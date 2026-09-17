Çabalayan bir şekilde yolunu buluyor! Eş bulmak için 4 bin kilometre yürüdüler
Zambiya'da yaşayan üç erkek Afrika yaban köpeği, eş bulmak için çıktıkları yolculukta avcılar, nehirler ve yırtıcılarla dolu 4 bin kilometreden uzun bir rota katetti. Dokuz ay süren bu sıra dışı serüven, bir Afrika memelisi için kayıtlara geçen en uzun hareket olarak bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Üç kardeşin ulaştığı nokta kadar yolda karşılaştıkları tehlikeler de dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 17.09.2026 10:01
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 10:11