Çarşıya gidiyorum diye evden çıktı bir daha gören olmadı: Hasan Vural nerede?

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Engelli olması nedeniyle kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığını, hayatından endişe duyduklarını dile getiren Abla Emine Okyay ise şunları söyledi, "Polise kayıp başvurusunda bulunduk. Her tarafa kayıp fotoğrafı yapıştırdık. Ne ölüsü var, ne dirisi. Üç gün önce Salihli Gümüşçay durağında görülmüş, hiçbir haber alamadık."