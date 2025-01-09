Bursa’da akılalmaz olay: Komşusunu tükürdüğü için öldürdü! ’Bir anda karşıma çıkınca...’

Ayakkabı ve eşyalarını kapının önüne koyduğu için kendisini uyardım. Bu yüzden tartıştık. Bana hakaret etti. Bu yüzden aramızda husumet vardı. Olay günü işe giderken bisikletiyle servis aracımı takip etti. Bir anda karşıma çıkınca tekrar tartıştık. Yüzüme tükürünce sinirlendim. Cebimden çıkardığım bıçağı ona salladım. Kendisini yaraladığımı hatırlamıyorum. Çünkü, şok yaşıyordum. Yüzüme tükürmese bu olay olmazdı" diye konuştu. Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken, Hasan Şahin'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.