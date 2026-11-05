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Büyükçekmece'de maganda dehşeti: Kapalı yolda ilerlemedi diye saldırdı! 'Kendini bana vurdurtacaksın'
Büyükçekmece'de maganda dehşeti: Kapalı yolda ilerlemedi diye saldırdı! 'Kendini bana vurdurtacaksın'
Büyükçekmece'de yolun kapalı olması nedeniyle ilerleyemeyen okul servisi şoförü ile arkasından gelen motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. İddiaya göre, yaşanan tartışma alevlenrek bıçaklı saldırıya dönüştü. Yaşananlar, servis aracının güvenlik kamerasına yansıdı. İşte trafik magandalığının detayları....
Giriş Tarihi: 05.11.2026 13:28
Güncelleme Tarihi: 05.11.2026 13:31