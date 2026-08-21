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Buzdolabını açınca yüzünüze çarpan kötü kokudan eser kalmayacak! İşte 1 gecede yok eden yöntem...

Buzdolabınızı her açtığınızda karşılaştığınız inatçı ve rahatsız edici kokulardan kurtulmak için pahalı deterjanlara veya kimyasal temizleyicilere ihtiyacınız yok. Mutfağınızda hali hazırda bulunan birkaç basit ve doğal malzemeyle dolabınızda hijyeni sağlamak son derece pratik. İşte buzdolabındaki kötü kokuları tek seferde kesen o yöntemler...

Giriş Tarihi: 21.08.2026 01:45 Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 01:52
Buzdolabını açınca yüzünüze çarpan kötü kokudan eser kalmayacak! İşte 1 gecede yok eden yöntem...

Evlerde en sık karşılaşılan problemlerden biri olan buzdolabı kokusu, genellikle dökülen yemek artıkları, havalandırma kanallarındaki nem ve tarihi geçen gıdalardan kaynaklanır. Buzdolabında kalıcı bir ferahlık elde etmek için öncelikle doğru adımlarla dip köşe bir temizlik yapmak ve ardından nem ile kokuyu hapseden doğal emicilerden yararlanmak gerekir.

Buzdolabını açınca yüzünüze çarpan kötü kokudan eser kalmayacak! İşte 1 gecede yok eden yöntem...

BUZDOLABINDAKİ KOKUYU YOK EDEN 6 DOĞAL YÖNTEM!

Buzdolabında unutulan gıdalar, bozulan sebzeler ve soğan ya da balık gibi yoğun aromalı yiyecekler zamanla kapağı her açtığınızda yüzünüze çarpan rahatsız edici bir kokuya dönüşebilir. Üstelik bu sinmiş kokular, dolaptaki taze gıdaların üzerine de geçerek tüm yiyeceklerin tadını bozabilir. Buzdolabınızı kimyasal maddeler kullanmadan, tamamen mutfağınızda bulunan doğal malzemelerle ilk günkü tazeliğine kavuşturmak ve ferah tutmak sanıldığından çok daha kolay. İşte buzdolabındaki inatçı kötü kokulardan kurtulmanın bilimsel ve pratik çözüm yolları;

Buzdolabını açınca yüzünüze çarpan kötü kokudan eser kalmayacak! İşte 1 gecede yok eden yöntem...

1. KABARTMA TOZU (VEYA KARBONAT)

En bilinen ve etkili koku nötralize edicidir. Küçük ve açık bir kaseye koyacağınız kabartma tozunu dolabın en arka köşesine yerleştirin. Etkisini kaybetmemesi için 1 ila 3 ay arasında yenilemeniz yeterlidir.

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Buzdolabını açınca yüzünüze çarpan kötü kokudan eser kalmayacak! İşte 1 gecede yok eden yöntem...

2. KAHVE TELVESİ

İçtiğiniz kahvenin telvesini sığ bir kaba koyup kuruttuktan sonra dolaba yerleştirin. Telvenin gözenekli yapısı kötü kokuları tamamen yutarken, dolap içerisinde hafif ve hoş bir kahve aroması bırakır.

Buzdolabını açınca yüzünüze çarpan kötü kokudan eser kalmayacak! İşte 1 gecede yok eden yöntem...

3. TAZE LİMON

Bir adet limonu ikiye bölüp kesik tarafı yukarı bakacak şekilde küçük bir tabağa koyun. Limonun doğal asidik yapısı ve taze aroması ağır kokuları baskılar.

Buzdolabını açınca yüzünüze çarpan kötü kokudan eser kalmayacak! İşte 1 gecede yok eden yöntem...

4. ÇAY POŞETLERİ

Demlediğiniz poşet çayları atmak yerine hafifçe kurutup açık bir kapta dolaba koyun. Çay yapraklarının emici dokusu kokuyu çeker; haftada bir yenileyerek maksimum verim alabilirsiniz

Buzdolabını açınca yüzünüze çarpan kötü kokudan eser kalmayacak! İşte 1 gecede yok eden yöntem...

5. ÇİĞ YULAF

Çok fazla bilinmeyen bu yöntem, yüksek nem tutma kapasitesine sahiptir. Bir avuç pişmemiş çiğ yulafı kapta tutmak, küf ve gıda kaynaklı kokuların oluşumunu engeller.

Buzdolabını açınca yüzünüze çarpan kötü kokudan eser kalmayacak! İşte 1 gecede yok eden yöntem...

6. BEYAZ SİRKE

Dökülen gıdaların bıraktığı lekeleri ve mikropları arındırmak için birebirdir. Yarı yarıya su ile karıştırarak hazırlayacağınız sirkeli su, yüzeylerdeki bakteri kaynaklı kokuları kökten yok eder.

Buzdolabını açınca yüzünüze çarpan kötü kokudan eser kalmayacak! İşte 1 gecede yok eden yöntem...

ADIM ADIM KALICI BUZDOLABI TEMİZLİĞİ REHBERİ

Koku emicileri yerleştirmeden önce problemin kaynağını ortadan kaldırmak için şu adımları takip edin:

  • Güvenliği Sağlayın ve Boşaltın: Temizliğe başlamadan önce cihazın fişini çekin. İçindeki tüm gıdaları çıkarıp bozulan, tarihi geçen veya açıkta kalan gıdaları çöpe atın.
  • Aksesuarları Yıkayın: Çıkarılabilir raf ve çekmeceleri sökerek ılık, sabunlu suyla iyice yıkayıp kurulayın.
Buzdolabını açınca yüzünüze çarpan kötü kokudan eser kalmayacak! İşte 1 gecede yok eden yöntem...
  • Sirkeli Su ile Silin: Eşit miktarda beyaz sirke ve suyu karıştırıp iç yüzeyleri silin. İşlem bittikten sonra kapağı bir süre açık tutarak dolabın iyice havalanmasını sağlayın.
  • Su Giderini Kontrol Edin: Buzdolabının iç arka duvarında bulunan su tahliye deliğinin tıkalı olmadığından emin olun; burada biriken durgun sular ağır kokuların birincil sebebidir.
  • Açık Kap Muhafaza: Yiyecekleri dolaba kaldırırken kokularının birbirine sinmemesi için mutlaka kapaklı kaplar veya streç film kullanın.
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör