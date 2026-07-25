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Çalıştığı otelin teras katından düşerek ölen Esmanur Polat'ın son mesajları ortaya çıktı: Ailem bunları hak etmiyor

İstanbul Galata'da aşçı olarak çalıştığı otelin teras bölümünden düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Esmanur Polat (22) olayıyla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi. Otelin faaliyet ruhsatının bulunduğu ancak olayın yaşandığı teras katının ruhsatsız olduğu belirlendi. Genç kızın ölmeden önce bir arkadaşına "Sizi çok seviyorum. Ailem bunları hak etmiyor" şeklinde mesaj attığı öne sürüldü. SABAH gazetesinin ulaştığı aile yakını; "Kimsenin duruma müdahil olmasını istemiyoruz. Herkesin fütursuzca farklı şeyler yazması söylemesi ailemizi çok etkiledi. Gereken zaten savcılık tarafından yapılacaktır" dedi.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 25.07.2026 07:22 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 07:23
Çalıştığı otelin teras katından düşerek ölen Esmanur Polat’ın son mesajları ortaya çıktı: Ailem bunları hak etmiyor

İstanbul Galata'da aşçı olarak çalıştığı otelin 5'inci katındaki teras bölümünden düşen Esmanur Polat (22), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Savcılık Polat'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Olayın yaşandığı otelin teras katının ise ruhsatsız olduğu öğrenildi.

SABAH gazetesinin ulaştığı aile yakını; "Kimsenin duruma müdahil olmasını istemiyoruz. Herkesin fütursuzca farklı şeyler yazması söylemesi ailemizi çok etkiledi. Gereken zaten savcılık tarafından yapılacaktır" dedi.

Çalıştığı otelin teras katından düşerek ölen Esmanur Polat’ın son mesajları ortaya çıktı: Ailem bunları hak etmiyor

İstanbul Galata'da aşçı olarak çalıştığı otelin teras bölümünden düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Esmanur Polat (22) olayıyla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Otelin faaliyet ruhsatının bulunduğu ancak olayın yaşandığı teras katının ruhsatsız olduğu belirlendi. Genç kızın ölmeden önce bir arkadaşına "Sizi çok seviyorum. Ailem bunları hak etmiyor" şeklinde mesaj attığı öne sürüldü.

Çalıştığı otelin teras katından düşerek ölen Esmanur Polat’ın son mesajları ortaya çıktı: Ailem bunları hak etmiyor

SABAH gazetesinin ulaştığı aile yakını; "Kimsenin duruma müdahil olmasını istemiyoruz. Herkesin fütursuzca farklı şeyler yazması söylemesi ailemizi çok etkiledi. Gereken zaten savcılık tarafından yapılacaktır" dedi.

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Çalıştığı otelin teras katından düşerek ölen Esmanur Polat’ın son mesajları ortaya çıktı: Ailem bunları hak etmiyor

TERAS KATI RUHSATSIZ ÇIKTI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, otelin faaliyet ruhsatının bulunduğu ancak olayın yaşandığı teras katının ruhsatsız olduğu belirlendi. Olay sırasında otelde olan şef garson Mustafa T. (38), Esmanur Polat ile yaklaşık 1 yıldır birlikte çalıştıklarını, onu teras bölümünde ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını söylediği öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.