,81844		 25.044
27.637
30.827
30.692
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 385,56237
382,58173
378,08171
362,45600		 27.563
31.788
37.606
37.518
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Almanca Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
3		 1
1
2
2		 234,43636
226,66899
203,50834
Dolmadı		 104.446
120.656
134.356
Dolmadı
Bursa Uludağ Üniversitesi BUÜ taban puanları: BUÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 YILLIK) TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 378,30398
373,99975
370,53594
363,5639		 247.947
285.815
308.603
324.316
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 372,20356
360,08871
361,73361
360,08223		 275.556
353.383
354.162
340.970
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 367,9846
355,10002
349,21256
344,77431		 296.089
381.153
429.844
425.810
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
60
60		 364,10431
365,56129
374,72334
370,80128		 316.002
325.304
289.038
291.519
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 50
70
71
70		 359,75567
347,20081
341,59058
337,21739		 339.652
430.262
483.243
474.822
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
71		 356,9605
342,91047
339,70378
324,84628		 355.577
459.525
497.429
566.244
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 50
50
50
50		 355,70544
349,32546
353,59888
347,60886		 362.974
416.428
401.577
408.655
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 40
40
40
40		 355,6779
348,74489
350,46238
349,24404		 363.146
420.241
421.564
399.214
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Robotik ve Yapay Zeka
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60


