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Bursa'da akılalmaz olay: Komşusunu tükürdüğü için öldürdü! 'Bir anda karşıma çıkınca...'
Bursa'da akılalmaz olay: Komşusunu tükürdüğü için öldürdü! 'Bir anda karşıma çıkınca...'
Bursa'da, ayakkabılarını kapı önüne bıraktığı için daha önce tartıştığı komşusu Mustafa Çikin'i (51), kullandığı servis aracıyla bisikletine çarptıktan sonra 30 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan Şahin'in (62) yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanığın, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırmış müebbet hapsini istedi. Mütalaaya karşı son savunmasını yapan Şahin, "Yüzüme tükürünce sinirlendim. Tükürmese bu olay olmazdı" ifadelerii kullandı.
Giriş Tarihi: 09.01.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:58