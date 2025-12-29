Trend Galeri Trend Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 29 ARALIK 2025: Canlı tam, yarım, çeyrek, gram, cumhuriyet altını ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 29 ARALIK 2025: Canlı tam, yarım, çeyrek, gram, cumhuriyet altını ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününde altın piyasası hareketli bir başlangıç yaptı! Küresel piyasalardaki ons altın yükselişi ve hareketlilik, yurt içinde gram altın fiyatlarını zirveye taşıdı. Yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar, "Bugün çeyrek altın kaç TL? Gram altın ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Aralık 2025 Pazartesi itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasadan gelen canlı altın fiyatları alış-satış tablosu.

Giriş Tarihi: 29.12.2025 18:28
2025 yılının son günlerinde altın fiyatları rekor tazelemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ons altının 4.500 dolar seviyelerini aşmasıyla birlikte, iç piyasada gram altın 6.300 TL bandını test etti. Uzmanlar, yıl sonu kapatma işlemleri ile altını "güvenli liman" olarak öne çıkardığını belirtiyor. Haftanın ilk gününde Kapalıçarşı'da yoğunluk yaşanırken, güncel rakamlar ekranlara yansıdı. İşte tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Ekonomistlere göre altın fiyatlarındaki bu sert yükselişin arkasında iki ana neden bulunuyor:

Ons Altın Rekoru: Dünya genelinde merkez bankalarının altın alımları ons fiyatını 4.500 doların üzerinde tutuyor.

Yıl Sonu Talebi: Yatırımcıların 2026 yılına girmeden önce portföylerini güvenli varlıklara kaydırması talebi artırıyor.

Altın piyasası uzmanları, gram altının yıl başında 3.100 TL seviyelerinden bugün 6.300 TL üzerine çıkarak yüzde 100'ün üzerinde bir getiri sağladığına dikkat çekiyor. Kısa vadeli geri çekilmelerin "kar satışı" olarak değerlendirilebileceğini belirten analistler, orta ve uzun vadede altının yükseliş trendini koruyacağı görüşünde.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (29 ARALIK 2025 PAZARTESİ)

Piyasalardan alınan son verilere göre anlık altın fiyatları şu şekildedir:

Altın Cinsi Alış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL)
Gram Altın 6.233,76 TL 6.234,60 TL
Çeyrek Altın 10.119,00 TL 10.303,00 TL
Yarım Altın 20.218,00 TL 20.600,00 TL
Tam Altın 40.462,00 TL 41.011,00 TL
Cumhuriyet Altını 41.897,00 TL 42.530,00 TL
22 Ayar Bilezik (Gr) 5.741,42 TL 5.960,77 TL
Ons Altın ($) 4.516,21 USD 4.516,81 USD
