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Çanakkale'deki böcek ilacı faciası göz göre göre gelmiş! Korkunç olayda şok detaylar ortaya çıktı

Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın hayatını kaybettiği annesinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğü ilaçlama faciasının detayları ortaya çıktı. Ev sahibi Zeynep Beyaz'ın ilaçlama şirketinin yetkilisine anahtarı teslim edip, dairesine o gün hiç gelmediği, komşularını ise uyarmadığı ortaya çıktı. İlaçlamanın etkisiyle alt komşunun da zehirlendiği belirlenirken, olayın ardından gözaltına alınan ev sahibi Zeynep Beyaz ve ilaçlama şirketi sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi: 07.08.2026 13:57 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 14:30
Çanakkale’deki böcek ilacı faciası göz göre göre gelmiş! Korkunç olayda şok detaylar ortaya çıktı

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran korkunç olay; Barbaros Mahallesi Şehit Güral Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre uzun süredir tahtakurularıyla başı dertte olan ev sahibi Zeynep Beyaz, Koruma Mühendislik ile dairesinin ilaçlanması konusunda şirket sahibi Özgür Erkan ile anlaştı.

Çanakkale’deki böcek ilacı faciası göz göre göre gelmiş! Korkunç olayda şok detaylar ortaya çıktı

Beyaz, geçtiğimiz Pazartesi günü ilaçlama için daireye gelen Özgür Erkan'a anahtarı teslim ederek apartmandan ayrıldı.

Görseldeki: Özgür Erkan

Çanakkale’deki böcek ilacı faciası göz göre göre gelmiş! Korkunç olayda şok detaylar ortaya çıktı

İddiaya göre ilaçlamanın yapılacağına dair hiçbir komşusuna da bilgi vermedi.

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Çanakkale’deki böcek ilacı faciası göz göre göre gelmiş! Korkunç olayda şok detaylar ortaya çıktı

YAN DAİREYE SIZDI

Firma sahibi Özgür Erkan ve işyeri çalışanı Behiye Ebru Seçilmiş, saatler süren ilaçlamanın sonunda apartmandan ayrıldı. Ancak iddiaya göre ilerleyen saatlerde ilaçlamada kullanılan kimyasallar yan daireye sızınca tam bir aile faciası yaşandı.

Çanakkale’deki böcek ilacı faciası göz göre göre gelmiş! Korkunç olayda şok detaylar ortaya çıktı

Anne Sevda ile ailenin tek çocuğu olan Yusuf Talha Çanlı, sızan gazdan zehirlenerek bayıldı. Akşam saatlerinde eve dönen baba Uğur Canlı, baygın vaziyette bulduğu eşini ve oğlunu hemen hastaneye götürdü.

Çanakkale’deki böcek ilacı faciası göz göre göre gelmiş! Korkunç olayda şok detaylar ortaya çıktı

AİLENİN TEK ÇOCUĞUYDU

İlk müdahale sonrası anne ve oğlu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne sevk edildi. Durumu ağırlaşınca hava ambulansıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledilen küçük Talha, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çanakkale’deki böcek ilacı faciası göz göre göre gelmiş! Korkunç olayda şok detaylar ortaya çıktı

ALT KAT KOMŞUSU DA ZEHİRLENDİ

Anne Sevda Çanlı'nın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken aynı apartmanda yaşayan Cemile Varlı'da mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle geç saatlerde hastaneye başvurdu.

Çanakkale’deki böcek ilacı faciası göz göre göre gelmiş! Korkunç olayda şok detaylar ortaya çıktı

TUTUKLANDILAR

Yaşanan facianın ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında daire sahibi Zeynep Beyaz, firma yetkilisi Özgür Erkan ve işyeri çalışanı Behiye Ebru Seçilmiş gözaltına alındı.

Çanakkale’deki böcek ilacı faciası göz göre göre gelmiş! Korkunç olayda şok detaylar ortaya çıktı

Firma yetkilisi Erkan ilk ifadesinde daire sahibine ilaçlama ile ilgili her türlü bilgilendirmeyi ve riskleri anlattıklarını ileri sürdü.

Görseldeki: Zeynep Beyaz

Çanakkale’deki böcek ilacı faciası göz göre göre gelmiş! Korkunç olayda şok detaylar ortaya çıktı

İfadelerinin ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Zeynep Beyaz, firma yetkilisi Özgür Erkan tutuklanırken, işyeri çalışanı Behiye Ebru Seçilmiş tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çanakkale’deki böcek ilacı faciası göz göre göre gelmiş! Korkunç olayda şok detaylar ortaya çıktı

İLK BEBEKMİŞ

Öte yandan faciada hayatını kaybeden 9 yaşındaki Y. Talha Çanlı ile ilgili herkesi derinden sarsan bir ayrıntı ortaya çıktı. Çanlı'nın, 9 yıl önce Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yeni binasında dünyaya gelen ilk bebek olduğu geçtiğimiz Temmuz ayında ise sünnet olduğu öğrenildi.

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