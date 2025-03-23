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Bursa'da vahşet! Ayakkabısını kapı önüne koyan komşuya kabusu yaşattı! Önce ezdi sonra bıçakladı
Bursa'da vahşet! Ayakkabısını kapı önüne koyan komşuya kabusu yaşattı! Önce ezdi sonra bıçakladı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, apartman koridoruna ayakkabı koyma meselesi nedeniyle tartıştığı komşusu Mustafa Çikin'i (51) bisikletiyle işe giderken aracıyla çarpıp yaraladıktan sonra 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan Şahin (62), mahkeme tarafından istenen cezası belli oldu.
Giriş Tarihi: 23.03.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 11:23