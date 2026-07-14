Bursa'da tartıştığı kişiyi boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi pes dedirtti: "Hesap edemedim"

'BIÇAĞI SALLARKEN BOĞAZINA GELİR DİYE DÜŞÜNMEDİM'

Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık Maşallah Tan, olay günü Mücahit Sertkaya ile birlikte alkol aldıklarını belirterek, "Olay günü arkadaşım Mücahit ile alkol alıp parkta oturuyorduk. Bu sırada Hamdullah'ın kullandığı motosikletin arkasında oturan arkadaşım K.E.'yi görüp selam verdim. O da bana, ismimin kısaltılmış hali olan 'Maşo' diyerek selam verdi. Bu sırada motosikleti kullanan Hamdullah acelelerini olduğunu söyleyerek bana küfredip, itekledikten sonra yoluna devam etmek istedi. Aramızda yaşanan tartışma arbedeye dönünce bıçağımı çıkardım. Elimdeki bıçak yere düştü. Alıp panik halinde rastgele sallayınca bıçak boğazına isabet etti. Ölümcül bölgesine geleceğini hesap edemedim. Amacım onu öldürmek değildi. Bıçağı sallarken boğazına gelir diye düşünmediğim için müdahale etmedim. Daha sonra olay yerinden ayrıldım, bıçağı da dere kenarına attım" diye konuştu.

Hamdullah Yaman'ın öldüğünü öğrenince polis ekiplerine teslim olduğunu belirten Tan, "Diğer sanık Mücahit Sertkaya, kavga sırasında bizi ayırmaya çalışıyordu. Mücahit Sertkaya bu olaya müdahil değildir. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.