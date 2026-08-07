Çanakkale’deki böcek ilacı faciası göz göre göre gelmiş! Korkunç olayda şok detaylar ortaya çıktı

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran korkunç olay; Barbaros Mahallesi Şehit Güral Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre uzun süredir tahtakurularıyla başı dertte olan ev sahibi Zeynep Beyaz, Koruma Mühendislik ile dairesinin ilaçlanması konusunda şirket sahibi Özgür Erkan ile anlaştı.