Cami duvarındaki taşın arkasından 200 yıllık tarih fışkırdı! Tam 300 parçaya bölünmüş halde bulundu: Meğer gizemli boşlukta...
2 buçuk yıl önce Kütahya'nın Parmakören Mahallesi'nde bulunan camide gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sırasında ortaya 300 parçaya ayrılmış bir kağıt eser çıktı. Uzman ekipler tarafından incelenmesi devam eden eserde yapılan ilk incelemeler, eserin Osmanlı minyatür sanatı tekniğiyle hazırlanmış, 18 ya da 19'uncu yüzyıla ait bir Mekke şehir planı olabileceğini ortaya koydu.
Giriş Tarihi: 30.04.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 30.04.2026 11:50