Çatal bıçakların paslanmasına son! Çekmeceye tebeşir koyunca bakın ne oluyor...

MUTFAKTA TEBEŞİR YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?

Bu pratik koruma yönteminden tam verim almak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Bir veya iki parça beyaz okul tebeşirini küçük bir tül kese içine koyun ya da doğrudan çatal bıçak takımlarına değmeyecek şekilde çekmecenin boş bir köşesine yerleştirin.

Aynı yöntemi bijuteri ürünlerinin, takıların veya metal tamir aletlerinin saklandığı çekmecelerde de koruyucu olarak tercih edebilirsiniz.