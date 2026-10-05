Bursa’da 2 kişinin öldüğü kazada pes dedirten umursamazlık! Alkollü sürücü araç derdine düşmüş

Gülçin Yeni

'ALKOLÜN ETKİSİNİN GEÇTİĞİNİ SANIYORDUM'

Hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınan Gülçin Yeni'nin, "Geçirmiş olduğum trafik kazasında ben de ağır yaralandım. Yürüyemiyorum, kalçamda kırık var, kaburgalarımın 10 tanesi kırık, boynumda ve sol kolumda çatlak var. Akciğer sönmem var, yatış yapamadığım için sondalı yattım. Hastanede de kalkamadım. İyileşene kadar hayatımı zor idame edeceğim. Olay günü saat 02.40 sıralarında aracımla Çalı Yolu'nda seyrederken, trafik ışıklarına geldiğimde beyaz bir otomobil sola tali yola dönmek için önüme kırdı. Durmak için frene bastım ama duramadım. Sonra kendimi hastanede buldum. Karşı taraf için çok üzgünüm. Karşı taraf, kaza anında sola dönerken sinyal vermedi. Trafik ışıkları bana sarı yanıp sönüyordu. Kazadan 2 saat önce alkol almıştım. Etkisinin geçtiğini sanıyordum. Araç kullanırken bilinçliydim. Yaşanan kaza nedeniyle çok üzgünüm" dediği öğrenildi.