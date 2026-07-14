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Bursa'da tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi pes dedirtti: "Hesap edemedim"
Bursa'da tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi pes dedirtti: "Hesap edemedim"
Bursa'da tartıştığı Hamdullah Yaman'ı (36) boğazından bıçaklayarak öldüren Maşallah Tan (20) ile Mücahit Sertkaya'nın (20) yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan Tan, "Amacım öldürmek değildi. Arbede sırasında bıçak elimden düştü. Bıçağı yerden alıp panikle savurdum. Ölümcül bölgesine geleceğini hesap edemedim" dedi. Mahkeme heyeti, Maşallah Tan'ın tutukluluk halinin devamına, ev hapsinde bulunan Sertkaya'nın ise tutuklanmasına karar verip duruşmayı erteledi.
Giriş Tarihi: 14.07.2026 11:00
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 11:02