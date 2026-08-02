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Çanakkale’de korkutan orman yangını! Ekipler peş peşe geldi: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!
Çanakkale’de korkutan orman yangını! Ekipler peş peşe geldi: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor!
SON DAKİKA... Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen orman yangını yürekleri ağza getirdi. Alevlerin sardığı alana ekipler peş peşe gelirken müdahale havadan ve karadan devam ediyor. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 02.08.2026 18:10
Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 18:11