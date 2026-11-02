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Çamaşır makinesini temizlerken bunu deneyin! Deterjan kalıntılarını kolayca ortadan kaldırıyor
Çamaşır makinesini temizlerken bunu deneyin! Deterjan kalıntılarını kolayca ortadan kaldırıyor
Çamaşır makineleri ve kurutma makineleri, evlerde en sık kullanılan beyaz eşyaların başında geliyor. Ancak deterjan, yumuşatıcı ve diğer çamaşır ürünlerinin zamanla bıraktığı kalıntılar, makinelerin üzerinde yapışkan bir tabaka oluşmasına neden olabiliyor. Üstelik bu kalıntıları temizlemek sanıldığı kadar zor değil. Evde bulunan birkaç malzemeyle makinelerin yüzeylerini yeniden temiz ve ferah bir görünüme kavuşturmak mümkün.
Giriş Tarihi: 02.11.2026 09:25
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 09:27