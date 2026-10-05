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Bursa’da 2 kişinin öldüğü kazada pes dedirten umursamazlık! Alkollü sürücü araç derdine düşmüş

Bursa'da alkollü sürücü Gülçin Yeni'nin (35), cipiyle tali yola dönerken çarptığı otomobildeki Yalçın Öz (46) ile Olgun Yıldız'ın (47) hayatını kaybettiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yalçın Öz'ün, kullandığı otomobille dönüş yaptığı sırada Gülçin Yeni'nin cipiyle çarpıştığı görüldü. Kazanın ardından çekilen cep telefonu görüntülerinde ise yaralı haldeki alkollü sürücünün sağlık ekiplerine aracındaki hasarın durumunu sorduğu yer aldı. Görüntülerde ayrıca Yeni'nin kazanın ardından cep telefonuyla ilgilendiği görüldü.

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DHA
Giriş Tarihi: 05.10.2026 11:28 Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 12:36
Bursa’da 2 kişinin öldüğü kazada pes dedirten umursamazlık! Alkollü sürücü araç derdine düşmüş

Kaza, 21 Ağustos'ta saat 02.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. Alaaddinbey Caddesi'ne dönmeye çalışan Yalçın Öz yönetimindeki 34 NVG 362 plakalı otomobil ile Ahıska Caddesi'nde seyir halindeki Gülçin Yeni'nin kullandığı 16 GY 114 plakalı cip çarpıştı.

Bursa’da 2 kişinin öldüğü kazada pes dedirten umursamazlık! Alkollü sürücü araç derdine düşmüş

Otomobil sürüklenirken, cip park halindeki 2 araca daha çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Yalçın Öz ile yanındaki Olgun Yıldız'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Cip sürücüsü Gülçin Yeni ile yanındaki arkadaşı Yağmur Y. ise yaralandı.

Bursa’da 2 kişinin öldüğü kazada pes dedirten umursamazlık! Alkollü sürücü araç derdine düşmüş

ÇALIŞTIKLARI FİRMANIN DİĞER FABRİKASINI KONTROLE GİDİYORLARDI

2 çocuk babası Yalçın Öz ve 1 çocuk babası Olgun Yıldız'ın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verildi. Öz ile Yıldız'ın bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları, bağlı oldukları firmanın diğer fabrikasını kontrole giderken kazanın olduğu bildirildi.

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Bursa’da 2 kişinin öldüğü kazada pes dedirten umursamazlık! Alkollü sürücü araç derdine düşmüş

Gülçin Yeni

'ALKOLÜN ETKİSİNİN GEÇTİĞİNİ SANIYORDUM'

Hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınan Gülçin Yeni'nin, "Geçirmiş olduğum trafik kazasında ben de ağır yaralandım. Yürüyemiyorum, kalçamda kırık var, kaburgalarımın 10 tanesi kırık, boynumda ve sol kolumda çatlak var. Akciğer sönmem var, yatış yapamadığım için sondalı yattım. Hastanede de kalkamadım. İyileşene kadar hayatımı zor idame edeceğim. Olay günü saat 02.40 sıralarında aracımla Çalı Yolu'nda seyrederken, trafik ışıklarına geldiğimde beyaz bir otomobil sola tali yola dönmek için önüme kırdı. Durmak için frene bastım ama duramadım. Sonra kendimi hastanede buldum. Karşı taraf için çok üzgünüm. Karşı taraf, kaza anında sola dönerken sinyal vermedi. Trafik ışıkları bana sarı yanıp sönüyordu. Kazadan 2 saat önce alkol almıştım. Etkisinin geçtiğini sanıyordum. Araç kullanırken bilinçliydim. Yaşanan kaza nedeniyle çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

Bursa’da 2 kişinin öldüğü kazada pes dedirten umursamazlık! Alkollü sürücü araç derdine düşmüş

22,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edilen Gülçin Yeni, 11 Eylül'de tutuklandı. Kazaya ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede 1.09 promil alkollü olduğu belirtilen cip sürücüsü Gülçin Yeni'nin 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Bursa’da 2 kişinin öldüğü kazada pes dedirten umursamazlık! Alkollü sürücü araç derdine düşmüş

GÖRÜNTÜLER DAVA DOSYASINDA

Kazanın güvenlik kamerası ile olay yerinde çekilen cep telefonu görüntüleri de dava dosyasına girdi. Görüntülerde Yalçın Öz'ün, kullandığı otomobille dönüş yaptığı sırada Gülçin Yeni'nin cipiyle çarpıştığı görüldü. Kazanın ardından çekilen cep telefonu görüntülerinde ise yaralı haldeki alkollü sürücünün sağlık ekiplerine aracındaki hasarın durumunu sorduğu yer aldı. Görüntülerde ayrıca Yeni'nin kazanın ardından cep telefonuyla ilgilendiği görüldü.

Bursa’da 2 kişinin öldüğü kazada pes dedirten umursamazlık! Alkollü sürücü araç derdine düşmüş
Bursa’da 2 kişinin öldüğü kazada pes dedirten umursamazlık! Alkollü sürücü araç derdine düşmüş
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA