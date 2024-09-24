Bursa’daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti: Pilot Ünal Aster’in hayat hikayesi filmleri aratmadı!

1963 yılında Bulgaristan'ın Razgrad şehrinde dünyaya gelen Ünal Aster'in havacılık sevdası henüz lise yıllarındayken başladı. Sınavları kazanmasına rağmen Türk olduğu için pilot olmasına izin verilmeyen Aster, veteriner hekim oldu, Doğum Hastalıkları Genel Cerrahi alanında ise uzmanlık yaptı.