 60


 353,53975


 375.753
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
60
60		 352,65058
331,57454
329,06251
329,68298		 381.195
547.125
583.379
528.645
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
60
60
60		 351,76638
336,22832
333,65215
330,62912		 386.706
509.249
545.026
521.638
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
60
61		 346,24659
329,18548
325,28454
320,30242		 422.692
567.660
616.709
603.747
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 30
30
30
30		 346,07496
343,07371
348,17067
341,18797		 423.812
458.404
436.820
448.348
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 61
61
50
50		 341,01891
339,85224
347,54476
340,87137		 459.246
481.697
441.068
450.487
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
60
60
60		 50
60
60
60		 337,3285
333,51604
338,18666
336,19794		 486.598
530.732
508.962
481.791
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
62
61		 337,11306
318,37475
308,48126
301,84076		 488.249
671.000
785.254
780.851
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
62
62
62		 331,88538
309,91357
291,40275
285,71636		 529.521
762.686
989.754
967.555
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
62
62
61		 331,79858
316,44814
310,94646
304,55785		 530.211
691.020
758.534
752.454
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Moda Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
30
31
31		 328,8356
329,23372
327,10554
320,21951		 555.138
567.248
600.425
604.434
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
60
61
62		 327,59504
311,46634
298,62348
295,66316		 565.807
745.141
898.964
848.449
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
65
65
65		 25
66
67
67		 326,2207
311,23346
299,29479
293,91574		 577.809
747.711
890.989
868.669
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Karacabey Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
60
52
50		 324,93656
323,73307
326,42576
319,535		 589.284
617.797
606.409
610.423
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
65
65
65		 41
66
67
67		 324,60557
311,26114
301,32081
293,73348		 592.273
747.422
866.890
870.710
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
62
62
62		 324,40923
303,80988
292,85214
286,19539		 594.100
834.952
971.040
961.556
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
80
80
80		 35
82
81
82		 324,28578
303,90611
295,75631
296,61923		 595.238
833.785
934.493
837.575
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Karacabey Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 82
81
82
82		 319,73523
314,51374
312,88283
330,08162		 637.790
711.773
738.103
525.611
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
 61
61
51
 319,00665
316,07362
318,84247
311,76459		 644.785
695.011
677.317
680.898
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
60
60
60		 35
62
62
62		 318,67879
302,84374
292,01036
285,48328		 647.813
846.860
981.731
970.506
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Lojistik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
60
60
60		 52
62
62
62		 318,03364
307,38588
299,67813
294,42428		 654.117
792.105
886.474
862.717
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Deniz ve Liman İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
60
60
60		 36
62
62
61		 317,63967
298,72754
280,64609
279,56704		 658.006
899.071
1.135.268
1.047.899
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
65
65
65		 35
65
66
66		 317,07109
307,20479
303,9893
307,51883		 663.601
794.219
835.935
722.053
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Endüstriyel Kalıpçılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
61
62
62		 315,23114
301,3311
285,87398
277,66825		 682.114
865.589
1.063.096
1.073.739
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
65
65
65		 35
67
67
67		 315,01745
298,59816
280,18722
271,66797		 684.320
900.784
1.141.769
1.158.655
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
 50
52
52
 314,24995
299,79342
287,59239
286,79123		 692.060
885.201
1.039.810
953.985
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 311,77878
308,49715
303,08337
316,85151		 718.096
779.123
846.284
634.058
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Keles Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 310,46715
310,05617
310,36517
302,46446		 732.077
761.063
764.769
774.337
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
62
62
62		 310,39563
295,16188
281,80127
280,13816		 732.876
946.502
1.118.971
1.040.228
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
55
55
55		 30
57
57
57		 309,80021
296,10178
284,82955
284,26423		 739.319
933.885
1.077.343
986.060
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Ormancılık ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 30
40
41
40		 308,97356
299,81271
292,20894
284,89733		 748.371
884.970
979.156
978.045
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 31
67
67
67		 308,92994
294,24484
275,5531
270,87855		 748.862
958.831
1.207.943
1.170.134
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
55
55
55		 41
57
57
57		 306,03191
290,74531
278,3387
273,26477		 781.020
1.006.752
1.168.156
1.135.524
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
67
66
66		 305,8176
293,78227
288,80567
293,36784		 783.396
965.010
1.023.835
874.925
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
61
62
62		 302,85694
297,9163
290,75791
288,54783		 817.529
909.704
998.352
932.488
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 302,29056
284,55159
266,66037
262,25033		 824.226
1.095.264
1.342.196
1.302.776
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
40
40
40		 35
41
40
41		 302,0853
294,6329
290,21218
294,58991		 826.593
953.541
1.005.439
860.772
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
55
55
55		 36
57
57
57		 301,60388
278,70024
265,96678
274,186		 832.311
1.182.570
1.352.878
1.122.297
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
55
55
55		 31
57
57
57		 301,42913
282,29022
269,07534
274,48654		 834.271
1.128.715
1.304.754
1.117.994
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Harmancık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
61
62
61		 301,05713
297,95362
292,88917
295,76625		 838.773
909.193
970.523
847.318
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
60
60
60		 26
62
62
62		 300,85079
284,45297
269,20491
266,79781		 841.132
1.096.716
1.302.795
1.231.630
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 30
52
51
52		 300,60684
280,05703
263,5546
262,79387		 844.027
1.162.090
1.390.421
1.293.914
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Robotik ve Yapay Zeka
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 300,05739


 850.718
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
 52
52
52
 298,50535
280,75763
271,88407
272,00613		 869.322
1.151.583
1.262.316
1.153.740
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İznik Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Turist Rehberliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 297,56307
290,18653
278,92334
265,70832		 880.835
1.014.590
1.159.776
1.248.325
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 41
52
52
52		 296,6223
285,64342
271,97935
269,49229		 892.411
1.079.216
1.260.917
1.190.789
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Yerel Yönetimler
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 57
56
57
57		 295,99291
285,29852
265,62827
260,84308		 900.151
1.084.348
1.358.065
1.325.588
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 294,62339
288,46095
278,94098
273,15724		 917.237
1.038.807
1.159.523
1.137.108
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Emlak Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 57
57
52
52		 292,92283
283,27618
267,85461
258,91791		 938.724
1.114.038
1.323.556
1.357.266
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Atçılık ve Antrenörlüğü
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
30
30		 41
41
31
31		 292,72659
295,75676
293,71584
297,84237		 941.152
938.555
959.939
824.160
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Keles Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
55
55
55		 26
57
57
56		 291,00162
268,40597
256,38905
255,36546		 963.041
1.344.376
1.506.382
1.417.610
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
 51
52
52
 290,97414
278,67962
261,22049
265,11842		 963.420
1.182.935
1.427.614
1.257.458
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 290,68198
279,39555
267,0858
264,00959		 967.210
1.171.972
1.335.323
1.274.708
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50


