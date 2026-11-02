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Çamaşır makinesini temizlerken bunu deneyin! Deterjan kalıntılarını kolayca ortadan kaldırıyor

Çamaşır makineleri ve kurutma makineleri, evlerde en sık kullanılan beyaz eşyaların başında geliyor. Ancak deterjan, yumuşatıcı ve diğer çamaşır ürünlerinin zamanla bıraktığı kalıntılar, makinelerin üzerinde yapışkan bir tabaka oluşmasına neden olabiliyor. Üstelik bu kalıntıları temizlemek sanıldığı kadar zor değil. Evde bulunan birkaç malzemeyle makinelerin yüzeylerini yeniden temiz ve ferah bir görünüme kavuşturmak mümkün.

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DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 02.11.2026 09:25 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 09:27
Çamaşır makinesini temizlerken bunu deneyin! Deterjan kalıntılarını kolayca ortadan kaldırıyor

İşte kolayca uygulayabileceğiniz, sadece çamaşır makinesinde değil kurutma makinesinde de deterjan kalıntılarını ortadan kaldıran o basit yöntem…

Çamaşır makinesini temizlerken bunu deneyin! Deterjan kalıntılarını kolayca ortadan kaldırıyor

ÖNCE ILIK SU VE BULAŞIK DETERJANI DENEYİN

Makinede biriken yapışkan kalıntıları temizlerken ilk olarak en basit yöntemlerden başlamak gerekiyor. Bunun için ılık suya birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyerek yumuşak bir bez hazırlayabilirsiniz.

Çamaşır makinesini temizlerken bunu deneyin! Deterjan kalıntılarını kolayca ortadan kaldırıyor

Bu karışım özellikle yeni oluşan deterjan lekelerinin ve yapışkan kalıntıların temizlenmesine yardımcı oluyor. Bezi makinenin yüzeyinde nazikçe gezdirirken düğmelerin, kapak kenarlarının, tutma yerlerinin ve deterjan çekmecesinin çevresine de dikkat etmek gerekiyor.

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Çamaşır makinesini temizlerken bunu deneyin! Deterjan kalıntılarını kolayca ortadan kaldırıyor

Çıkmakta zorlanan lekelerde ise ılık ve sabunlu bezi birkaç dakika boyunca ilgili bölgenin üzerinde bekletmek temizliği kolaylaştırabiliyor. Ancak makinenin yüzeyine zarar verebilecek sert süngerlerden ve aşındırıcı temizlik ürünlerinden uzak durulması öneriliyor.

Çamaşır makinesini temizlerken bunu deneyin! Deterjan kalıntılarını kolayca ortadan kaldırıyor

BEYAZ SİRKE İLE DETERJAN KALINTILARINI TEMİZLEYİN

Deterjan ve yumuşatıcı kalıntılarına karşı kullanılabilecek malzemelerden biri de beyaz sirke. Sabun kalıntılarını çözmeye yardımcı olan sirke, özellikle makinenin dış yüzeyinde ve deterjan çekmecesinde oluşan yapışkan tabakanın temizlenmesinde kullanılabiliyor.

Çamaşır makinesini temizlerken bunu deneyin! Deterjan kalıntılarını kolayca ortadan kaldırıyor

Bunun için mikrofiber bir beze bir miktar beyaz sirke dökerek kirli alanları silebilirsiniz. Dar ve ulaşılması zor köşelerde ise eski bir diş fırçasından yardım almak mümkün.

Çamaşır makinesini temizlerken bunu deneyin! Deterjan kalıntılarını kolayca ortadan kaldırıyor

Ancak sirke kullanırken dikkatli olmak gerekiyor. Her makinenin yüzeyi ve kaplaması aynı olmadığı için üreticinin temizlik talimatları kontrol edilmeli. Özellikle kurutma makinesinin tamburuna doğrudan sirke dökülmemeli.

Çamaşır makinesini temizlerken bunu deneyin! Deterjan kalıntılarını kolayca ortadan kaldırıyor

İNATÇI LEKELER İÇİN KARBONAT KULLANIN

Uzun süre temizlenmeyen deterjan damlaları ve yapışkan kalıntılar zamanla sertleşerek çıkarması zor bir tabakaya dönüşebiliyor. Bu noktada karbonat yardımcı olabilir.

Çamaşır makinesini temizlerken bunu deneyin! Deterjan kalıntılarını kolayca ortadan kaldırıyor

Bir miktar karbonatı az suyla karıştırarak macun kıvamına getirin. Hazırladığınız karışımı yumuşak bir bez yardımıyla lekeli bölgeye uygulayın. Birkaç dakika beklettikten sonra nemli bir bezle yüzeyi temizleyin.

Çamaşır makinesini temizlerken bunu deneyin! Deterjan kalıntılarını kolayca ortadan kaldırıyor

Karbonatın hafif aşındırıcı özelliği, özellikle kurumuş deterjan lekelerinin ve yapışkan kalıntıların çıkarılmasına yardımcı oluyor. Ancak yüzeyin çizilmemesi için sert şekilde ovalamaktan kaçınmak gerekiyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör