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Bursa'da ormanda esrarengiz ceset bulundu: 8 aydır kayıp olan Tolgahan'a mı ait?

Bursa'da 8 aydır kayıp olarak aranan 35 yaşındaki Tolgahan Karapınar'ın ailesi, daha öncesinde ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılarak yardım istemişti. Geçtiğimiz ay ise Karapınar'ın Atatürk Kent Ormanı'nda kimliği tespit edildi. Bölgede yoğunlaşan arama çalışmalarında ise dün uzuvları parçalanmış halde esrarengiz ceset bulundu. Cesedin Karapınar'a ait olup olmadığı adli tıptan gelecek DNA sonucuyla netleşecek. İşte detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 24.09.2026 09:34 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 10:45
Bursa’da ormanda esrarengiz ceset bulundu: 8 aydır kayıp olan Tolgahan’a mı ait?
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Bursa'da 25 Ocak 2026 tarihinde çıktığı evine bir daha geri dönmeyen 35 yaşındaki Tolgahan Karapınar, kayıplara karıştı. Ailesi bir süre sonra durumu ekiplere bildirdi. Tolgahan'ın kaybolması, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında gündeme gelmişti.

Bursa’da ormanda esrarengiz ceset bulundu: 8 aydır kayıp olan Tolgahan’a mı ait?

ORMANLIK ALANDA UZUVLARI PARÇALANMIŞ CESET BULUNDU

Dün öğle saatlerinde Atatürk Kent Ormanı'nda bir erkek cesedi olduğu ihbarı alan ekipler, olay yerine gitti. Cesedin bazı uzuvlarının sokak hayvanları tarafından parçalandığı üzerinde durulurken, uzuvlar incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bursa’da ormanda esrarengiz ceset bulundu: 8 aydır kayıp olan Tolgahan’a mı ait?

3 AİLE DNA TESTİ İÇİN ÇAĞRILDI

Öte yandan, bölgede bulunan cansız bedenin kimliğinin kesin olarak belirlenmesi için şubat ayından bu yana yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan 3 aileye ulaşıldığı öğrenildi. Ailelerin DNA örneği vermek üzere çağrıldığı ve yapılacak incelemeler sonucunda cesedin kimliğinin kesinlik kazanmasının beklendiği bildirildi.

Bursa’da ormanda esrarengiz ceset bulundu: 8 aydır kayıp olan Tolgahan’a mı ait?

Acılı anne Güllü Karapınar

8 aydır oğlundan haber alamadığını dile getiren Güllü Karapınar, "Oğlum 25 Ocak 2026'da evden çıkıp bir daha dönmedi. Öğlen 15.00 sıralarında telefonu kapandı, bir daha da ulaşamadık. O günün gecesi otelde kalmış, o günden itibaren hiçbir yerde herhangi bir kameraya takılmadı. Oğlum 35 yaşındaydı, 'Yaşı var' diyerek arama faaliyetlerini sonlandırdılar. O tarihten bu yana sadece Atatürk Kent Ormanı'nda banka kartları ve kimliği bulundu. Telefonu bulunmadı, satıp satmadığını bilmiyoruz. Geçtiğimiz hafta Cinayet Büro'dan geldiler. Onlar da arıyorlar.

Bursa’da ormanda esrarengiz ceset bulundu: 8 aydır kayıp olan Tolgahan’a mı ait?

Cuma günü eşimle benden DNA örneği alındı. Dün arayıp, Tolgahan'ın üzerindeki kıyafetleri sordular. Kimliği bulunuyor, ama haber yok. Hiçbir yerden haber alamıyoruz. Evde beklemekten başka çaremiz yok, ben sadece oğlumu istiyorum. Başına bir iş mi geldi onu dahi bilmiyoruz" diye konuştu. Yaşıyor mu öldü mü artık bilmek istiyorum. Artık bir haber almak istiyorum, 8 aydır haber yok" diye konuştu.

Bursa’da ormanda esrarengiz ceset bulundu: 8 aydır kayıp olan Tolgahan’a mı ait?

"HER GÜN KAPIDAN GİRECEK DİYE BEKLİYORUM"

Gözüyaşlı anne Güllü Karapınar şunları söyledi: "Allah, devlet ve gazeteciler bize yardım etsin. Ben yardım istiyorum. Artık kalkamaz hale geldim, oturduğum yerden kalkamıyorum. Ben bekleye bekleye tükendim. Haber yok, başına bir iş mi geldi onu da bilmiyoruz. Herkesten yardım istiyorum.

Bursa’da ormanda esrarengiz ceset bulundu: 8 aydır kayıp olan Tolgahan’a mı ait?

Yüreğim tükeniyor. Nefes alamıyorum, yataklara düşeceğim diye korkuyorum. Başına bir iş mi geldi, sağ mı ölü mü haber almak istiyorum. İnşallah yaşıyordur, ama bekliyoruz. Her gün kapıdan girecek diye bekliyorum. Rüyalarıma giriyor" dedi.

Bursa’da ormanda esrarengiz ceset bulundu: 8 aydır kayıp olan Tolgahan’a mı ait?

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bulunan cesetteki DNA örnekleriyle ailenin örneklerinin karşılaştırmasının en kısa sürede tamamlanması bekleniyor

Bursa’da ormanda esrarengiz ceset bulundu: 8 aydır kayıp olan Tolgahan’a mı ait?
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA #ESRA EROL