Bursa’da İbrahim Çelik kanlı infazla öldürülmüştü! Duruşmada sanıklar birbirini suçladı: Mahkeme başkanından sert tepki

GÖZETLENDİLER, AZMEDİLDİLER

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan iddianamede, firari sanık Adnan A.'nın azmettirici olduğu belirtildi. İddianamede, öldürülen İbrahim Çelik'in Zekeriya Çağlayan ve arkadaşlarıyla kahvehanede oturduğu, bu sırada firari sanık Taner A. tarafından gözetlendiği, kahvehaneden çıktıkları sırada Taner A.'nın telefonla tutuklu sanıklara haber verdiği anlatıldı.

Adnan A. ve Taner A. hakkında yakalama kararı çıkarılırken, İbrahim Çelik'i öldürüp, Zekeriya Çağlayan'ı da ağır yaralayan Müjdat Değer, Batuhan Öztürk, Hakan Nadir ile Fatih Kurt'un, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla yargılanmasına başlandı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar ile olayda yaralanan Zekeriya Çağlayan, İbrahim Çelik'in babası Süleyman Çelik, eşi Hilal Çelik ve taraf avukatları katıldı.

'BİZE ATEŞ AÇILDI SANDIM, VURULUP, VURULMADIĞIMI KONTROL ETTİM'

Duruşmada savunma yapan sanık Batuhan Öztürk, olaydan 2 gün önce kendisini Hakan Nadir'in aradığını ve İstanbul'dan birinin alınması gerektiğini, bu kişinin Bursa'dan bir araç alacağını söylediğini belirtti. Bunun üzerine birlikte İstanbul'a gittiklerini söyleyen tutuklu sanık, "İstanbul Ümraniye tarafına gittik. Orada bir eve girdik. Kapıyı Müjdat Değer açtı. Onu ilk orada tanıdım. Bir süre orada oturduktan sonra birlikte Bursa'ya döndük. Yolda gelirken, Müjdat Değer'in benim evimde kalmasını teklif ettiler. Ben de tek kaldığım için kabul ettim. Ertesi gün işten geldiğimde Müjdat Değer'e işlerini halledip, halletmediğini sorduğumda, bir gün daha işlerinin uzadığını, bir gece daha kalmak istediğini belirtti. Ben de kabul ettim" iddiasında bulundu.