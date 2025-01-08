Cani kocası öldürüp otomobilin bagajında saklamıştı: Ayşe Çelik toprağa verildi!

İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen olayda, iddiaya göre, severek evlendiği 10 yıllık eşi Engin Çelik ile son zamanlarda şiddetli geçimsizlik yaşayan ve boşanma aşamasında olan 1 çocuk annesi Ayşe Çelik, valizini alarak ailesinin yanına gitmek için otogara yöneldi.