Bursa’da vahşet! Ayakkabısını kapı önüne koyan komşuya kabusu yaşattı! Önce ezdi sonra bıçakladı

"OĞLU BİZE BABASINDAN UZAK DURMAMIZI SÖYLEDİ"

Mahkemede şikayetçi olarak ifade veren Mustafa Çikin'in eşi S.Ç. ise sanığın yalan söylediğini belirterek, "Olaydan birkaç gün önce eşimle tartışmıştı. Daha sonra sanığın oğlu bize gelip, 'Babam sıkıntılı biri, uzak durun' dedi. Olay gecesi eşim işe giderken saldırıya uğradı. Mustafa bunu hak etmemişti, en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.