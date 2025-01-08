Trend Galeri Trend Yaşam Bursa’da akılalmaz olay: “Ne demek adresi bilmiyorsun” denilerek vuruldu!

Bursa’da akılalmaz olay: “Ne demek adresi bilmiyorsun” denilerek vuruldu!

Bursa'da meydana gelen akılalmaz olayda bir şahıs kafenin kapısında bekleyen adama adres sordu. Adresi bilmediğini ifade eden adam, şahıs tarafından bacaklarından vuruldu. Şüphelinin vurma gerekçesi ise pes artık dedirtti.

İHA
Giriş Tarihi: 08.01.2025 22:48 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 22:48
Bursa’da akılalmaz olay: Ne demek adresi bilmiyorsun denilerek vuruldu!

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, kafenin kapısında bekleyen E.Ö.'ye adres sordu.

Bursa’da akılalmaz olay: Ne demek adresi bilmiyorsun denilerek vuruldu!

Şahsı, adresi bilmediğini söyleyen E.Ö.'ye, "Ne demek adresi bilmiyorsun" diyerek ateş açtı.

Bursa’da akılalmaz olay: Ne demek adresi bilmiyorsun denilerek vuruldu!

Bacaklarından vurulan E.Ö., kanlar içinde yerde yığılırken çevredekiler yardıma koştu.

Bursa’da akılalmaz olay: Ne demek adresi bilmiyorsun denilerek vuruldu!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bursa’da akılalmaz olay: Ne demek adresi bilmiyorsun denilerek vuruldu!

Polis, kaçan şüphelinin yakalaması için çalışma başlattı.

SON DAKİKA SON DAKİKA