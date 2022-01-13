Büyük çaplı siber saldırı gerçekleşti! Hapishanenin kameraları ve kapıları çalışmadı!

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen bir fidye yazılım saldırısı, hackerların ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kere daha ortaya koydu. New Mexico'ya bağlı Bernalillo County'de bir siber saldırı sonucu bir hapishanenin kameraları ve otomatik kapı mekanizmaları çalışmaz hale geldi. Manuel olarak kapıları açıp kapatan görevliler, mahkumları hücrelerine yerleştirdi.

Metropolitan Gözaltı Merkezi'nin etkilendiği bu saldırı sonrasında tesise ziyaretçi alımı durduruldu ve hapishanedeki tüm internet hizmetleri de devre dışı bırakıldı. İnternet erişiminin kapatılması da görevlilerin mahkum kayıtlarına da bakamamasına sebep oldu.

Fidye yazılımı saldırısı aynı zamanda cinsel saldırı ve kavga iddiaları da dahil olmak üzere tesiste meydana gelen tüm şiddet olaylarının yer aldığı ve incelendiği hapishane veri tabanını da etkiledi. Görevliler, fidye yazılımı sonrasında veri tabanının görüntülenemediğini söyledi.

Hapishane aslında Bernalillo County'de gerçekleşen daha büyük bir saldırının etkilediği yerlerden birisi olarak belirtildi. İlçenin herhangi bir yerel yönetim veri tabanına erişilemez hale gelmesinin ardından tüm kamu daireleri geçici olarak kapatıldı. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada kapatılan hizmetlerin yalnızca bir kısmının faaliyete açıldığı belirtildi.