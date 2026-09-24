Bursa'da ormanda esrarengiz ceset bulundu: 8 aydır kayıp olan Tolgahan'a mı ait?
Bursa'da 8 aydır kayıp olarak aranan 35 yaşındaki Tolgahan Karapınar'ın ailesi, daha öncesinde ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılarak yardım istemişti. Geçtiğimiz ay ise Karapınar'ın Atatürk Kent Ormanı'nda kimliği tespit edildi. Bölgede yoğunlaşan arama çalışmalarında ise dün uzuvları parçalanmış halde esrarengiz ceset bulundu. Cesedin Karapınar'a ait olup olmadığı adli tıptan gelecek DNA sonucuyla netleşecek. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.09.2026 09:34
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 10:45