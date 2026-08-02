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Çanakkale’de korkutan orman yangını! Ekipler peş peşe geldi: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!

SON DAKİKA... Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen orman yangını yürekleri ağza getirdi. Alevlerin sardığı alana ekipler peş peşe gelirken müdahale havadan ve karadan devam ediyor. İşte detaylar…

AA
Giriş Tarihi: 02.08.2026 18:10 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 18:11
Çanakkale’de korkutan orman yangını! Ekipler peş peşe geldi: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyünde saat 15.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

Çanakkale’de korkutan orman yangını! Ekipler peş peşe geldi: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Çanakkale’de korkutan orman yangını! Ekipler peş peşe geldi: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!

EKİP SAYISI ARTIRILDI

Yangını kontrol altına alabilmek için bölgedeki ekip sayısı artırıldı.

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Çanakkale’de korkutan orman yangını! Ekipler peş peşe geldi: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!

Yangına havadan 9 uçak ve 8 helikopter, karadan ise 21 arazöz, 4 iş makinesi, 172 personel ile müdahale ediliyor.

Çanakkale’de korkutan orman yangını! Ekipler peş peşe geldi: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!

VALİ TORAMAN, SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ ALDI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Bayramiç'teki orman yangınını söndürme çalışmalarını Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ederek, sahadaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Çanakkale’de korkutan orman yangını! Ekipler peş peşe geldi: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!
Çanakkale’de korkutan orman yangını! Ekipler peş peşe geldi: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!
Çanakkale’de korkutan orman yangını! Ekipler peş peşe geldi: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÇANAKKALE #ORMAN YANGINI