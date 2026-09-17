Çabalayan bir şekilde yolunu buluyor! Eş bulmak için 4 bin kilometre yürüdüler

DOKUZ AYDA 4 BİN 120 KİLOMETRE YOL ALDILAR

Erkek kardeşler Nisan 2026'ya kadar 2 bin 560 milden, yani yaklaşık 4 bin 120 kilometreden fazla yol yaptı. Yolculuk, ülkenin doğusundaki Luangwa Vadisi'nde bulunan bir av yönetim alanında sona erdi. Araştırmacılar üçlünün burada kendilerine bir yaşam alanı kurduğunu düşünüyor ancak hangi köpeklerle birlikte oldukları henüz kesinleşmedi.