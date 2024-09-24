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Bursa’daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti: Pilot Ünal Aster’in hayat hikayesi filmleri aratmadı!

Bursa'da dün iniş kalkış yapan eğitim uçağı Yenişehir Havalimanı apronuna çakıldı. Öğretmen pilot Ünal Aster ile öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Deneyimli pilot Ünal Aster'in hayat hikayesi ise filmleri aratmadı…

DHA
Giriş Tarihi: 24.09.2024 15:13 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 15:13
Bursa’daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti: Pilot Ünal Aster’in hayat hikayesi filmleri aratmadı!

Feci kaza, dün saat 08.00 sıralarında Bursa Yenişehir Havalimanı apronunda meydana geldi. Öğretmen pilot Ünal Aster ile öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın (42) iniş-kalkış çalışması yaptığı, Fenix Havacılık'a ait TC-UDI kuyruk numaralı eğitim uçağı, kalkıştan kısa süre sonra pistin yanındaki boş araziye düştü.

Bursa’daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti: Pilot Ünal Aster’in hayat hikayesi filmleri aratmadı!

Uçağın parçaları piste ve araziye yayılırken, Ünal Aster ile Emir Gülal Nalcı, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibi ilçeye gelip, eğitim uçağının enkazında incelemelerde bulundu. Kazanın nedeni hazırlanacak raporla ortaya çıkacak.

Bursa’daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti: Pilot Ünal Aster’in hayat hikayesi filmleri aratmadı!

İKİSİ DE İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Öğretmen pilot Ünal Aster ile öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın cenazeleri ise Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. 1 kız çocuğu babası Nalcı, bugün öğle namazına müteakip, İstanbul Eyüp'teki Yeşilpınar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 2 çocuk babası Ünal Aster'in cenazesinin ise yarın İstanbul Büyükçekmece Hezarfen Havaalanı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Bursa’daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti: Pilot Ünal Aster’in hayat hikayesi filmleri aratmadı!

TÜRK OLDUĞU İÇİN PİLOT OLMASINA İZİN VERİLMEDİ

1995 yılında pilotaj eğitimlerine başlayan ve 32 yıldır pilotluk yapan Ünal Aster, ardında 1'i Tıp Fakültesi öğrencisi 2 çocuğunun yanı sıra tıp, spor, sanat ve havacılık sevdasıyla dolu bir hayat bıraktı.

Bursa’daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti: Pilot Ünal Aster’in hayat hikayesi filmleri aratmadı!

1963 yılında Bulgaristan'ın Razgrad şehrinde dünyaya gelen Ünal Aster'in havacılık sevdası henüz lise yıllarındayken başladı. Sınavları kazanmasına rağmen Türk olduğu için pilot olmasına izin verilmeyen Aster, veteriner hekim oldu, Doğum Hastalıkları Genel Cerrahi alanında ise uzmanlık yaptı.

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