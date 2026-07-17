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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) taban puanları: BUÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanacak olmasıyla birlikte üniversite adayları tercih hazırlıklarına hız verdi. Bu kapsamda Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) 2 ve 4 yıllık bölümlerinin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 17.07.2026 09:55 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 10:28