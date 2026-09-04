Buzdolabına bir bardak pirinç koyarsanız bakın ne oluyor! Meğer yıllardır büyük bir dertten kurtarıyormuş…

Pirinç taneleri havayla temas ettiği ilk andan itibaren, bulundukları ortamdaki su buharını ve nem taneciklerini adeta bir mıknatıs gibi çekerek kendi bünyesine hapsetmeye başlar. Buzdolabı gibi kapalı ve sürekli soğuk olan ortamlarda oluşan fazla nemi emme konusunda pirinç, tamamen doğal ve zararsız bir çözüm sunar.