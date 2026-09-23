SON DAKİKA... Büşra bebek 14 gündür her yerde aranıyor! Çocukların işaret ettiği şüpheli hakkında karar

6 AİLE ÜYESİ TUTUKLANDI, 'MAVİ KAZAKLI MEHMET' DETAYI
Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden, anne Elif Balıkçı ve baba Yusuf Balıkçı, 'Çocuk altsoyu kasten öldürme' suçundan, akrabaları Rahime Budak, Özcan Budak, Mithat Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ile 'Suçluyu kayırma' suçlarından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Aynı gün, devlet korumasındaki çocukların uzman pedagoglar eşliğinde alınan ifadeleri, soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi. Çocuklar, "Babamızın borcu vardı. O gece çadıra gelen mavi kazaklı Mehmet isimli kişi, Büşra'yı battaniyeye sarıp Diyarbakır'a götürmek üzere arabayla aldı" dedi.
Çocukların fotoğraf üzerinden teşhis etmesiyle, şüpheli Mehmet K., Diyarbakır'da jandarma tarafından yakalanıp Sivas'a getirildi. Anne Elif Balıkçı da son ifadesinde, eşinin Mehmet K.'ye borcu olduğunu, önceki ifadeleri onların yönlendirmesiyle verdiğini ama bebeği kimin götürdüğünü görmediğini dile getirdi.