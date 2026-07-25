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Çalıştığı otelin teras katından düşerek ölen Esmanur Polat'ın son mesajları ortaya çıktı: Ailem bunları hak etmiyor
Çalıştığı otelin teras katından düşerek ölen Esmanur Polat'ın son mesajları ortaya çıktı: Ailem bunları hak etmiyor
İstanbul Galata'da aşçı olarak çalıştığı otelin teras bölümünden düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Esmanur Polat (22) olayıyla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi. Otelin faaliyet ruhsatının bulunduğu ancak olayın yaşandığı teras katının ruhsatsız olduğu belirlendi. Genç kızın ölmeden önce bir arkadaşına "Sizi çok seviyorum. Ailem bunları hak etmiyor" şeklinde mesaj attığı öne sürüldü. SABAH gazetesinin ulaştığı aile yakını; "Kimsenin duruma müdahil olmasını istemiyoruz. Herkesin fütursuzca farklı şeyler yazması söylemesi ailemizi çok etkiledi. Gereken zaten savcılık tarafından yapılacaktır" dedi.
Giriş Tarihi: 25.07.2026 07:22
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 07:23