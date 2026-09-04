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Buzdolabına bir bardak pirinç koyarsanız bakın ne oluyor! Meğer yıllardır büyük bir dertten kurtarıyormuş…
Buzdolabına bir bardak pirinç koyarsanız bakın ne oluyor! Meğer yıllardır büyük bir dertten kurtarıyormuş…
Evde en sık kullandığımız beyaz eşyaların başında gelen buzdolaplarında zaman zaman oluşan nem, su damlacıkları ve rahatsız edici kokular canınızı mı sıkıyor? Mutfak dolabınızda bulunan bir avuç çiğ pirinç ile buzdolabınızdaki sorunları ortadan kaldırabilirsiniz. İşte buzdolabının bir köşesine bir bardak pirinç koymanın bilinmeyen mucizevi etkileri, uygulanışı ve dikkat edilmesi gereken kritik detaylar…
Giriş Tarihi: 04.09.2026 11:53
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 12:11