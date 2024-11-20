Trend Galeri Trend Yaşam

Cam buğulanmasına kesin çözüm! Yalnızca 2 su bardağı soğuk havalarda yardımınıza koşuyor…

Havaların soğuması ile birlikte pencerenin önüne buğulanmalar meydana gelebilir. Buğulanma sıcak ve nemli havanın soğuk bir yüzey ile temas etmesi sonucu oluşur yani, bu durumun nedeni sıcaklık dengesinden kaynaklanır. Buğulanma sonucu ıslaklık meydana gelir ve perdelerinizi ıslatabilir. Oldukça can sıkıcı olan bu görüntünün ise pratik bir çözümü bulunur. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.11.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:12
Cam buğulanmasına kesin çözüm! Yalnızca 2 su bardağı soğuk havalarda yardımınıza koşuyor…

Pencere önündeki can sıkıcı olan buğulanmanın önüne geçmek için pratik çözümler arıyorsanız bu yöntem tam da size göre! Hem buğulanmanın önüne geçecek hem de buğulanmanın sonucunda meydana gelebilecek olan küfün önüne geçecektir.

Cam buğulanmasına kesin çözüm! Yalnızca 2 su bardağı soğuk havalarda yardımınıza koşuyor…

CAM BUĞULANMASINI ÖNLÜYOR

Cam buğulanmasının önüne geçmek istiyorsanız ihtiyacınız olan malzemeler:

Cam buğulanmasına kesin çözüm! Yalnızca 2 su bardağı soğuk havalarda yardımınıza koşuyor…
  • İki su bardağı su
  • İki su bardağı beyaz sirke
  • Birkaç damla bulaşık deterjanı
Cam buğulanmasına kesin çözüm! Yalnızca 2 su bardağı soğuk havalarda yardımınıza koşuyor…

Tüm malzemeleri karıştırıp boş ve temiz bir sprey şişesinin içine koyun.

Cam buğulanmasına kesin çözüm! Yalnızca 2 su bardağı soğuk havalarda yardımınıza koşuyor…

Ardından buğulanma olan bölgelere bu spreyi sıkın.

SON DAKİKA SON DAKİKA