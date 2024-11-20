Cam buğulanmasına kesin çözüm! Yalnızca 2 su bardağı soğuk havalarda yardımınıza koşuyor…

Havaların soğuması ile birlikte pencerenin önüne buğulanmalar meydana gelebilir. Buğulanma sıcak ve nemli havanın soğuk bir yüzey ile temas etmesi sonucu oluşur yani, bu durumun nedeni sıcaklık dengesinden kaynaklanır. Buğulanma sonucu ıslaklık meydana gelir ve perdelerinizi ıslatabilir. Oldukça can sıkıcı olan bu görüntünün ise pratik bir çözümü bulunur. İşte detaylar…