Büyükçekmece’de maganda dehşeti: Kapalı yolda ilerlemedi diye saldırdı! ’Kendini bana vurdurtacaksın’

Önce kolundan sonra bacağından bıçaklandığını söyleyen Küçük, "Erkeksen in aşağı o zaman görelim, hepiniz böylesiniz' gibi sinkaflı cümleler kurarak beni tahrik edip aşağı indirmeye çalıştı. Tabii ben inmedim. O sürede camın önüne kadar geldi. Ben de kapıyı açarak o tarafa doğru döndüm, saldırı vesaire olursa kendimi korumak amaçlı. O sırada kapının dibine kadar girdi. Ben de elimle ittim, 'uzak dur' dedim. Bu sırada sol koluma bıçağı sapladı. Ben o an bıçaklandığımı anlamadım. Ben yumruk salladı zannettim. Daha sonrasında biraz kendimi geri çektim. O sırada sol bacağıma iki defa bıçak darbesi aldım. Bu sırada bıçaklandığımı anladım, Anlayınca kendimi yan koltuğa doğru attım. Bu sırada biraz uzaklaşır gibi oldu kaçacak zannettim. Ben de direksiyon başına geçtim. Eğer kaçsaydı yakalamaya çalışacaktım. Kanamanın çok fazla olduğunu gördüm ondan sonra tehdit ederek uzaklaştı zaten" dedi.