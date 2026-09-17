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Çabalayan bir şekilde yolunu buluyor! Eş bulmak için 4 bin kilometre yürüdüler

Zambiya'da yaşayan üç erkek Afrika yaban köpeği, eş bulmak için çıktıkları yolculukta avcılar, nehirler ve yırtıcılarla dolu 4 bin kilometreden uzun bir rota katetti. Dokuz ay süren bu sıra dışı serüven, bir Afrika memelisi için kayıtlara geçen en uzun hareket olarak bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Üç kardeşin ulaştığı nokta kadar yolda karşılaştıkları tehlikeler de dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 17.09.2026 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 10:11
Çabalayan bir şekilde yolunu buluyor! Eş bulmak için 4 bin kilometre yürüdüler

"Mayukuyuku erkekleri" adı verilen üçlü, 2025 yazının ortasında Zambiya'daki Kafue Ulusal Parkı'ndan ayrılarak doğuya, koruma altındaki bölgelerin dışına yöneldi.

Çabalayan bir şekilde yolunu buluyor! Eş bulmak için 4 bin kilometre yürüdüler

Ecology dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, 19 farklı gruptaki yaban köpeklerine takılan radyo tasmalarından elde edilen verileri değerlendirdi.

Çabalayan bir şekilde yolunu buluyor! Eş bulmak için 4 bin kilometre yürüdüler

DOKUZ AYDA 4 BİN 120 KİLOMETRE YOL ALDILAR

Erkek kardeşler Nisan 2026'ya kadar 2 bin 560 milden, yani yaklaşık 4 bin 120 kilometreden fazla yol yaptı. Yolculuk, ülkenin doğusundaki Luangwa Vadisi'nde bulunan bir av yönetim alanında sona erdi. Araştırmacılar üçlünün burada kendilerine bir yaşam alanı kurduğunu düşünüyor ancak hangi köpeklerle birlikte oldukları henüz kesinleşmedi.

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Çabalayan bir şekilde yolunu buluyor! Eş bulmak için 4 bin kilometre yürüdüler

Yaban köpekleri son derece sosyal sürüler hâlinde yaşıyor. Sürüde genellikle yalnızca baskın erkek ve dişi çiftleşebildiği için diğer üyeler ya sıralarını bekliyor ya da üreyebilecekleri bir eş bulmak amacıyla gruptan ayrılıyor.

Çabalayan bir şekilde yolunu buluyor! Eş bulmak için 4 bin kilometre yürüdüler

Afrika yaban köpekleri, Lycaon pictus bilimsel adıyla biliniyor ve sürü hâlinde avlanıyor. Yaklaşık yüzde 80'e ulaşan av başarısı, onları dünyanın en etkili büyük yırtıcıları arasına yerleştiriyor. Buna rağmen yaşam alanı kaybı, tuzaklar ve insan faaliyetleri türün geleceğini tehdit ediyor.

Çabalayan bir şekilde yolunu buluyor! Eş bulmak için 4 bin kilometre yürüdüler

KIZ KARDEŞLERİN YOLCULUĞU TRAJEDİYLE BİTTİ

Üç erkekten iki hafta önce dört kız kardeş de ayrı bir yolculuğa başladı. Eylül 2025'te iki grup, korumasız bir bölgede kısa süreliğine yeniden buluştu.

Çabalayan bir şekilde yolunu buluyor! Eş bulmak için 4 bin kilometre yürüdüler

O sırada dişiler yaklaşık 1.400, erkekler ise 1.200 kilometre ilerlemişti. Bilim insanları bu buluşmada türün güçlü koku alma yeteneğinin rol oynadığını düşünüyor.

Ancak dişilerin yolculuğu trajik biçimde sona erdi. Tasmalı hayvanlardan birinin aynı noktaya tekrar tekrar döndüğü görüldü. Araştırmacılar, bir grup üyesinin avcı tuzağında öldüğünü, diğer tasmalı dişinin de benzer bir sonla karşılaşmış olabileceğini değerlendiriyor.

Çabalayan bir şekilde yolunu buluyor! Eş bulmak için 4 bin kilometre yürüdüler

YABAN HAYATI KORİDORLARI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Doğada yaklaşık 6 bin 600 yetişkin ve genç Afrika yaban köpeğinin kaldığı tahmin ediliyor. Nesli tehlike altındaki türün uzun mesafeli hareketleri, farklı popülasyonların sanılandan daha bağlantılı olabileceğini gösteriyor.

Çabalayan bir şekilde yolunu buluyor! Eş bulmak için 4 bin kilometre yürüdüler

Benzer bir hareket 2021 yılında da kaydedilmiş; Güney Luangwa Ulusal Parkı'ndan ayrılan üç dişi, Zambiya ve Mozambik boyunca yaklaşık 2 bin 100 kilometre ilerlemişti. Yeni kayıt, önceki mesafenin neredeyse iki katına ulaşarak türün dayanıklılığını ve uyum yeteneğini yeniden gösterdi.

Çabalayan bir şekilde yolunu buluyor! Eş bulmak için 4 bin kilometre yürüdüler

Uzmanlara göre milli parkları birbirinden kopuk adalar gibi korumak yeterli değil. Hayvanların güvenle hareket edebilmesi için ekosistemleri birbirine bağlayan koridorların korunması, avcılarla yaşanan çatışmaların azaltılması ve ülkeler arasında ortak önlemler alınması gerekiyor. Üç kardeşin rekor yolculuğu, doğanın sınır tanımadığını bir kez daha ortaya koydu.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör