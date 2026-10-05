Trend
Galeri
Trend Yaşam
Bursa’da 2 kişinin öldüğü kazada pes dedirten umursamazlık! Alkollü sürücü araç derdine düşmüş
Bursa’da 2 kişinin öldüğü kazada pes dedirten umursamazlık! Alkollü sürücü araç derdine düşmüş
Bursa'da alkollü sürücü Gülçin Yeni'nin (35), cipiyle tali yola dönerken çarptığı otomobildeki Yalçın Öz (46) ile Olgun Yıldız'ın (47) hayatını kaybettiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yalçın Öz'ün, kullandığı otomobille dönüş yaptığı sırada Gülçin Yeni'nin cipiyle çarpıştığı görüldü. Kazanın ardından çekilen cep telefonu görüntülerinde ise yaralı haldeki alkollü sürücünün sağlık ekiplerine aracındaki hasarın durumunu sorduğu yer aldı. Görüntülerde ayrıca Yeni'nin kazanın ardından cep telefonuyla ilgilendiği görüldü.
Giriş Tarihi: 05.10.2026 11:28
Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 12:36