 51


 290,1316


 974.405
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
40		 290,06451
274,13184
253,6063
252,0543		 975.310
1.253.042
1.553.225
1.475.627
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İznik Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
55
55
55		 31
57
57
57		 289,38787
279,0586
265,36557
270,0803		 984.142
1.177.007
1.362.047
1.181.992
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
50
50
50		 35
52
51
52		 289,14098
273,46284
259,40482
254,49007		 987.363
1.263.566
1.457.076
1.432.801
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Karacabey Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 288,9618
268,02027
255,86576
257,97469		 989.630
1.350.572
1.515.098
1.373.074
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İznik Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Mimari Restorasyon
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
62
61
62		 286,62787
281,37506
274,3766
281,91533		 1.020.423
1.142.392
1.225.290
1.016.569
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40


 41


 286,46413


 1.022.576
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Orhaneli Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 285,93417
270,56007
253,24237
243,42683		 1.029.585
1.309.550
1.559.346
1.637.513
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Karacabey Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 284,72261
258,97496
245,50192
246,31166		 1.045.927
1.499.075
1.692.744
1.581.795
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 283,47681
266,04636
248,06608
244,49373		 1.062.622
1.382.398
1.647.793
1.616.649
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İznik Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 282,97249
263,41568
250,63305
255,70785		 1.069.324
1.425.073
1.603.660
1.411.684
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 31
41
41
41		 282,69157
264,55681
250,10074
247,14736		 1.073.136
1.406.617
1.612.803
1.565.681
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Makine Resim ve Konstrüksiyonu
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50


 51


 282,34675


 1.077.873
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Tarım Makineleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 280,7227
271,40087
259,34243
254,16355		 1.100.278
1.296.142
1.458.110
1.438.364
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 31
41
41
41		 280,6308
260,5737
249,2254
253,75877		 1.101.538
1.472.237
1.627.768
1.445.365
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 279,43555
269,14343
255,81482
254,16781		 1.118.002
1.332.433
1.515.928
1.438.290
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Harmancık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
35
30
30		 30
36
31
31		 278,3981
263,82087
255,76417
252,41888		 1.132.340
1.418.415
1.516.805
1.469.121
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Mobilya ve Dekorasyon
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 51
51
52
52		 275,00047
267,20403
253,98536
257,79186		 1.179.829
1.363.725
1.546.792
1.376.102
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
45
45
45		 31
47
46
47		 272,71846
256,76718
246,18584
244,65993		 1.212.157
1.536.515
1.680.553
1.613.415
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Karacabey Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
45
45
45		 36
47
47
47		 272,26316
256,86818
243,46631
237,71758		 1.218.776
1.534.795
1.728.700
1.752.901
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Bitki Koruma
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 271,89195
267,58452
268,39081
271,7809		 1.224.072
1.357.600
1.315.342
1.157.005
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Süt ve Ürünleri Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 270,08145
261,01477
245,85025
234,71187		 1.250.115
1.464.937
1.686.574
1.816.703
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Avcılık ve Yaban Hayatı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
40
40
41		 269,55529
272,79863
254,86862
252,28784		 1.257.562
1.273.867
1.531.846
1.471.429
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 269,45365
250,52218
238,47901
231,69776		 1.259.027
1.643.490
1.819.328
1.882.669
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İnegöl Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
45
46		 52
52
47
48		 269,44508
261,09148
248,97383
252,3363		 1.259.160
1.463.638
1.632.189
1.470.587
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Orhaneli Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 57
57
57
57		 268,51489
259,43642
251,12594
248,88952		 1.272.568
1.491.306
1.595.336
1.533.095
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Harmancık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
35
30
30		 31
36
31
31		 268,26436
254,28294
241,13402
234,88431		 1.276.231
1.579.122
1.770.602
1.812.908
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İznik Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Çini Sanatı ve Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 26
26
26
26		 267,2391
278,20848
235,99445
238,91278		 1.290.918
1.190.182
1.865.194
1.727.903
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Orhaneli Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 31
41
41
41		 266,62264
250,89238
239,14738
231,94697		 1.299.878
1.637.196
1.806.996
1.877.101
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
40
40
40		 36
41
41
41		 265,35025
252,59616
239,71471
231,73135		 1.318.163
1.607.876
1.796.532
1.881.918
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Harmancık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
35
35
35		 31
36
36
36		 265,32523
253,13464
243,56418
237,72442		 1.318.524
1.598.525
1.726.950
1.752.755
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Bahçe Tarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 265,10919
257,32735
247,78545
247,25256		 1.321.611
1.526.961
1.652.630
1.563.622
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 264,66665
251,32542
237,332
233,06153		 1.328.016
1.629.603
1.840.370
1.852.397
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Orhaneli Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Giyim Üretim Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 20
20

