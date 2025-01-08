Trend Galeri Trend Yaşam Bursa’da akılalmaz olay: “Ne demek adresi bilmiyorsun” denilerek vuruldu!

Bursa’da akılalmaz olay: “Ne demek adresi bilmiyorsun” denilerek vuruldu!

Bursa'da meydana gelen akılalmaz olayda bir şahıs kafenin kapısında bekleyen adama adres sordu. Adresi bilmediğini ifade eden adam, şahıs tarafından bacaklarından vuruldu. Şüphelinin vurma gerekçesi ise pes artık dedirtti.