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Büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Marmara'da meydana gelen 185 deprem sonrası merak konusu oldu! 'Bölgede kilitlenme var ama...'
Büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Marmara'da meydana gelen 185 deprem sonrası merak konusu oldu! "Bölgede kilitlenme var ama..."
Marmara Denizi'nde kısa süre içinde peş peşe meydana gelen 185 sarsıntı, beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili endişeleri yeniden alevlendirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin yapay zeka destekli sismolojik çalışması ise korkutan sarsıntıların arkasındaki çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi. Peki, bu bir "deprem fırtınası" mı, yoksa büyük depremin habercisi mi?
Giriş Tarihi: 30.08.2026 13:12
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 13:14