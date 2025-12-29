Trend Galeri Trend Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 29 ARALIK 2025: Canlı tam, yarım, çeyrek, gram, cumhuriyet altını ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 29 ARALIK 2025: Canlı tam, yarım, çeyrek, gram, cumhuriyet altını ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününde altın piyasası hareketli bir başlangıç yaptı! Küresel piyasalardaki ons altın yükselişi ve hareketlilik, yurt içinde gram altın fiyatlarını zirveye taşıdı. Yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar, "Bugün çeyrek altın kaç TL? Gram altın ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Aralık 2025 Pazartesi itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasadan gelen canlı altın fiyatları alış-satış tablosu.

Giriş Tarihi: 29.12.2025 18:28