Çalıştığı otelin teras katından düşerek ölen Esmanur Polat’ın son mesajları ortaya çıktı: Ailem bunları hak etmiyor

İstanbul Galata'da aşçı olarak çalıştığı otelin 5'inci katındaki teras bölümünden düşen Esmanur Polat (22), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Savcılık Polat'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Olayın yaşandığı otelin teras katının ise ruhsatsız olduğu öğrenildi.

SABAH gazetesinin ulaştığı aile yakını; "Kimsenin duruma müdahil olmasını istemiyoruz. Herkesin fütursuzca farklı şeyler yazması söylemesi ailemizi çok etkiledi. Gereken zaten savcılık tarafından yapılacaktır" dedi.