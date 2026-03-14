Canlı Altın fiyatları takip ekranı: 14 Mart 2026 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

14 Mart 2026 Cumartesi günü yatırımcılar ve ziynet eşya sahipleri güncel alış satış rakamlarını inceliyor. Tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL sorusu bu noktada yanıt arıyor. İşte canlı ve güncel altın fiyatları takip ekranı.

Giriş Tarihi: 14.03.2026 08:24 Güncelleme Tarihi: 14.03.2026 08:30
Canlı Altın fiyatları takip ekranı: 14 Mart 2026 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

Altın, her dönemde güvenli liman olarak öne çıkıyor. Son günlerde global piyasalarda yaşanan hareketlilik altın fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici rol oynarken 14 Mart 2026 itibarıyla tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor.

Canlı Altın fiyatları takip ekranı: 14 Mart 2026 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 11.681,00

Satış: 11.853,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

Canlı Altın fiyatları takip ekranı: 14 Mart 2026 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 7.134,90

Satış: 7.136,03

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

Canlı Altın fiyatları takip ekranı: 14 Mart 2026 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 23.363,00

Satış: 23.699,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

Canlı Altın fiyatları takip ekranı: 14 Mart 2026 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 46.582,00

Satış: 47.216,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

Canlı Altın fiyatları takip ekranı: 14 Mart 2026 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 5.018,46

Satış: 5.019,25

ONS ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

Canlı Altın fiyatları takip ekranı: 14 Mart 2026 tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 6.519,52

Satış: 6.851,51