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Cani kocası öldürüp otomobilin bagajında saklamıştı: Ayşe Çelik toprağa verildi!

İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşi Engin Çelik tarafından öldürülen Ayşe Çelik'in cansız bedeni otomobilin bagajından çıktı. 1 çocuk annesi talihsiz kadın, bugün memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

DHA
Giriş Tarihi: 08.01.2025 16:11 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:11
Cani kocası öldürüp otomobilin bagajında saklamıştı: Ayşe Çelik toprağa verildi!

İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen olayda, iddiaya göre, severek evlendiği 10 yıllık eşi Engin Çelik ile son zamanlarda şiddetli geçimsizlik yaşayan ve boşanma aşamasında olan 1 çocuk annesi Ayşe Çelik, valizini alarak ailesinin yanına gitmek için otogara yöneldi.

Cani kocası öldürüp otomobilin bagajında saklamıştı: Ayşe Çelik toprağa verildi!

Bu sırada eşi Engin Çelik, son kez konuşmak ve barışma isteğine olumsuz yanıt alınca Ayşe Çelik'i tabancayla ateş ederek öldürdü.

Cani kocası öldürüp otomobilin bagajında saklamıştı: Ayşe Çelik toprağa verildi!

CESEDİ OTOMOBİL BAGAJINA KOYMUŞTU

Cinayetin ardından eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyan ve polis ekiplerince yakalanan Engin Çelik gözaltına alınırken, Ayşe Çelik'in cansız bedeni otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cani kocası öldürüp otomobilin bagajında saklamıştı: Ayşe Çelik toprağa verildi!

Yakınları tarafından memleketi Şanlıurfa'ya getirilen tabutunun üzerine çiçek bırakılan Ayşe Çelik, öğle vakti Yeni Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cani kocası öldürüp otomobilin bagajında saklamıştı: Ayşe Çelik toprağa verildi!
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