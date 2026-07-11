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Bursa'daki bu mahallenin sonunu görebilen yok! Müzeyyen Senar'ın büyük sırrını saklıyor...
Bursa'daki bu mahallenin sonunu görebilen yok! Müzeyyen Senar'ın büyük sırrını saklıyor...
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yer alan ve kilometrelerce uzayıp giden bu gizemli mahalle, sadece ucu bucağı görünmeyen tuhaf yapısıyla değil, barındırdığı acı dolu bir efsaneyle de duyanları şaşkına çeviriyor. Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi Müzeyyen Senar'ın yıllar sonra doğduğu bu topraklara dönerek gözyaşları içinde anlattığı o sarsıcı gerçek, okuyanların yüreğini sızlatacak. Uçsuz bucaksız bu köyün derinliklerinde yatan ve yıllarca herkesten gizlenen o büyük sırrı öğrenmeye hazır mısınız?
Giriş Tarihi: 11.07.2026 16:37
Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 16:39