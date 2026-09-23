SON DAKİKA... Büşra bebek 14 gündür her yerde aranıyor! Çocukların işaret ettiği şüpheli hakkında karar

SAVCILIKTA 'KOCAM ÖLDÜRDÜ' DEDİ

Soruşturma savcılığa intikal ettiğinde anne Elif Balıkçı bir kez daha ifade değiştirdi. Bu kez cinayet iddiası ortaya atan anne, savcılık tutanağına geçen ifadesinde, "İlk ifadem doğru değildi. Kızım Büşra'yı, kocam Yusuf Balıkçı öldürdü. Cenazesini çadırların yukarısında 1-2 kilometre mesafedeki taşlık araziye götürüp bıraktı. Ondan şikayetçiyim" dedi.

Baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddetmeye devam edip, eşinin kendisine iftira attığını öne sürdü. Jandarma, kara yolları üzerindeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye alırken, gözaltı sayısı 10'a yükseldi.