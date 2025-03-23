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Bursa'da vahşet! Ayakkabısını kapı önüne koyan komşuya kabusu yaşattı! Önce ezdi sonra bıçakladı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, apartman koridoruna ayakkabı koyma meselesi nedeniyle tartıştığı komşusu Mustafa Çikin'i (51) bisikletiyle işe giderken aracıyla çarpıp yaraladıktan sonra 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan Şahin (62), mahkeme tarafından istenen cezası belli oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 23.03.2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 11:23
Bursa’da vahşet! Ayakkabısını kapı önüne koyan komşuya kabusu yaşattı! Önce ezdi sonra bıçakladı

Olay, Eylül 2023'te Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Servis şoförü Hasan Şahin, apartmandaki karşı komşusu Mustafa Çikin'i kapı önüne ayakkabı koymaması konusunda uyardı. İkili arasında yaşanan tartışma, komşuların müdahalesiyle son buldu. Ancak olaydan 4 gün sonra, gece vardiyasına bisikletiyle giden Çikin, Şahin'in aracıyla çarpması sonucu yaralandı. İddiaya göre, çarpmanın etkisiyle aracın üzerine düşen Çikin, Hasan Şahin tarafından 15 kez bıçaklandı. Ağır yaralanan Çikin, hastanede hayatını kaybederken, Şahin ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Bursa’da vahşet! Ayakkabısını kapı önüne koyan komşuya kabusu yaşattı! Önce ezdi sonra bıçakladı

"GÜZERGAHIMI DEĞİŞTİRDİM, AMA YİNE KARŞIMA ÇIKTI"

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Hasan Şahin savunmasında olayın tasarlanmış bir cinayet olmadığını iddia etti. Şahin, komşusunun kendisini sürekli takip ettiğini öne sürerek, "Kapı önüne ayakkabı koyduğu için daha önce tartışmıştık.

Bursa’da vahşet! Ayakkabısını kapı önüne koyan komşuya kabusu yaşattı! Önce ezdi sonra bıçakladı

Bana küfretti ve yumruk salladı. Olay günü servis aracımla giderken karşılaştık. Yine hakaret etti, ben de güzergahımı değiştirdim. Ama tekrar karşıma çıktı. Çarptım, küfretmeye devam edince sinirlendim. Bıçağı aldım, sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Bursa’da vahşet! Ayakkabısını kapı önüne koyan komşuya kabusu yaşattı! Önce ezdi sonra bıçakladı

"OĞLU BİZE BABASINDAN UZAK DURMAMIZI SÖYLEDİ"

Mahkemede şikayetçi olarak ifade veren Mustafa Çikin'in eşi S.Ç. ise sanığın yalan söylediğini belirterek, "Olaydan birkaç gün önce eşimle tartışmıştı. Daha sonra sanığın oğlu bize gelip, 'Babam sıkıntılı biri, uzak durun' dedi. Olay gecesi eşim işe giderken saldırıya uğradı. Mustafa bunu hak etmemişti, en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Bursa’da vahşet! Ayakkabısını kapı önüne koyan komşuya kabusu yaşattı! Önce ezdi sonra bıçakladı

SANIĞA MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Şahin'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca olayda kullanılan bıçak nedeniyle 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan 11 ay hapis cezası verildi ancak bu ceza ertelendi. Hasan Şahin'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.