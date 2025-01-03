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Bursa'da trajikomik soygun! Oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalıştı! Dayak yedi! İşte o anlar...

Bursa'da şaşkın soyguncu kuyumcuya girip, işyeri sahibine silah çektikten sonra altınları çantaya doldurmasını söyledi. Şüphelinin dediklerini yapan kuyumcu, silahın plastik olduğu anlayınca altınları bırakıp soyguncuya dayak attı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2025 10:42 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 12:04
Bursa’da trajikomik soygun! Oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalıştı! Dayak yedi! İşte o anlar...

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesinde kuyumculuk yapan Tamer Ekim, dükkanda oturduğu esnada içeri giren kar maskeli bir kişi tarafından kendisine silah doğrultuldu.

Bursa’da trajikomik soygun! Oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalıştı! Dayak yedi! İşte o anlar...

Panikleyen kuyumcu, saldırganın uzattığı çantaya altınlara doldurmaya başladı.

Oyuncak silahla soymaya kalktığı kuyumcudan dayak yedi! Trajikomik soygun girişimi kamerada | Video

Bursa’da trajikomik soygun! Oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalıştı! Dayak yedi! İşte o anlar...

Kuyumcu tezgahının arkasına doğru yaklaşan saldırganın elindeki silahın oyuncak olduğu anlayan dükkan sahibi Ekim, çantayı bırakıp saldırgana vurmaya başladı.

Bursa’da trajikomik soygun! Oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalıştı! Dayak yedi! İşte o anlar...

Panikleyen şüpheli hemen kapıya doğrulup hızla kayıplara karışırken, trajikomik anlar iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.

Bursa’da trajikomik soygun! Oyuncak silahla kuyumcu soymaya çalıştı! Dayak yedi! İşte o anlar...

Aynı kuyumcunun 10 yıl önce soyulduğu, 5 yıl önce de soyguncuların teşebbüste bulunduğu öğrenildi.

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