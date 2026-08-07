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Çanakkale'deki böcek ilacı faciası göz göre göre gelmiş! Korkunç olayda şok detaylar ortaya çıktı
Çanakkale'deki böcek ilacı faciası göz göre göre gelmiş! Korkunç olayda şok detaylar ortaya çıktı
Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı'nın hayatını kaybettiği annesinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğü ilaçlama faciasının detayları ortaya çıktı. Ev sahibi Zeynep Beyaz'ın ilaçlama şirketinin yetkilisine anahtarı teslim edip, dairesine o gün hiç gelmediği, komşularını ise uyarmadığı ortaya çıktı. İlaçlamanın etkisiyle alt komşunun da zehirlendiği belirlenirken, olayın ardından gözaltına alınan ev sahibi Zeynep Beyaz ve ilaçlama şirketi sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Giriş Tarihi: 07.08.2026 13:57
Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 14:30