 21
21

 262,45028
258,71338

 1.360.338
1.503.466
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Keles Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 261,68895
247,59783
238,65148
232,51657		 1.371.521
1.694.635
1.816.110
1.864.403
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 261,45654
252,22685
238,1224
236,66909		 1.374.898
1.614.174
1.825.917
1.774.752
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Keles Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
50
40
40		 35
52
41
41		 261,27089
247,47191
237,3608
229,01709		 1.377.627
1.696.861
1.839.819
1.943.516
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Et ve Ürünleri Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 57
57
57
57		 260,74735
253,05629
235,50407
225,00337		 1.385.304
1.599.874
1.874.297
2.038.093
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İznik Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Seramik ve Cam Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
25
25		 31
31
26
26		 258,29559
253,18697
242,38879
236,70794		 1.421.189
1.597.662
1.747.986
1.773.928
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Karacabey Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Süt ve Ürünleri Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 251,08734
238,13753
229,56516
220,86091		 1.526.778
1.862.955
1.986.623
2.138.164
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Harmancık Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Mobilya ve Dekorasyon
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
35
25
25		 36
36
26
26		 250,70051
245,41299
233,28617
237,8697		 1.532.395
1.733.020
1.915.903
1.749.776
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
 52
52
52
 246,74701
236,76926
229,62599
224,22052		 1.590.612
1.887.608
1.985.472
2.056.696
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Tohumculuk Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 246,03222
247,9952
236,58929
224,26823		 1.601.069
1.687.594
1.854.203
2.055.519
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Organik Tarım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 243,83516
242,6592
231,13442
224,77286		 1.633.300
1.781.836
1.956.527
2.043.589
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Karacabey Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Organik Tarım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 243,42121
240,46244
232,03535
226,31667		 1.639.477
1.821.120
1.939.553
2.006.745
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Karacabey Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Süt ve Besi Hayvancılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 242,54486
237,99661
232,31859
227,29431		 1.652.286
1.865.516
1.934.173
1.983.678
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
3		 0
0
1
0		 Dolmadı
Dolmadı
248,6772
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
1.637.284
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSA) (Devlet)		 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 0
0
0
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
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Bursa Uludağ Üniversitesi BUÜ taban puanları: BUÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

Not: Listeler, 2025 yerleştirme verileri referans alınarak hazırlanmış olup 2026 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontrol edilmelidir. Her yıl taban puanlar kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterebilir.

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

Bursa Uludağ Üniversitesi BUÜ taban puanları: BUÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjan bilgileri ve programlara ilişkin detaylı verilere YÖK Atlas üzerinden ulaşabilirsiniz. Güncel ve resmi tercih verilerini incelemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör